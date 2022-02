Leimen. (luw) Die Große Kreisstadt könnte im Sommer Schauplatz eines besonderen und möglicherweise viel beachteten Tischtennis-Duells werden: Musiker Olli Schulz will gegen Deutschlands erfolgreichsten Tischtennisprofi Timo Boll antreten – und TV-Satiriker Jan Böhmermann brachte dafür öffentlich Leimen als möglichen Austragungsort ins Spiel.

Es ist mal wieder eine dieser Ideen, die Schulz und Böhmermann im Rahmen ihres Erfolgs-Podcasts "Fest & Flauschig" nicht ohne Augenzwinkern strickten. Genauer gesagt war es diesmal der Sänger und Liedermacher Schulz, der den Stein während einer Sendung des digital abrufbaren, regelmäßig erscheinenden Gesprächsformats ins Rollen brachte: In der zweitjüngsten Folge hatte er, der sich für einen überdurchschnittlich guten Hobby-Tischtennisspieler hält und sich selbst scherzhaft als "Rückhand Gottes" bezeichnet, Timo Boll zu einer Partie herausgefordert.

Da es sich bei "Fest & Flauschig" um einen der erfolgreichsten Podcasts Deutschlands mit über einer Million Hörern pro Woche handelt, überraschte es wenig, dass sich der 40-jährige Profi kurz darauf tatsächlich zurückmeldete: Boll – mehrfacher olympischer Medaillenträger, Weltcup-Sieger und Europameister – sei zu einem Duell bereit, berichtete Schulz nun in der jüngsten Podcast-Folge, die am Sonntag veröffentlicht wurde.

Diese Nachricht sorgte nicht nur für große Freude beim 48-jährigen Musiker, der allgemein vom Sport Tischtennis schwärmt und seine Bewunderung für Boll ausdrückte. Sondern die beiden Kreativköpfe Schulz und Böhmermann begannen im Zuge dieser Folge auch gleich mit der Planung der Partie, die demnach im Sommer vor Zuschauern und "vielleicht für einen guten Zweck" ausgetragen werden könnte.

Böhmermann warf als Ort zunächst eine "geile, mittelgroße Großstadt" in den Raum und nannte kurz darauf Leimen als Heimatstadt des Ex-Tennisprofis Boris Becker: Im dortigen "Tennisstadion" könnte eine Tischtennis-Platte aufgebaut werden, an der dann Schulz und Boll gegeneinander antreten würden, meinte der Satiriker. Böhmermann selbst, der im Fernsehen aus der Sendung "ZDF Magazin Royale" bekannt ist, könnte sich nach eigenen Worten vorstellen, dabei als "Announcer" – also als eine Art Stadionsprecher – aufzutreten.

Doch die beiden machten auch deutlich, dass dies nur erste Ideen seien und man sich für die Planung noch einmal zusammensetzen wolle. Ob es überhaupt zu einer solchen Veranstaltung kommt, dürfte nicht zuletzt auch von der Entwicklung der Corona-Pandemie abhängen ...