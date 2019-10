Von Sabine Geschwill

Eppelheim. Wer zur Kerweeröffnung kommt und der Kerwerede lauscht, ist danach bestens informiert, was in der Stadt alles passiert. Am Samstagmittag war es wieder soweit. Alles, was in Eppelheim in den vergangenen Wochen und Monaten für Ärger und Gesprächsstoff gesorgt hatte, kam bei der Kerwerede am Hugo-Giese-Platz aufs Tapet.

Dem tat auch keinen Abbruch, dass die Eppelheimer Kerweborschtin Sandra Schönerstedt zur Kerweeröffnung gesundheitlich angeschlagen war. Denn Jens Schneider, der Sitzungspräsident der Eppelheimer Karnevalisten, schlüpfte kurzfristig in ihre Rolle und glänzte als Kerweborscht an der Seite von Bürgermeisterin Patricia Rebmann.

Nichts wurde in dieser gepfefferten Kerwerede ausgespart, auch nicht die schlagzeilenträchtige "Fassaden-Affäre". Hier hatte vor einiger Zeit jemand das Gerücht gestreut, die Bürgermeisterin hätte ihre Hausfassade von der Feuerwehr abspritzen - sprich reinigen - lassen, um es danach zu streichen. Das wäre klar Amtsmissbrauch gewesen. Jens Schneider brachte diese Unterstellung in Rage: "Sich an unserer Bürgermeisterin unn unserer Feuerwehr zu vergreife, des mache nur eschde Lotterpfeife."

Für Rebmann war klar, diese Sache geht auf etwas ganz anderes zurück: Als sie zur Bürgermeisterin gewählt wurde, hatte man nur das "Verhindern" ihres Amtsantritts im Sinn gehabt. "Des hot net geklappt. Des fand ma wohl bleed. Do hot äner iwwerlegt, wie des annerschd noch geht." Also wurde ein Gerücht gestreut: "Ma schmeißt mol mit Dreck, vielleischd bleibt was klewe." Doch eines habe der "Iwweltäter" nicht bedacht: "In dem Spiel hot jetz emol die Bolizei mitgemacht! Die hawwe ermittelt wie Sherlock Holmes und Columbo - unn zack war als Täter de rischdische Mann do."

Ein Name wurde der versammelten Kerwemenge nicht genannt. Aber wer die Ohren spitzte und die Handlungen der Rede-Aktiven verfolgte, dem war schnell klar, wer denn der Gerüchtestreuer gewesen sein könnte: Rebmann und Schneider zückten ein saftiges Möhrlein und bissen herzhaft hinein. In dem Moment fiel bei den Kerwebesuchern der Groschen. War etwa der Ex-Bürgermeister der geheimnisvolle Übeltäter?

Das Ermittlungsergebnis von Staatsschutz und Polizei wurde aus rechtlichen Gründen natürlich nicht offengelegt. Das werden die Behörden in den nächsten Tagen selbst vornehmen.

Auch sonst nahmen Kerweborscht und Bürgermeisterin bei ihrer Kerwerede kein Blatt vor den Mund. Sie übten sehr geschickt in gereimter Form und im Kurpfälzer Dialekt auch Kritik, wie beispielsweise beim "wilden Parken" in der Hauptstraße, das tagtäglich für Ärger sorgt. Die Rathauschefin stellte klar: "Mir hawwe mehr legale Parkplätz als jemals zuvor und trotzdem denk ich als ‚des is doch net woahr‘: in so änere kläne Stadt net e bissl laafe kenne, awwer Umweltschutz schreie und zu ‚Fridays for Future‘ renne!"

Das Dauerthema "Edeka-Zaun" wurde nicht ausgespart. "Das Bauwerk macht den Unterschied, was mit der Gesellschaft drumherum geschieht", meinten Bürgermeisterin und Kerweborscht und appellierten an die Vernunft: "Reißt Zäune ein, baut liewa Brigge!" Denn mit einem Zaun werde man nicht wirklich Menschen los. Da sollte man sich lieber eines Besseren besinnen. Denn schließlich sei das ständige Zaunärgernis auch für Edeka nicht erfreulich und das Unternehmen denke schon laut nach über einen Markt an einem ganz neuen Platz.

Erfreuliches hatten die beiden auch in ihrem Bericht: Der Wasserturm ist wieder als Trauzimmer zurück. Und stolz waren beide auf den Wochenmarkt, der sich auf dem Wasserturmplatz etabliert hat. Damit der Markt auch in Zukunft bestehen bleibt, erließ die Bürgermeisterin kurzerhand eine neue Einkaufssatzung. Diese besagt, dass die Eppelheimer "gfälligschd ihren Kruscht hier zu kaafe hawe: Mir brauche Einzelhandel do, wo die Mensche direkt wohne, um Geldbeidel unn Umwelt zu schone - was hammer dafu, wenn unser Stadt kä Läde und Markt mehr hot?"

Die Kurpfälzer Trabanten aus Heidelberg und der Eppelheimer Carnevalclub (ECC) mit seinen Garden sorgten bei der Kerweeröffnung für Musik und Chic. Die Tanzgruppe aus der ungarischen Partnerstadt Vertésacsa bekam für ihren Auftritt viel Applaus. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Karl A. Lamers übernahm im Beisein seines SPD-Kollegen Lothar Binding den Fassbieranstich. Und als Kerweschlumpel diente ausnahmsweise wieder die alte "Berta". Sie war zusammen mit dem langjährigen Kerweborscht Andreas Fleischhacker eigentlich schon 2016 in Ruhestand verabschiedet worden.