Nußloch/Heidelberg. (luw) Weil er eine Freundin vergewaltigte, während sie schlief, ist ein 24-Jähriger am gestrigen Dienstag vom Heidelberger Landgericht zu einer zweijährigen Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt worden. Zudem muss der junge Mann dem heute 25-jährigen Opfer über 10.000 Euro Schadensersatz zahlen. Bei der Begründung des Urteils betonte der Vorsitzende Richter Jochen Herkle, dass der Angeklagte Glück habe, nicht im Gefängnis zu landen. Bei einer solchen Tat sei eine Bewährungsstrafe "keineswegs selbstverständlich".

In dem Prozess ging es um eine zunächst ganz normale Partynacht, wie sie junge Menschen oft verbringen: Zwölf Freunde im Alter zwischen 20 und 30 Jahren treffen sich im März 2017 in der Heidelberger Altstadt, um einen Geburtstag zu feiern. Viel Schnaps wird getrunken, die Gruppe zieht von einer Bar zur nächsten. Die Stimmung ist "ausgelassen", wie ein Ermittler vor Gericht sagte. Nach Mitternacht fährt die Gruppe in zwei Autos nach Hause, beide Fahrer sind nüchtern.

Teil der Gruppe ist auch eine junge Frau. Sie ist betrunken und schläft schon während der Fahrt ein. Zwei Freunde müssen sie in ihre Nußlocher Wohnung tragen und ins Bett legen. Einer davon ist der heute 24-jährige Angeklagte, zur Tatzeit ebenfalls stark alkoholisiert. Er verabschiedet seinen Freund und bleibt bei der jungen Frau - angeblich, um auf sie aufzupassen. Sie schläft in ihrem Bett, er will zunächst auf einem Sofa übernachten. Als er nach eigenen Angaben nicht einschlafen kann, legt er sich zu ihr und vergewaltigt sie. Nach einigen Minuten wacht sie auf und merkt, dass sich der Angeklagte an ihr vergeht. Sie stößt ihn sofort weg und muss sich übergeben. Als der Mann gegen 4.30 Uhr die Wohnung verlässt, entschuldigt er sich noch bei ihr.

Vor Gericht zeigte sich der Angeklagte reumütig und räumte gleich zu Beginn der Verhandlung alle Vorwürfe ein. Durch seinen Verteidiger ließ er erklären, dass er wusste, dass die heute 25-Jährige keinen Sex mit ihm wollte. Er nutzte ihren wehrlosen Zustand aus, wie es in der Anklage heißt.

Am Tag nach der Tat ließ sich die Frau ärztlich untersuchen; laut einer Rechtsmedizinerin deuteten die Ergebnisse auf ungeschützten Geschlechtsverkehr hin. Wie ein Rechtsanwalt in Vertretung des Opfers als Nebenklägerin erklärte, habe die Frau bisher auf therapeutische Hilfe verzichtet. Sie rede viel mit Freunden und Familie darüber, was ihrem seelischen Zustand helfe. Durch das Geständnis des Angeklagten wurde der Frau erspart, selbst vor Gericht auszusagen.

Dass der in Leimen aufgewachsene 24-Jährige alle Vorwürfe einräumte, war laut Richter Herkle indes nur einer von mehreren Gründen für die vergleichsweise milde Strafe. "Glück" habe der Angeklagte auch, weil zwischen der Tat und der gestrigen Verhandlung fast zwei Jahre vergingen. Diese Zeit habe der Angeklagte genutzt, um sich um einen sogenannten "Täter-Opfer-Ausgleich" zu bemühen, sagte Herkle.

So entschuldigte er sich in einem Brief bei der Frau und zahlte ihr trotz seiner schwierigen finanziellen Lage bereits einen Schmerzensgeld-Vorschuss in Höhe von 1000 Euro. Weitere 9000 Euro muss er nun in neun Raten zahlen. Auf diesen Vergleich einigten sich der Angeklagte und der Anwalt des Opfers. Die Zahlung des verbleibenden Betrags gilt als Auflage in der dreijährigen Bewährungszeit. Außerdem legte das Gericht zugunsten des Angeklagten aus, dass er nicht vorbestraft ist. Und er habe sich laut Richter Herkle "nicht beschönigend hinter dem Alkoholkonsum versteckt" - wenngleich auch seine alkoholbedingte "Enthemmung" als strafmildernd gewertet wurde. Zudem habe es sich um eine "Spontan-Tat" gehandelt, die nicht vorher geplant gewesen sei.

Am Ende folgte das Gericht dem Plädoyer des Oberstaatsanwalts Lars-Jörgen Geburtig. Er bewertete die Tat auch als besonders schwer, weil der Angeklagte in der Tatnacht ursprünglich als "Beschützer" bei der Frau geblieben sei, um dann solch einen "Tabu-Bruch" zu begehen. Doch letztlich rechnete er die Reue und die Mühen des Angeklagten um einen Vergleich im Vorfeld des Prozesses zu dessen Gunsten an.

Wie sich in dem Verfahren zeigte, hat sich im Leben des Angeklagten bereits einiges geändert: Nachdem er wegen der Ermittlungen zu den Vorwürfen bei der Arbeit festgenommen worden war, kündigte ihm sein Eppelheimer Arbeitgeber. Der Deutsche zog nach eigenen Worten in die Schweiz, "um die Sache hinter sich zu lassen". Neben dem zu zahlenden Schadensersatz hat er noch offene Schulden in Höhe von über 45.000 Euro.