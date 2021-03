Heiligkreuzsteinach. (ths) Das rote in der Gemeinderatssitzung ausgelegte Faltblatt der Sparkasse, auf dessen Vorderseite vollmundig der Slogan prangt, dass die Bank "für Sie da" sei, muss für Johannes Fink wie ein Schlag ins Gesicht gewirkt haben. Der Gemeinderat der Freien Liste Heiligkreuzsteinach (FLH), prangerte nämlich im Namen seiner Fraktion "die geplante Schließung der Sparkassenfiliale" im Ort massiv an, zumal das Vorhaben "für alle Betroffenen relativ unerwartet" gekommen sei. Dabei vermisste er insbesondere detaillierte Pläne für die weitere Vorgehensweise sowie keine konkrete Einbindung des Gremiums "in die Entscheidungsfindung". Er vermutete daher, dass die Entscheidung des Sparkassenmanagements "offensichtlich schon gefallen und das Schließungsprojekt in vollem Gang" sei.

Fink belegte dies mit einer Zusammenkunft im vergangenen Monat, bei der die Sparkassenvertreter als Beweggründe für die Entscheidung den rückläufigen Publikumsverkehr, das "ohnehin weniger nachgefragte" Bargeld, den hohen Kostendruck sowie die geringen Erträge bei der Kreditvergabe nannten. Um die Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten, plane jetzt die Bank – wie auf dem Faltblatt ersichtlich – mit dem "Rolfi". Darunter ist eine rollende Filiale mit Bargeldservice zu verstehen, bei dem Bürgern nach Terminabsprache die Summe "direkt ins Haus gebracht" werden sollte.

Überhaupt erkannte der Gemeinderat bei diesem Treffen keinen konstruktiven Ideenaustausch, sondern nur die Tatsache, dass die Filiale vor dem endgültigen Aus stehe. Deshalb wiegelten auch die Banker den Vorschlag ab, "als absolutes Minimum" zumindest den Geldautomat für die Bargeldversorgung zu erhalten, dies möglicherweise in Kooperation mit der Volksbank oder einem externen Dienstleister.

Schützenhilfe für die Möglichkeit des Bargelderhalts erhielt Fink auch von Peter Schäfer (SPD), der weitere Gespräche mit der Sparkasse forderte. Wenig Hoffnung dazu machte allerdings Bürgermeisterin Sieglinde Pfahl. Sie sah die Verhandlungsoptionen fast ausgereizt, da die Bank auch ihr Filialgebäude verkaufen wolle. "Das ist beschlossene Sache, aber wir bleiben im Austausch", gab sie dennoch die Hoffnung auf den geforderten Geldautomaten nicht auf.