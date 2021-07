Heiligkreuzsteinach. (el) Die Tagesordnung bei der jüngsten Zusammenkunft des Heiligkreuzsteinacher Gemeinderats war prall gefüllt. Zu einem Baugesuch im Ortsteil Eiterbach erteilte das Gremium nach eingehender Beratung und Sichtung der Unterlagen sein Einvernehmen. Aus Sicht der Gemeinde steht nun dem geplanten Balkonanbau nichts im Wege.

Für die anstehende Bundestagswahl stimmte der Gemeinderat ebenfalls dem Vorschlag der Verwaltung zu, die Wahlräume wie schon bereits bei der Landtagswahl in diesem März in Bürgersaal, Grundschule und Steinachtalhalle einzurichten. Für die Wähler der Obergemeinden und des Ortsteils Eiterbach heißt es also abermals, für den Urnengang nach Heiligkreuzsteinach zu müssen.

Die aktuelle Corona-Situation lässt die gewohnten und für die Bürger in den Ortsteilen liebgewonnenen Wahllokale im Lampenhainer Rathaus und in der ehemaligen Schule in Eiterbach nicht zu: Es gibt dort keine Möglichkeit, für Zugang und Ausgang eine Einbahn-Regelung zu schaffen. So bleibt derzeit keine andere Wahl, als die Wahllokale in Heiligkreuzsteinach einzurichten.

Die Verwaltung hat die beiden Wahlbezirke neu aufgeteilt und zusätzlich einen weiteren Briefwahlbezirk gebildet, denn die bis dato letzten Wahlen hatten bereits eine steigende Tendenz bei den Briefwählern verzeichnet. Und davon ist auch bei der Bundestagswahl am 26. September auszugehen.

Auch die Festsetzung des "Erfrischungsgeldes", wie die Wahlhelfer-Entschädigung offiziell heißt, stand auf der Tagesordnung. 35 Euro sind es nun für einen halben Tag Wahldienst und die Auszählung am Abend – und das für alle Wahlhelfer gleich; ganz egal, ob sie dem Wahlvorstand angehören oder ob es sich um andere Mitglieder des Wahlhelfer-Teams handelt. Hier folgte das Gremium ebenfalls dem Vorschlag der Verwaltung, zumal die Kommunen des Gemeindeverwaltungsverbands sich auf eine einheitliche Summe geeinigt hatten.