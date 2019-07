Von Anna Haasemann-Dunka

Neckargemünd. Seit elf Jahren gibt es den TSG Hoffenheim Fanclub Neckartal. Elfmal schon konnte der Fanclub zur "Fankurve" im Rahmen der Abendbummel-Veranstaltung einladen und schließlich hat die Elf im Fußball als Mannschaftszahl besondere Bedeutung. Klar, dass die Verdreifachung der Elf bei der Eröffnung des Fußballfanfestes thematisiert wurde.

Ab 18 Uhr füllte sich die Altstadt zum Abendbummel, wieder mit abwechslungsreichem Programm: "Spaß mit dem Stift" war im Museum im alten Rathaus angesagt, Max Strack gab Einblicke in seine Bildhauerwerkstatt in der Hauptstraße mit Skulpturen aus Stein und Holz. Das Künstlerpaar Marianne Kaerner und Walter Ebert brachte nach achtwöchigem Aufenthalt in Frankreich neue Schöpfungen mit, die sie in ihrem Atelier in der Weststadt zeigten.

Gemeinsam mit Fanclub-Präsident Matthias Gündler begrüßte Vizepräsident Thomas Schmitz einige Gäste besonders. Aus der Partnerstadt Evian angereist war Yves Arnulf, der Träger des silbernen Ehrenrings der Stadt Neckargemünd. Bürgermeister Frank Volk war gekommen, dazu vom Fanclub-Dachverband Kerstin Schäfer und vom Gewerbeverein Rainer Pomrehn.

Bekanntlich ist Bürgermeister Volk ein großer Fan des FC Bayern und bezeichnete sich deshalb als "Roter", ganz in Anlehnung an die Trikotfarbe seines bevorzugten Fußballklubs. Zusammen feiern freundschaftlich und fair, auch dafür stehe der Fußballsport und so wollte er es auch mit seinem Besuch beim Hoffenheimer Fanclub halten und die Freude am gemeinsamen Hobby in den Vordergrund stellen.

Kerstin Schäfer lobte den Fanclub Neckartal, der sich immer hilfsbereit auch innerhalb des Fanclub-Dachverbandes engagiere: "Sie sind immer da." Und wenn rechtliche Fragen, auch zu Satzung und Geschäftsordnung auftauchen, weiß man in Thomas Schmitz einen kompetenten Ansprechpartner. Besonders glücklich zeigte sich Thomas Schmitz über das Riesen-Fußball-Dart-Spiel, das für kleine und große Fußballer die Attraktion auf dem Marktplatz war. Gesponsert hatte den Fußballspaß im XXL-Format der Gewerbeverein, wofür sich Vizepräsident Schmitz stellvertretend bei Rainer Pomrehn bedankte. Er betonte die gute Zusammenarbeit, die man seit Jahren mit dem Gewerbeverein pflege und auch das wolle man mit dem Fest feiern.

Platzierte Schüsse auf die große, mit Luft aufgeblasene Fläche mit den Klettfußbällen brachten viele Fußballerfüße in Bewegung. Wer einen Treffer mit hoher Punktzahl landete, bei dem war die Freude groß. Außerdem waren Hoffenheim-Fanartikel zu erwerben und in einer amerikanischen Verlosung wurde ein signiertes Kicker-Trikot versteigert. Im Torwandschießen konnte man sich zudem am Stand der Stadtwerke Neckargemünd probieren.

Zum gemütlichen Fanfest gesellte sich die Anhängerschaft des Fußballclubs nach und nach. Während sich der untere Teil des Marktplatzes füllte, spielte das bestens aufeinander abgestimmte Musiker-Duo "B.A.G" - das sind Günter Geisinger und Bernd Windisch - Easy-Listening-Musik und zwar hauptsächlich in Form von angloamerikanischen Pop- und Rock-Songs.

Derweil war der Fanclub Neckartal mit der Bewirtung der Gäste beschäftigt. Fleischkäse, Bratwurst und Backschinken stillten den Hunger und auch durstig blieb niemand, dafür sorgte der Getränkestand. Zum Feiern und Fachsimpeln ließ das Fest viel Raum. Etwa über den neuen Trainer der TSG Hoffenheim, Alfred Schreuder, der die Nachfolge von Julian Nagelsmann seit einigen Wochen angetreten hat. Einen Wunsch war von den Fans immer wieder zu hören: nämlich, dass die Hoffenheimer Fußballmannschaft ihr offensiv ausgerichtetes Spiel auch unter dem neuen Trainer beibehält und attraktiven Angriffsfußball zeigt.