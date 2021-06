Heiligkreuzsteinach. (lesa) Polizisten durchkämmen zu Fuß den Wald, weitere Einsatzkräfte durchsuchen ihn mit Autos, ein Helikopter kreist über den Bäumen: Diese Szenen haben sich zwischen dem späten Mittwochabend und dem frühen Donnerstagmorgen vornehmlich im Bereich Heiligkreuzsteinach, Lampenhain und Altenbach ereignet. Der Grund: Eine 76-jährige Frau aus Heiligkreuzsteinach war von ihrem Ehemann als vermisst gemeldet worden. Mehrere Dutzend Einsatzkräfte suchten bis kurz nach 6 Uhr morgens nach der Frau. Gegen 6.20 Uhr schließlich das Aufatmen: Die Frau wurde laut Polizei nahe ihres Wohnhauses aufgefunden.

Was war passiert? Wie Polizeisprecher Stefan Wilhelm berichtet, wollte sich das Ehepaar am Mittwochabend mit Freunden in Dossenheim treffen. "Der Mann ist mit dem Auto gefahren, die Frau wollte mit dem Fahrrad nachkommen", erklärt der Sprecher. Das war gegen 18 Uhr. Doch während der Mann mit den Freunden zusammensaß, ließ die Frau auf sich warten. "Irgendwann bekam der Mann Angst", berichtet Wilhelm. Denn auch zurück im Wohnhaus, wohin der Mann zwischenzeitlich gegen 22.30 Uhr zurückgekehrt war, war keine Spur von der 76-Jährigen. "Das Fahrrad war weg, die Frau auch", so der Polizeisprecher.

Handyortung half nicht

Daraufhin habe der Ehemann seine Frau als vermisst gemeldet, womit der vom Polizeirevier Neckargemünd geleitete Großeinsatz begann. "Einsatzkräfte haben das Gebiet durchforstet und auch mit der Hubschrauberstaffel das Waldgebiet abgesucht", sagt Stefan Wilhelm. Bis nach Wilhelmsfeld suchten die Einsatzkräfte nach der Frau. Doch weder die Trupps am Boden, noch die an den Helikoptern angebrachten Geräte, darunter Wärmebildkameras, brachten ein Ergebnis. Schließlich versuchten es die Polizisten mit der Handyortung. "Dort wurde gegen 4 Uhr ein Signal bei Altenbach geortet", so Wilhelm. Doch auch das reichte nicht, um die 76-Jährige zu finden. Eine Durchsuchung des Wohnhauses der Eheleute gegen 5 Uhr in der Frühe blieb genauso ergebnislos.

Erst als es hell wurde, konnten Ehemann und Einsatzkräfte aufatmen. "Um 6.20 Uhr wurde die Dame vor der Wohnadresse entdeckt", so Wilhelm. Und damit auch buchstäblich Licht ins Dunkle gebracht. Denn dass die Vermisste über Nacht verschwunden war, hatte einen simplen Grund. "Sie hatte sich auf dem Weg nach Dossenheim im Wald verfahren", berichtet Polizeisprecher Wilhelm. "Daraufhin hat sie gewartet, bis es hell ist und die Nacht im Wald verbracht." Ob die Dame sich dort einen Schlafplatz suchte ist ebenso wenig bekannt wie die Antwort auf die Frage, wieso sie sich nicht meldete, obwohl sie ein Handy bei sich trug. Schaden hat die 76-jährige aber laut Polizei glücklicherweise nicht davongetragen von ihrer Nacht im Wald. "Ihr geht es gut", so Wilhelm.