Heiligkreuzsteinach/Neckarsteinach. (cm) "Geht in Neckarsteinach das Wasser aus?" titelte die RNZ Mitte August. Bürgermeister Herold Pfeifer hatte damals zum Sparen aufgerufen, weil die Stadt von ihren Quellen abhängig ist. Und diese schütteten wegen der lang anhaltenden Trockenheit immer weniger Wasser.

Noch dramatischer ist die Situation in Heiligkreuzsteinach: Hier gibt eine Quelle 95 Prozent weniger Wasser als in "normalen" Zeiten. Anders als Neckarsteinach kann Heiligkreuzsteinach jedoch auf eine Alternative zurückgreifen. Denn die Odenwaldgemeinde ist Mitglied im Zweckverband "Eichelberg", zu dem unter anderem auch Wilhelmsfeld gehört. Und dieser kann auf Brunnen zurückgreifen, aus denen noch genug Wasser gefördert werden kann.

Genau solche Brunnen gibt es im hessischen Neckarsteinach nicht - und eben auch keinen Anschluss an ein Trinkwassernetz benachbarter Kommunen. Bei einem steigenden Verbrauch - zum Beispiel durch Rasensprengen - und weiterhin hohen Temperaturen könne es zu einem Engpass kommen, warnte Pfeifer. Dann wäre die Stadt gezwungen, Verbote wie zum Beispiel das Benutzen von Wasser zum Autowaschen zu erlassen. Die Lieferung von Wasser ins badische "Ausland" nach Mückenloch - normalerweise geben die Quellen mehr Wasser als die Neckarsteinacher verbrauchen - wurde bereits eingeschränkt. Wie Pfeifer deutlich machte, entspannt sich die Lage zwar durch das Ende der Hitze-Wochen und durch Regenfälle. Doch es wird noch einige Zeit dauern, bis die Quellen wieder so sprudeln wie zuvor.

Ähnlich ist es in Heiligkreuzsteinach, wie aus einer Mitteilung aus dem Rathaus hervorgeht. Deren Titel "Quellen der Trinkwasserversorgung in Heiligkreuzsteinach" klingt noch harmlos, doch der Inhalt hat es in sich: "Die anhaltend regenarme Witterung zeigt sich nun auch deutlich an der Schüttung der Quellen", heißt es darin. "Die Schüttung der Altwiesenquelle ist um 95 Prozent zurückgegangen, während die Linsengrund- und die Kaltenbrunnenquelle noch 60 Prozent ihrer Leistungsfähigkeit haben."

Doch dann kommt die Entwarnung: Durch den Anschluss an die "Gruppenwasserversorgung Eichelberg" werde es nicht zu einer Wasserknappheit kommen. Dennoch müssen sich die Heiligkreuzsteinacher umgewöhnen: Denn das gemeindeeigene Quellwasser hat eine Härte von ein bis zwei Grad. Das Wasser des "Zweckverbandes Gruppenwasserversorgung Eichelberg" ist mit 16 Grad deutlich härter - enthält also mehr "Kalk". Das Wasser gilt damit als "hart". Betroffen sind hiervon das Versorgungsgebiet ab der Silbernen Bergstraße 24 aufwärts und die Straße Schmiedacker. Die Anwohner müssen bei Wasch- und Spülmaschinen den höheren Härtegrad berücksichtigen, weil dann in der Regel mehr Waschmittel benötigt wird.

Für die restlichen Versorgungsgebiete im Hauptort wird momentan nur geringfügig Wasser des Zweckverbandes zugeführt. Je nach Wasserverbrauch liegt der Anteil zwischen 20 und 40 Prozent. Dieses Mischwasser gilt als "weich". Noch sind also nicht überall in Heiligkreuzsteinach "harte Zeiten" angebrochen.