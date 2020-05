> Die Geschichte der Familie hat Renate Müller für die RNZ auf fünf Seiten handschriftlich zusammengefasst. So lautet das Ende:

"53 Enkelkinder und 38 Urenkelkinder sind vielleicht ein Zeichen dafür, dass sich die Kinder in dieser Großfamilie wohlfühlten. Als Mutter, Groß- und Urgroßmutter bin ich von Herzen dankbar, dass ich dieses Leben so lange Jahre in Gesundheit leben darf; die Katastrophen des Krieges und der Nachkriegszeit habe ich durch die Liebe und Führung meiner Eltern in ein glückliches Leben verarbeiten und in eine gewisse Lebensweisheit verwandeln können." (cm)