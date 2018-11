Leimen. (sg) Aus allen Himmelsrichtungen kamen die Besucher und strömten in die Kirche. Denn diese Messe in der Herz-Jesu-Kirche war nicht nur für Jäger, Förster und Naturverbundene eine besondere, sondern für alle Gläubigen. Pfarrer Arul Lourdu schickte auch gleich vorweg warum: "Es ist uns eine große Freude, am Gedenktag des heiligen Hubertus hier in unserer Kirche eine Hubertusmesse feiern zu dürfen."

Für Lourdu, der 2008 nach Leimen kam, war es die erste Messe dieser Art, die er in der Herz-Jesu-Kirche abhalten durfte. Der gute Zuspruch freute ihn umso mehr: "Unsere Kirche ist heute so schön gefüllt mit Menschen aus Leimen und Umgebung, die diesem besonderen Festgottesdienst beiwohnen wollen." Störungen vor Beginn der Feier oder während der Predigt durch Tierschützer gab es keine.

Die Hubertusmesse wird zu Ehren des Heiligen Hubertus gefeiert. Dem um 655 in Toulouse geborenen Hubertus, Pfalzgraf am Hof Theodorichs III. in Paris, soll der Legende nach bei der Jagd ein Hirsch mit einem goldenen Kreuz zwischen dem Geweih erschienen sein, worauf er sich zum Christentum bekannte. 705 wurde er Bischof von Tongeren-Lüttich, nach Lüttich verlegte er 716 auch seinen Bischofssitz, bevor er 727 starb. Seine Reliquien wurden am 3. November 743 erhoben, weshalb dieser Tag noch heute gefeiert wird und er als Schutzpatron der Jagd gilt.

Im Vorfeld hatte die Hubertusmesse nämlich für etwas Wirbel gesorgt. Die Tierschutzorganisation Peta hatte sich zu Wort gemeldet. Sie kritisierte diese Zusammenkunft in Leimen und den kirchlichen Segen für Jäger. Kirchen müssten für die Bewahrung der Schöpfung eintreten, nicht für ihre Zerstörung, meinten sie. Pfarrer Arul Lourdu griff das Thema in seiner Predigt auf.

"Wir sind keine Menschen, die nur verbrauchen, sondern auch eine große Verantwortung gegenüber der Natur und der Umwelt haben", ließ er durchblicken. Gott vertraute den Menschen seine Schöpfung an, damit sie diese verwalten und achtsam mit den Geschöpfen umgehen. "Wir sind zwar die Krone der Schöpfung, aber wir sind auch jeden Tag von den Schöpfungsgaben abhängig", erklärte der Pfarrer. Menschen, Tiere und Pflanzen - sie alle leben voneinander und miteinander. "Wir sind dankbar für alles und müssen gut mit den Ressourcen der Natur umgehen", betonte Arul Lourdu.

Erntedank werde gefeiert aus Dankbarkeit für die pflanzlichen Gaben. Daher habe auch eine Hubertusmesse ihre Berechtigung. Ihre Ursprünge reichen bis ins Mittelalter zurück. "Es gibt viele Kulturen, in denen die Jagd eine wichtige Rolle spielt", so Lourdu. Man sollte Jäger nicht als Menschen sehen, die aus Freude den Wald ausbeuten, sondern ihnen vielmehr Dank und Respekt entgegenbringen. Weil sie im Wald oft schwierige Situationen meistern müssen. Weil ihre Tätigkeit das Gleichgewicht in der Natur erhält und die Menschen mit Essen versorgt.

Die Orgel blieb bei diesem Festgottesdienst in der Herz-Jesu-Kirche stumm. Musikalisch gestaltet wurde die Hubertusmesse vom Jagdhornbläserkreis Hubertus Heidelberg, geleitet von Herbert Maier. Er besteht ausschließlich aus Musikern, die das Blasen des historischen Parforcehorns als Hobby betreiben. Der Jagdhornbläserkreis hat das von Jägern bei der Jagd benutzte Parforcehorn weiterentwickelt, wodurch es aufgrund seines weicheren Tons besser bei Konzerten und Gottesdiensten eingesetzt werden kann.

Das Ensemble war nicht nur akustisch bemerkenswert, sondern auch optisch. Die Kleidung der Heidelberger Jagdhornbläser entsprach dem Stil der barocken Epoche. Sie trugen Nachbildungen der Jagdkleidung der Kurpfälzer Jäger, wie sie zur Zeit der Kurfürsten in den Schlössern Heidelberg, Schwetzingen und Mannheim getragen wurden. Charakteristisch ist hierbei der "Dreispitz", die Kopfbedeckung der Jäger. Die Reithosen und die Stiefel lassen erkennen, dass früher zu Pferd gejagt wurde.

Unterstützt wurde der Bläserkreis von den Jagdhornbläsern aus Neibsheim und Odenheim unter der Leitung des Leimener Försters Markus Reinhard. Sie gestalteten von der Empore herab den Einzug von Pfarrer, Ministranten und Jagdhornbläsern musikalisch. Reinhard hatte auch federführend die Ausgestaltung der Kirche übernommen. Die Freude über den schönen Altarraum war ihm anzusehen. Dieser war als Blickfang mit Tannen, Birken und zentral platziertem Hirschgeweih mit Kreuz festlich und herbstlich für diesen Anlass geschmückt worden. Die Hubertusmesse wird zu Ehren des Heiligen Hubertus, Schutzpatron der Jagd, gefeiert.