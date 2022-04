> Die "Variante Verwaltung" sieht den Umzug des FC Sandhausen auf die andere Seite der Jahnstraße ins Walter-Reinhard-Stadion vor; der bisher im Norden und Süden von Fußballern "eingekesselte" Tennisclub (TC) wandert wenige Meter Richtung Norden auf die bisherige Fläche des FC. Weil der SVS bisher das – dann vom FC belegte – Walter-Reinhard-Stadion mitnutzt und einen Bedarf von zwei weiteren Trainingsplätzen angemeldet hatte, könnten so drei neue Sportplätze direkt am BWT-Stadion entstehen: zwei durch die Verlagerung von TC beziehungsweise FC und einer im Waldschutzgebiet Schwetzinger Hardt. In knapp zwei Wochen soll der Gemeinderat darüber einen Grundsatzbeschluss fassen; finanzielle Fragen sollen erst danach geklärt werden. luw