Hitze-Bilder aus der Region: In Wiesenbach schmeckt das Eis in diesen Tagen besonders gut, in Leimen freuen sich die Senioren über erfrischende Wassermelonen und in Neckargemünd sorgt Stadtgärtnerin Johanna Schulz dafür, dass die Blumen nicht verdursten. Foto: Alex

Region Heidelberg. Puh! Die Region rund um Heidelberg schwitzt. Die Hitze sorgt für manche Besonderheit. Die RNZ hat sich umgehört.

> In den Rathäusern sieht man der Hitzewelle entspannt entgegen. In Leimen hatte es im Vorjahr eine "Hitzefrei"-Regelung für die Mitarbeiter gegeben. Jetzt erklärt Stadtsprecher Michael Ullrich: "Damals lagen die Verhältnisse ganz anders, denn es war ja über Wochen hinweg heiß. Jetzt haben wir eine erste Hitzeperiode, da warten wir erst einmal ab." Ähnlich verhält es sich in Meckesheim. "Im Rathaus gibt es eine Klimaanlage und zusätzlich noch Lüfter", sagt Bürgermeister Maik Brandt. Da die Klimaanlage bei den angekündigten Rekordwerten aber auch irgendwann an ihre Grenzen komme, werde er veranlassen, dass den Mitarbeitern ab 35 Grad kostenloses Wasser zur Verfügung gestellt wird. "Ab 37 Grad spendiere ich den Mitarbeitern Eis", verspricht Brandt, und: "Ab 40 Grad könnten wir noch einen Babypool im Ratssaal aufstellen, in welchem man sich kurz die Füße ,kneippen’ kann." In Wilhelmsfeld setzt Rathauschef Christoph Oeldorf auf die Lage des Ortes: "Ich denke nicht, dass wir hier die 40 Grad-Marke erreichen." Im Luftkurort sei es frischer als in anderen Kommunen, eine Klimaanlage gebe es im Rathaus nicht. Die Getränkevorräte habe man aber vorsorglich aufgefrischt.

> Im Dr.-Ulla-Schirmer-Haus in Leimen sind die 124 Bewohner angehalten, viel zu trinken. Darauf achte das Personal in diesen Tagen sehr, betont Heimleiterin Petra Becker. In den vergangenen Tagen wurden zusätzliche Säfte sowie wasserhaltiges Gemüse und Obst wie zum Beispiel Wassermelonen geordert. Die Mitarbeiter des Seniorenheims erhalten Getränke in dieser Woche kostenlos. "Wir lüften die Räume morgens und sperren tagsüber die Sonne aus", erklärt Becker. Ventilatoren sollen für Abkühlung sorgen. Körperliche Aktivitäten wie Gymnastik werden reduziert, dafür werden Entspannungsübungen und kühle Fußbäder angeboten. "Die Hitze tut Senioren nicht gut", weiß Becker. "Viele sind müde und lustlos."

> Bei der Stadtgärtnerei in Neckargemünd herrsche der "normale Wahnsinn im Sommer", wie deren Chef Bernhard Keilhauer augenzwinkernd sagt. Die drei Tankwagen - zwei fassen 1000, einer sogar 3000 Liter - sind an drei Tagen in der Woche im Stadtgebiet im Einsatz. Mehrmals muss nachgetankt werden. Allein die Bepflanzung an der Évian-Brücke über die Elsenz "schluckt" bei einem Mal Gießen 600 Liter Wasser. "Momentan ist die Lage trotz der Hitze aber noch entspannt", sagt Keilhauer. "Wir müssen zwar mehr gießen, aber im Vergleich zum vergangenen Sommer ist das nichts." Damals sei es deutlich länger trocken gewesen. Die Stadtgärtner fangen seit dieser Woche morgens bereits um 6 statt um 7 Uhr an, damit sie nicht in der Nachmittagshitze arbeiten müssen. So handhabt es auch der städtische Bauhof, wie dessen Chef Alfred Knauf berichtete.

> Im Eiscafé Tremiti in Wiesenbach erwartet Nicola di Siro eine "Großkampfwoche". "Wir müssen Vollgas geben, da unser Lager nach dem Wochenende leer ist", sagt er. Allein am Montag standen 200 Kilo Eis zur Produktion an. Nach dem Ende der Pfingstferien fährt der Eisbus wieder Schulen an und auch im Eiscafé wird einiges los sein. "Durch die Hitze verlagert sich das Geschäft in den Abend", weiß di Siro. "Mittags gehen die Leute lieber ins Schwimmbad." Der 41-Jährige geht davon aus, dass er in dieser Woche 20 bis 30 Prozent mehr Eis verkaufen wird. Die beliebtesten Eissorten sind bei Frauen Joghurt und bei Männern Zitrone. "Wenn es heiß ist, ist Sorbet besonders gefragt", so di Siro. Mit Abstand am meisten verkauft werde aber Butterkeks-Eis mit Schokostücken. Im Trend seien auch süß-salzige Sorten wie Erdnuss.

> Beim SV Sandhausen (SVS) nehmen die Fußballtrainer Rücksicht auf die Hitze. "Das Training der Profis findet eher in den Morgen- und Abendstunden statt", sagt SVS-Sprecher Markus Beer. Die Saison beginnt Ende Juli. "Da finden die Spiele samstags um 13 Uhr statt, egal wie heiß es ist", so Beer. Daher werde das Training "zu einem späteren Zeitpunkt der Saisonvorbereitung" mitunter zur Mittagszeit stattfinden, um den "Wettkampf zu simulieren". Etwas lockerer geht es bei den jüngsten SVS-Spielern zu: In den Mannschaften für bis zu 13 Jahre alte Kinder werde bei diesen Temperaturen eine Trainingseinheit auch mal ins Schwimmbad verlegt, sagt Beer. Eines gelte indes für jedes Alter, vom Kind bis zum SVS-Profi: "In den Trainingseinheiten aller Mannschaften gibt es mehr Pausen und die Spieler werden davor und danach darauf hingewiesen, auf den Wasserhaushalt zu achten", erklärt Beer.

> Beim Getränkefachmarkt Scherer in Leimen heißt es derzeit "Wasser, Wasser, Wasser", wie es Inhaber Volker Scherer launig umschreibt. "Wir haben heute doppelt so viel ausgefahren wie an normalen Tagen", erzählt er am Montag. Regionale Großfirmen, aber auch Kindergärten gehören zu seinen Kunden. "Viele spendieren das Wasser am Arbeitsplatz und haben sich jetzt mächtig eingedeckt." Das hatte Scherer selbst auch - trotzdem sind einige Wassersorten ausverkauft. Sprudel ist am meisten gefragt, aber stilles Wasser verkaufe sich zunehmend besser. Ansonsten sind zurzeit kalorienarme Limonaden und Biermischgetränke der Renner. "Der Verkauf von Pils lässt bei über 25 Grad spürbar nach", erklärt Scherer.

> Bei der Baufirma Carsten Grimmig GmbH laufen die Arbeiten auf der Baustelle in Bammental nach Plan. Noch. "Heute war es erträglich", berichtet Carsten Grimmig am Montag. Der Geschäftsführer und seine Bauleiter schauen Tag für Tag, wie sich die Temperaturen entwickeln. "Wenn die Hitze unsäglich wird, dann macht es irgendwann keinen Sinn mehr", so Grimmig. Verkürzte Arbeit am Nachmittag stehe dann im Raum. Früher loslegen können die Bauarbeiter indes nur bedingt: "Da sprechen auch Anwohner ein Wörtchen mit." So wie bei der Maßnahme an der Kreisstraße K 4160 am Rewe-Kreisel. Dort bleibt es bei 7 Uhr als Arbeitsbeginn. An anderen Baustellen hat Grimmig seinen Mitarbeitern frühere Anfangszeiten angeboten. "Da sind die Kolonnen mit sich selbst am Ringen." Länger schlafen oder früher aufhören. (cm/bmi/luw/lew)