Heiligkreuzsteinach-Vorderheuchbach. (pm/geko) Die K4120 wird ab Montag, 26. August, bis zum 11. September erneuert. Dabei wird die Baustrecke voll gesperrt, meldet das Straßenbauamt des Rhein-Neckar-Kreises.

Zwischen dem Abzweig der K4122 und dem Ortseingang Vorderbach wird die Fahrbahn in zwei Bauphasen überarbeitet. In beiden Bauphasen ist eine Umleitung über die K4122 – Lampenhain – L535 ausgeschildert. Die Sperrung soll spätestens bis zum Schulanfang am Mittwoch, 11. September, beendet sein.