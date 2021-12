Heiligkreuzsteinach/Wilhelmsfeld. (el/ luw/cm) Busse gerieten ins Rutschen und blockierten Straßen: Insbesondere in den höheren Lagen der Region hat der Schneefall am gestrigen Dienstagmorgen für Verkehrschaos gesorgt. Mit Blick auf Bus-Unfälle in Heiligkreuzsteinach und Wilhelmsfeld wurden Vorwürfe in Richtung der zuständigen Unternehmen laut. Mehrere Augenzeugen berichteten gegenüber der RNZ von mangelhaftem Reifenprofil an einigen Bussen. Die für den "Busverkehr Rhein-Neckar" (BRN) zuständige Pressestelle der Deutschen Bahn konnte am Dienstag auf Anfrage nichts dazu sagen und versprach, "den Fall zu klären".

Der erste Schnee – und im Heiligkreuzsteinacher Ortsteil Hilsenhain geht nichts mehr: Der erste Bus der Linie 34 nach Heidelberg-Wieblingen hatte sich gegen 6 Uhr mitten im Ort quergestellt. Alle nachfolgenden Busse nach Neckarsteinach, Schriesheim und Heiligkreuzsteinach kamen deshalb ebenfalls nicht mehr weiter. So blockierten zwischen 6 und 7.30 Uhr gleich vier Linienbusse die Bärsbacher Straße. Auch der Winterdienst des Rhein-Neckar-Kreises konnte an dieser Stelle nichts ausrichten: Die Räumfahrzeuge mussten umkehren, um die Straßen in die andere Richtung zu räumen.

Bereits nach dem Wintereinbruch am Montagabend geriet ein Bus auf der L596 bei Wilhelmsfeld ins Rutschen. Foto: Markus Backfisch

Ein Augenzeuge, dessen Name der Redaktion bekannt ist, berichtete unter Berufung auf die Aussage des betreffenden Busfahrers, dass dessen Fahrzeug der Linie 34 nicht mit Winterreifen unterwegs gewesen sei. Zudem sei das Profil der Reifen "stark abgefahren", hieß es. Der Bus, der zwischenzeitlich drohte, eine Böschung hinabzurutschen, musste abgeschleppt werden.

"Es ist jedes Jahr das gleiche Problem", sagt derweil der Wilhelmsfelder Hans-Joachim Schumann. Auf der dortigen Johann-Wilhelm-Straße sei am Dienstag ab etwa 6.45 Uhr "nichts mehr gegangen". Auch hier hätten Busse die Straße blockiert. Und er berichtet ebenfalls von "abgefahrenen Reifen". In der Folge des Staus habe seine Ehefrau für ihren Weg zur Arbeit nach Neckargemünd zweieinhalb Stunden gebraucht. "Und mein Schwiegersohn war erst nach vier Stunden in Heidelberg an der Uni", ergänzt er.

Die RNZ konfrontierte zunächst die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) mit den Vorwürfen bezüglich der schlechten Reifenprofile an Bussen. Ein Sprecher des Unternehmens erklärte daraufhin, dass etwa der Bus der Linie 34 zwar im Auftrag der RNV fahre. Jedoch sei für Fragen zum Betrieb der Busse die BRN zuständig. "Die Busse der RNV fahren alle zu 100 Prozent mit Allwetterreifen", versicherte der Sprecher. Zu den Bussen der BRN könne er indes nichts sagen. Eine Sprecherin der Bahn sagte daraufhin stellvertretend für den BRN: "Wir sind mit Hochdruck dabei, den Fall zu klären."

Wie in der gestrigen RNZ-Dienstagsausgabe berichtet, war bereits am vorgestrigen Montagabend ein Bus bei Glätte auf der Landesstraße L596 zwischen Wilhelmsfeld und Ziegelhausen-Peterstal abgerutscht. Hier war Markus Backfisch aus Wilhelmsfeld ein Augenzeuge. Der frühere Feuerwehrchef des Luftkurortes berichtete gegenüber der RNZ, dass Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte lange beraten hätten, wie es weitergeht. "Es ist eine Stunde ins Land gezogen, bis die Autos hinter dem Bus weiterfahren konnten", so Backfisch. Später sah er, dass noch ein weiterer Bus in der Schlange festhing ...