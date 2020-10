Von Lukas Werthenbach

Heiligkreuzsteinach. Wer auf der Landesstraße L535 unterwegs ist, muss sich weiterhin auf Wartezeiten an der Einmündung der Heubacher Straße einstellen. Wohl bis Dezember wird den dortigen Verkehr eine 40 Euro pro Tag kostende Baustellenampel regeln, die im Februar infolge "akuter Steinschlaggefahr" aufgestellt wurde. Wie das zuständige Regierungspräsidium Karlsruhe (RP) nun auf RNZ-Anfrage erklärte, kam es bei der Vorbereitung der "Felssicherungsarbeiten" an dieser Stelle zu Verzögerungen – erneut aus Naturschutzgründen.

Das Unheil nahm schon am 4. Februar seinen Lauf, als sich von der Felswand an der genannten Einmündung nahe der Grillhütte ein Felsblock "in der Größe eines Kühlschranks" löste und drohte auf die Straße zu fallen. RP-Pressesprecherin Irene Feilhauer berichtete im Juli auf Nachfrage, dass beim "notdürftigen Abräumen" des kühlschrankgroßen Felsblocks festgestellt worden war, dass "an mehreren Stellen umfangreichere Felssicherungen beziehungsweise ein Steinschlagschutz erforderlich werden". Die Ampel sei aufgrund der Steinschlaggefahr notwendig, weil die deswegen errichtete Betonwand eine "Engstelle" auf der Straße verursache.

Im Sommer hieß es, die Planung der Arbeiten zum dauerhaften Steinschlagschutz sei in den "Endzügen" und eine Ausschreibung könne "grundsätzlich erfolgen". Jedoch habe die Naturschutzverwaltung dazu aufgefordert, die Maßnahme wegen der wertvollen Vegetation an dieser Stelle erst ab Oktober ausführen zu lassen. Nun fragte die RNZ erneut nach dem Stand der Dinge, worauf die RP-Sprecherin am Folgetag antwortete: "Bei der Ausschreibung für die Felssicherungsarbeiten an der L535 bei Heiligkreuzsteinach kam es zu Verzögerungen, da insbesondere umfangreiche Belange des Naturschutzes geprüft und berücksichtigt werden mussten." Scheinbar zufällig könne die Ausschreibung just noch am selben Tag erfolgen, also 24 Stunden nach der RNZ-Anfrage.

"Die Arbeiten sind nach Vergabe im November und Dezember 2020 geplant und werden circa drei Wochen andauern", so Feilhauer weiter. Neben der Sicherung des Felsblocks im Bereich der Baustellenampel sind demnach im weiteren Verlauf der L535 Richtung Norden zusätzliche Sicherungsmaßnahmen geplant. Dabei soll ein "hochfestes Stahldrahtgeflecht" in der Felswand verankert werden, um weiteren Steinschlag zu verhindern. Man gehe von "Planungs- und Baukosten" von rund 290.000 Euro aus, die das Land Baden-Württemberg trage.

Zwar soll die Ampel an der Einmündung mit Beginn der Arbeiten abgebaut werden, wie Feilhauer sagte. Weil aber weiterhin nur ein Fahrstreifen zur Verfügung stehe, solle dann eine Ampelanlage eingerichtet werden, die die bisherigen Wartezeiten verkürze. Ein Termin für den Beginn der Arbeiten stehe noch nicht fest. Auch die Dauer der dafür erforderlichen Straßensperrung samt Umleitungen soll noch bekannt gegeben werden, erklärte die RP-Sprecherin.