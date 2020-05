Heiligkreuzsteinach/Heidelberg. (luw) Ein offenbar psychisch kranker Mann aus Heiligkreuzsteinach muss sich seit Montag unter anderem wegen Diebstahls und Körperverletzung vor dem Heidelberger Landgericht verantworten. Dabei geht es insbesondere um die Frage, ob der Angeklagte überhaupt schuldfähig ist.

"Es ist ein bunter Strauß von Kleinstkriminalität, der hier verhandelt wird", erklärte gestern Gerichtssprecher Thomas Henn auf RNZ-Anfrage. Demnach sei der 53-Jährige zuletzt in einer psychiatrischen Klinik untergebracht gewesen. "Die Frage ist nun, ob er zu einer Unterbringung in einer solchen Klinik verurteilt werden kann", sagte Henn mit Blick auf die mögliche "Schuldunfähigkeit" des Angeklagten. "Er leidet unter Paranoia, er fühlt sich also immer mal wieder verfolgt."

Vor dem Aufenthalt in einer Klinik lebte der Mann in einer Heiligkreuzsteinacher Mietwohnung. In dem Mehrfamilienhaus sei er laut Anklage im Frühjahr 2019 auf den Balkon eines Nachbarn geklettert, um dessen Stromversorgung anzuzapfen. Zuvor sei ihm der eigene Strom wegen nicht bezahlter Rechnungen abgestellt worden, so Henn. Vorgeworfen wird ihm auch Körperverletzung an einem Nachbarn; und er soll den Rechtsanwalt eines Verfahrensgegners in einem Zivilprozess des Prozessbetrugs bezichtigt haben und mittels Drohungen versucht haben, Lohnpfändungen zu verhindern.

Insgesamt sollen in dem Verfahren 20 Zeugen angehört werden. Angesetzt sind drei weitere Prozesstage, das Urteil wird für den 25. Mai erwartet.