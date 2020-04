Von Christoph Moll

Schönau. Die ersten 100 Tage als Bürgermeister von Schönau hat Matthias Frick inzwischen geschafft. Im RNZ-Interview zieht der parteilose 52-Jährige aus Nußloch ein erstes Fazit seiner Amtszeit, verrät, welche Erfahrungen aus dem Rettungsdienst ihm nun nutzen und was die Umzugspläne nach Schönau machen.

Herr Frick, die ersten 100 Tage als Bürgermeister hatten Sie sich sicher auch anders vorgestellt.

Nein, denn man hat mir gesagt, dass man als Bürgermeister viele interessante Projekte begleiten darf. Ich hätte aber nicht gedacht, dass es in dieser Vielfalt und schon in den ersten 100 Tagen so knallt. Wir hatten ohnehin viele Projekte am Laufen, weil im vergangenen Jahr bedingt durch die Wahlkämpfe in Schönau und von Marcus Zeitler in Hockenheim einiges liegengeblieben ist.

Die erste Katastrophe, mit der ich konfrontiert wurde, war aber die drohende Schließung des Pflegeheims in Altneudorf, die zum Glück abgewendet ist. Ich musste hier zum Glück keine Wunder vollbringen. Ein neuer Betreiber war zwar schnell gefunden, aber es gab viele Fragezeichen. Das hat schon viel Zeit in Anspruch genommen. Mit der Übernahme sind nun alle Beteiligten umso glücklicher. Ich bin ehrlich gesagt froh, dass der bisherige Betreiber in Schönau Geschichte ist.

Die kleinere Katastrophe war, dass wir für unsere Rücklage bei den Banken ab einer Million Euro ein "Verwahrentgelt" von 0,5 Prozent, also Strafzinsen zahlen sollten. Das machte eine Umschuldung notwendig, damit wir nicht auf Kredite und Guthaben Zinsen zahlen müssen. Ja, und mit der Coronakrise sind die Herausforderungen nicht weniger geworden.

Sie sprechen es an. Sicher wären die ersten Wochen und Monate mit vollem Terminkalender auch ohne Coronakrise anstrengend geworden. Wie war es nun?

Die ersten Wochen waren vom Kennenlernen von verantwortlichen Menschen in wichtigen Positionen und Würdenträgern geprägt. Das waren Vertreter von Vereinen und Unternehmen wie dem Energieversorger und Architekten. Ich muss wissen, wer für was der richtige Ansprechpartner ist. Das kostet wahnsinnig viel Zeit. Und eigentlich waren bis jetzt Termine im Stundentakt geplant. Das hatte sich mit Corona erledigt.

Über Nacht waren alle Termine weg und es ist eine andere Funktion des Bürgermeisters in den Vordergrund getreten, nämlich jene des Chefs der Ortspolizeibehörde. Ich musste Gastronomen und Geschäftsleuten schweren Herzens erklären, dass sie schließen müssen. Das durchzuziehen, war nicht leicht. Aber damit musste ich mich auseinandersetzen.

Da schlagen zwei Herzen in meiner Brust: Eigentlich will man das nicht, aber es ist notwendig. Außerdem müssen die Einwohner informiert werden – auch wenn es in Schönau noch keinen Fall gibt. Ich bin überzeugt davon, dass die Krise nicht vor Sommer 2021 bewältigt ist. So lange wird noch keine Normalität herrschen.

Zu Ihrem Amtsantritt haben Sie von Ihrer Kollegin Sieglinde Pfahl aus Heiligkreuzsteinach einen Zauberstab geschenkt bekommen. Kam dieser schon zum Einsatz?

Klar. Ihm ist es zu verdanken, dass Schönau so lange Corona-frei ist. Die Kollegin hat ihn aber noch nicht zurückgefordert. Sie hat wohl nicht gedacht, dass er tatsächlich funktioniert (lacht).

Sie hatten vor Ihrem Amtsantritt in einem Unternehmen im Marketing und zuletzt beim Roten Kreuz gearbeitet. Welche Erfahrungen nutzen Ihnen in Ihrem neuen Beruf und vor allem in der aktuellen Zeit?

Als ausgebildeter Betriebswirtschaftler und mit der Erfahrung aus dem Rettungsdienst habe ich viele Vorteile. Auch ein Bürgermeister muss das Handeln der Stadt vermarkten. Meine Kontakte zum Bevölkerungs- und Katastrophenschutz machen mir das Leben aktuell leichter. Mir fällt es leicht, derzeit die richtige Sprache zu sprechen. Ich kenne Ausnahmesituationen von Einsätzen bei Hochwassern in den östlichen Bundesländern, aber auch nach einem Tsunami auf Sri Lanka. Das waren einschneidende Erlebnisse.

Wie groß war denn die Umstellung zum Bürgermeister beziehungsweise Krisenmanager?

Ich habe nun keine Nachtdienste mehr, aber lange Arbeitstage, die bis in die Abendstunden gehen. Und auch am Wochenende bin ich im Dienst. Der Tagesablauf hat sich verändert. Er startet nicht so früh wie im Rettungsdienst.

Hand aufs Herz: Haben Sie die Entscheidung, Bürgermeister zu werden, schon bereut?

Nein. Das klingt jetzt einfach, aber es ist tatsächlich so. Natürlich gibt es viele Nachteile, aber auch Vorteile: Man steht in der Öffentlichkeit und wird beobachtet, aber man wird auch mehr respektiert. Man erwartet von mir Fachwissen und Weisheiten. Das ist schon eine Herausforderung.

Was war Ihr schönstes Erlebnis bisher?

Eine Stadträtin oder ein Stadtrat – das mag ich nicht genau sagen – hat unlängst zu mir gesagt, mit meiner Arbeit zufrieden und froh zu sein, dass ich gewählt wurde. Sie oder er hatte mich im Wahlkampf nicht unterstützt. Ein Bürger hat außerdem gesagt, dass er sich in der aktuellen Situation keinen anderen Bürgermeister wünschen würde.

Und was war nicht so schön?

Wir haben noch so viele Aufgaben und Projekte vor uns und die Anzahl der Probleme ist nicht gerade gering. Aber wir können derzeit leider nicht alle angehen. Das ist unbefriedigend.

Was war bisher die größte Überraschung?

Das war eine positive Entwicklung beim Oberen Tal. Hier wollen wir ja bekanntlich ein neues Feuerwehrhaus und eine Sporthalle bauen oder sanieren. Wir sind da auf eine Idee gekommen, die mir sehr gefällt. Es ist ein Vorschlag für eine langfristige Weiterentwicklung von Schönau und Altneudorf, der viele Probleme löst. Es sind aber noch viele Diskussionen notwendig, um ein gemeinsames Ziel zu haben.

Könnten Sie etwas mehr verraten?

Die Grundschule hat noch eine alte Stromheizung, die jedes Jahr extrem viel Geld kostet. Nun ist die Riesenchance für ein Nahwärmekonzept für alle Gebäude auf dem zusammenhängenden Gelände bis zum Fußballstadion da. Der notwendige Rohstoff wächst unmittelbar in der Nähe. Wir denken ans Heizen mit Holz. Die notwendigen Hackschnitzel könnten wir als Stadt selbst herstellen. Das ist auch im Sinne des Klimaschutzes, von dem derzeit keiner mehr spricht. Wir arbeiten aber trotz der Pandemie weiter daran. Die Stadt sollte hier Vorreiter sein. Wir müssen hier bei unseren Gebäuden vorankommen und sie klimaneutraler machen.

Welche Themen blieben wegen der Coronakrise liegen?

Wir haben vor Kurzem die bahnbrechende Entscheidung im Gemeinderat getroffen, ein Stadtentwicklungsprogramm aufzulegen. Es wird darum gehen, wo Sanierungen notwendig sind und wo Leerstände beseitigt werden können. Das wird die Stadt über 20 Jahre voranbringen. Die Fördermittel sind ein großartiges Geschenk. Leider kommen wir bei anderen Projekten derzeit nicht so schnell voran, wie wir uns das wünschen würden. So zum Beispiel bei der Sanierung des Bürgerhauses am Marktplatz. Das tut weh. Auch beim Oberen Tal könnte es schneller gehen. Ausgebremst ist auch das Projekt "Digitale Zukunftsgemeinde" und auch an einem digitalen Rundgang durch das Kloster können wir nicht so arbeiten, wie wir wollten. Wir müssen auch berücksichtigen, dass die Gewerbesteuereinnahmen dieses Jahr wohl um 25 bis 40 Prozent einbrechen werden. Aber wir haben einen vernünftigen Haushalt, der früher mal stark defizitär war, es aber nicht mehr ist. Wir haben aber auch viele kleine Maßnahmen, die nun laufen. Im Rathaus ist der Bauhof aktiv und renoviert, was wegen der Schließung für den Publikumsverkehr gut möglich ist. Von 31 kleineren Projekten, die wir mit dem Bauhof angehen wollten, sind zwölf abgearbeitet.

Sie hatten sich bei der Wahl knapp gegen den SPD-Kandidaten durchgesetzt. Der Wahlkampf hat Gräben aufgerissen. Wie offen sind diese noch?

Viele Menschen denken wegen der Coronakrise nicht mehr an den Wahlkampf zurück. Es ist auch müßig, darüber zu sprechen. Wenn Stadträte gegen einen Bürgermeister vorgehen oder der Bürgermeister gegen Stadträte, hat das noch keinem Ort gutgetan. Wir sollten alle zum Wohl der Stadt zusammenarbeiten. Das gilt übrigens auch für die Zusammenarbeit mit den Nachbarorten. Die Krise schweißt auch uns Bürgermeister zusammen. Wir tauschen uns verstärkt aus – natürlich hauptsächlich digital.

Hat sich in Ihrem Dienstzimmer schon etwas verändert?

Ja. Zum Beispiel die Farbe der Wände. Aus Giftgrün wurde Weiß. Außerdem habe ich die alten Lampen ausgetauscht, in denen noch viel Strom fressende Glühbirnen waren. Nun gibt es Lampen mit LED-Leuchtmitteln. Mir geht es um eine freundliche und helle Stimmung.

Wie ist der Kontakt zu Ihrem Vorgänger Marcus Zeitler?

Es gibt wenig Kontakt. Angesichts der vielen Coronafälle in Hockenheim bin ich da aber auch ganz froh (lacht). Wenn ich etwas aus seiner Amtszeit wissen muss, gibt es in Schönau genügend Ansprechpartner, die Auskunft geben können. Ich kann auch den Stadträten vertrauen.

Welche Auswirkungen hat der Job auf Ihr Privatleben? Ihr Sohn Mikko ist vier Jahre alt.

Früher habe ich im Schichtdienst gearbeitet und war oft mehrere Tage am Stück zu Hause. Das ist nun natürlich anders. Letztens hat er aber mich gefragt: "Papa, arbeiten wieder lange?"

Wie lässt sich der Beruf mit Ihrem privaten Engagement beim Roten Kreuz und in der DLRG in Leimen vereinbaren? Wie sind die ersten Erfahrungen?

Mein ehrenamtliches Engagement geht normal weiter. Ich nutze auch die digitalen Möglichkeiten. Wir haben in Leimen die größte Blutspendeaktion der Geschichte des dortigen Roten Kreuzes mit knapp 500 Spenden an fünf Tagen organisiert. Ich war selbst an zwei Tagen zeitweise vor Ort.

Sie hatten angekündigt, bei einer erfolgreichen Wahl nach Schönau zu ziehen. Sind Sie bei der Suche nach einem Haus inzwischen fündig geworden?

Wenn ich realistisch bin, muss ich sagen, dass das derzeit aufgeschoben ist. Es gibt einfach zu viel zu tun. Zu viele Projekte müssen angegangen werden. Da bleibt kaum Zeit für die Suche. Außerdem muss ich auf meine Frau Fabienne Rücksicht nehmen. Sie beendet gerade ihr Studium zur Grundschullehrerin. Es ist noch unklar, an welcher Schule sie unterrichten wird. Derzeit gibt es mehr Stellen im südlichen Rhein-Neckar-Kreis. Sie möchte nicht zu weit weg von ihrem Kind sein. Ich bin je nach Verkehr in 25 bis 35 Minuten von Nußloch nach Schönau gefahren. Das ist kein Problem.