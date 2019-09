Leimen-St. Ilgen. (luw) Weil sie zwei Kampfhunde in der Probsterwaldsiedlung auf einen Jugendlichen gehetzt haben sollen, müssen sich ein 16-Jähriger und ein 22-Jähriger wegen schwerer Körperverletzung vor Gericht verantworten. Gut drei Monate nach dem Vorfall, bei dem ein 15-Jähriger entstellende Bissverletzungen im Gesicht erlitten hatte, erhob die Staatsanwaltschaft Anklage. Nun wurde zudem bekannt, warum der 16-jährige Angeklagte seit Juli in Untersuchungshaft sitzt.

Der Heidelberger Oberstaatsanwalt Florian Pistor erklärte gegenüber der RNZ, dass der bei seinen Eltern lebende Angeklagte Verwandte im Ausland habe. Daher sehe die Anklagebehörde bei dem 16-Jährigen eine "Fluchtgefahr". Um zu verhindern, dass er vor einer möglichen Verurteilung im Ausland abtaucht, werde er so lange im Jugendgefängnis Adelsheim untergebracht. "Wir gehen von einer relativ empfindlichen Strafe aus", so Pistor. "Und die Fluchtgefahr steigt proportional zur Schwere der erwarteten Strafe." Weil es sich um eine "Haftsache" handele, sei die Anklage mit weniger als drei Monaten nach dem Vorfall vergleichsweise schnell erhoben worden: "Wenn jemand in Haft sitzt, kommt die Akte ganz nach oben."

Der Oberstaatsanwalt bestätigte, dass der 16- und der 22-Jährige "hinreichend verdächtigt werden", die Hunde der Rasse American Staffordshire Terrier "bewusst in Richtung des Jugendlichen eingesetzt zu haben, um ihm eine Lektion zu erteilen". Laut Polizei hatte bereits an Ostern einer der beiden Hunde versucht, das spätere 15-jährige Opfer zu beißen. Bei der Attacke am Pfingstmontag soll der Jugendliche Pistor zufolge auf dem Fahrrad an besagtem Duo mit den beiden Hunden vorbeigefahren sein und sie "provoziert" haben. "Diesmal kannst du mir nichts tun, Coco", soll der Junge dabei laut Pistor in Richtung eines der beiden Kampfhunde gerufen haben. Daraufhin sollen der 16- und der 22-Jährige die Hunde auf den Jugendlichen gehetzt haben - mit den bekannten Folgen. Pistor erklärte, dass die Vorwürfe gegen die beiden Angeklagten zunächst im gleichen Wortlaut erhoben werden. Die jeweilige Schuld und damit auch das Strafmaß gelte es aber vor Gericht für jeden separat festzustellen.

Wegen fahrlässiger Körperverletzung angeklagt ist der 21-jährige Hundehalter, der auch der Bruder des 16-Jährigen ist. Er soll demnach gravierend gegen die Kampfhundeverordnung verstoßen haben - unter anderem, indem er einen Minderjährigen die Hunde führen ließ, die zudem nicht angeleint waren und keinen Maulkorb trugen.

Wie es dem Opfer der Attacke seit seiner Entlassung aus einer Spezialklinik im Juli geht, ist nicht bekannt. Die Hunde sind seit dem Vorfall beschlagnahmt und im Heidelberger Tierheim untergebracht. Laut Staatsanwaltschaft werden die Tiere im Falle einer Verurteilung der Angeklagten eingezogen. Das Veterinäramt des Rhein-Neckar-Kreises bestimme dann, was mit ihnen geschieht. Ein Termin für den Beginn der gerichtlichen Hauptverhandlung gegen die Angeklagten wird laut Landgericht Heidelberg "möglicherweise im Laufe der nächsten Woche" verkündet.