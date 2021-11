Heiligkreuzsteinach. (cm) Mit ungewöhnlichen "Fahndungsaufrufen" hat die Gemeinde Heiligkreuzsteinach inzwischen Erfahrung: Im vergangenen Jahr suchte sie mit einem "Fahndungsfoto" nach zwei Hunden, die im Wald herumstreunten. Der Fall ist bis heute ungeklärt. Nun veröffentlichte die Gemeinde wieder ein tierisches Foto und fragt: "Wem gehören diese Schafe?" Schon seit längerer Zeit seien freilaufende Schafe im Staatsforst im Ortsteil Eiterbach unterwegs. Der Besitzer wird dringend gebeten, sich bei der Gemeinde zu melden. Diese nimmt unter Telefon 06220/922016 auch sachdienliche Hinweise über den Besitzer entgegen.

"Die Schafe leben schon eine ganze Weile im Wald rund um Eiterbach", berichtet Silke Knopf von der Gemeindeverwaltung. Der zuständige Förster sehe diese immer wieder. Die Suche nach dem Besitzer sei nicht ganz leicht, denn die Tiere haben keine Ohrmarken. Sie müssen auch nicht aus Heiligkreuzsteinach stammen, sondern könnten die nahe Landesgrenze zu Hessen überquert haben. Auf den "Fahndungsaufruf" seien bis Freitag keine Hinweise eingegangen, berichtet Knopf. Problematisch sei, dass die Schafe junge Bäume anknabbern und diese dadurch schädigen.

Der zuständige Förster Thomas Falk ergänzt auf RNZ-Anfrage, dass er die Schafe immer wieder in den Bereichen Stiefelhöhe, Lichtenklinger Hof und Eiterbach-Nord sehe. Und dies bereits seit er das Revier im April des vergangenen Jahres übernommen habe. Von seinem Vorgänger wisse er, dass bis zu 30 Schafe schon seit etwa zehn Jahren immer wieder gesichtet werden. Dass diese keine Ohrmarke tragen, sei nicht zulässig.

Zuletzt hätten die Streuner eine sogenannte Versuchsfläche mit Atlaszedern abgefressen. Auch Esskastanien und Eicheln, die für die sogenannte Naturverjüngung – also das Wachsen von neuen Bäumen ohne Eingriff der Menschen – sorgen sollen, futtern die Vierbeiner gerne weg. Buchenrinde scheint ihnen ebenfalls zu munden. Eigentlich müsste der Jagdpächter für die Schäden aufkommen. Doch wegen der Schafe könne er dort nicht mehr jagen.

"So wie die Schafe dort in der Sonne herumliegen, sieht es manchmal aus wie in einem Zoo", meint der Förster. Probleme mit ausgebüxten Schafen gebe es immer wieder. Aber in der Regel würden die Besitzer diese einfangen. Die Schafe, die wohl der seltenen Art Skudde zuzuordnen sind, würden zwar im Wald gut zurechtkommen, so der Förster. "Doch sie haben dort einfach nichts verloren."