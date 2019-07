Von Eva-Maria Elfner-Häfele

Heiligkreuzsteinach. Elektromobilität ist in aller Munde - und die Infrastruktur dafür ist nun auch in Heiligkreuzsteinach angekommen: Seit Kurzem steht eine nagelneue Ladestation auf dem Karl-Brand-Platz. Mitten im Ort können nun bis zu zwei Elektrofahrzeuge neue Energie tanken. Gleichzeitig ist die Station ein öffentlicher W-Lan-Hotspot. Und das Schönste für die Nutzer: Bis auf Weiteres ist das Tanken in Heiligkreuzsteinach kostenfrei, genau wie das öffentliche W-Lan. Bürger sowie Gäste der Steinachtalgemeinde wird das freuen.

"Damit setzen wir unseren Weg in die Mobilität der Zukunft fort", sagt Bürgermeisterin Sieglinde Pfahl bei der offiziellen Inbetriebnahme der Station. Diese sei "eine nachhaltige und innovative Ergänzung" und trage wesentlich zur Attraktivitätssteigerung des Ortskernes bei.

EnBW-Kommunalberater Andreas Stampfer führte die Technik vor: Eine App fürs Handy oder eine spezielle Chip-Karte machen das Aufladen an der Station zum Kinderspiel. Einloggen, Ladekabel anschließen und schon kanns losgehen. Für das "Tanken" stehen an den Ladepunkten zwei sogenannte Typ-2-Steckdosen mit maximal 22 Kilowatt Leistung zur Verfügung. Also auch Fahrzeuge, die eine Schnell-Ladefunktion haben, können hier aufgeladen werden. "Wir freuen uns, dass wir die Gemeinde beim Aufbau einer Lade-Infrastruktur und eines öffentlichen Zugangs zum Internet unterstützen können", so Andreas Stampfer.

Die Anschaffung und die Installation der Ladestation konnte die 2600-Einwohner Gemeinde nur mit einer saftigen Geldspritze aus Berlin finanzieren: Aus dem Bundes-Förderprogramm zur Errichtung einer Ladesäuleninfrastruktur für Elektrofahrzeuge konnten knapp 6000 Euro generiert werden; rund ein Drittel der gesamten Kosten. Den Rest trägt die Kommune selbst. Aus Sicht von Bürgermeisterin Sieglinde Pfahl und der anwesenden Gemeinderäte ist dies eine Investition, die es wert ist. Denn sie sichere die Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit der Gemeinde.

Und damit das Angebot in Sachen Elektromobilität auch komplett ist, wurde gleichzeitig eine Velo-Box in Betrieb genommen. Was auf den ersten Blick aussieht wie ein Schließfach am Bahnhof, ist in Wirklichkeit eine Elektro-Ladestation. In den abschließbaren Fächern findet der Benutzer zwei Steckdosen vor: Ein Fahrrad-Akku kann dort problemlos aufgeladen werden, ebenso ein Handy oder Navigationsgerät. Und während der Akku lädt, können die Nutzer in der örtlichen Gastronomie oder im Café verweilen - durchaus ein Angebot für Erholungssuchende im Steinachtal.

Die Velo-Box findet sich in der Rathausstraße gleich neben der Schaltzentrale für das Glasfasernetz, die Stromkosten für die Velo-Box übernimmt NetComBW, einer der Anbieter für das neue schnelle Internet in Heiligkreuzsteinach. Und auch in diesem Bereich des Ortskerns befindet sich noch ein W-Lan-Hotspot, sodass auch dort kostenloses Surfen möglich ist.