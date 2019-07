Leimen-St. Ilgen. (luw) Der Tatverdächtige und das Opfer im Fall der Kampfhundeattacke von Pfingsten kennen sich "seit mindestens zwei bis drei Jahren". Das hat Staatsanwalt Tim Haaf am Mittwoch auf Nachfrage der RNZ erklärt. Zuvor war bekannt geworden, dass ein 16-jähriger Leimener die beiden unangeleinten Hunde der Rasse American Staffordshire Terrier gezielt auf den 15-Jährigen gehetzt hatte. Der Junge erlitt schwere und "entstellende Gesichtsverletzungen", sagte die Polizei. Der 16-Jährige sitzt seit dieser Woche in Untersuchungshaft; gegen ihn wird nun wegen schwerer Körperverletzung ermittelt.

Das 15-jährige Opfer sagte laut Polizei aus, dass einer der beiden Kampfhunde bereits an Ostern versucht hatte, ihn zu beißen. Unmittelbar vor dem Angriff am Pfingstmontag sei er auf dem Fahrrad an den Hunden vorbeigefahren und habe gesagt, dass sie ihn diesmal nicht angreifen könnten. Zur Vorgeschichte erklärte nun Staatsanwalt Haaf, dass das Opfer nicht aus dem Heidelberger Raum komme, sich aber regelmäßig in den Schulferien in Leimen aufhalte. Daher seien sich die beiden Jugendlichen schon länger bekannt.