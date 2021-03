Von Eva-Maria Elfner-Häfele

Heiligkreuzsteinach. Dort wo in normalen Zeiten der Schulsport stattfindet oder die Menschen an Wochenenden zu fröhlichen Veranstaltungen zusammenkommen, wirkte es an diesem Dienstagvormittag unwirklich: Der Parkplatz vor der Steinachtalhalle abgesperrt, Menschen in Schutzanzügen und vermummt mit Masken, die Mitarbeiterinnen des Rathauses hinter Anmeldeschaltern und in der Halle selbst abgesperrte Kabinen hinter Bauzäunen, so wie man es sonst von Bildern aus Krisengebieten im Fernsehen kennt. Was wie Endzeitstimmung aussieht, hatte allerdings einen richtig positiven Hintergrund: Das mobile Impfteam des Rhein-Neckar-Kreises hatte in Heiligkreuzsteinach Station gemacht, um dort die impfberechtigten Menschen über 70 Jahre mit der so lange ersehnten Impfung gegen das Coronavirus zu versorgen.

Keine Mühen haben dabei die Verantwortlichen im Steinachtal gescheut: Die Mitarbeiterinnen im Rathaus hatten in den vergangenen Tagen die Impfberechtigten über 80 Jahre angeschrieben und zusätzlich telefonisch weitere Impfberechtigte angesprochen – nämlich jene, die über 70 Jahre alt sind. Dies blieb als einzige Möglichkeit, als am vergangenen Freitag klar war, dass die für Heiligkreuzsteinach zur Verfügung stehenden Impfdosen auch für diesen erweiterten Personenkreis genutzt werden können.

"Das war eine Mammutaufgabe, und meine Mitarbeiterinnen haben wirklich bis in die späten Abendstunden telefoniert", sagte Bürgermeisterin Sieglinde Pfahl. Dafür sei sie wirklich sehr dankbar, und überhaupt sei es ganz wunderbar, mit wie viel Engagement alle Beteiligten hier bei der Sache seien. Dabei nannte sie allen voran das Rathaus-Team und die Mitarbeiter des Bauhofs sowie auch den DRK-Ortsverband Steinachtal, der die Aktion tatkräftig unterstützte. Alle 140 Impfdosen konnten in Heiligkreuzsteinach verimpft werden, und die Menschen waren offensichtlich froh darüber, dass alles so unkompliziert und heimatnah erledigt werden konnte.

Auch Hertha Bohner aus Heiligkreuzsteinach war sichtlich erleichtert, dass sie jetzt geimpft ist. Im Ruhebereich wartete die 83-Jährige noch die vorgeschriebenen 15 Minuten nach dem Piks ab, bevor sie wieder nach Hause gehen durfte. Sie hatte sich bisher noch nicht um einen Impftermin gekümmert; es sei ihr nicht so wichtig gewesen, und sie wollte auch lieber noch etwas abwarten, wie die ersten Erfahrungen der Geimpften sind. Dass sie jetzt hier geimpft werden konnte, freue sie aber umso mehr: Sie könne jetzt auch wieder bedenkenlos ihren Sohn zu sich nach Hause holen, der in einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung lebe und für den eine Ansteckung besonders gefährlich wäre.

Hertha Bohner war sehr zufrieden mit der gesamten Abwicklung. Sie sei von der Gemeinde angeschrieben worden, hätte einen Termin bekommen und hier in der Steinachtalhalle habe alles wunderbar geklappt, erzählt sie fröhlich. Und schließlich erhält sie ihren Impfpass zurück und darf wieder nach Hause gehen.

Wer den Heimweg nicht selbst antreten konnte oder auch abgeholt werden wollte, der konnte übrigens den Fahrdienst der Bauhof-Mitarbeiter in Anspruch nehmen. So wurde es allen Impflingen in Heiligkreuzsteinach möglichst einfach gemacht, zu einer Impfung zu gelangen.

Am 27. April erfolgt dann die zweite Impfung. Dann ist auch in der Steinachtalgemeinde ein weiterer wichtiger Schritt im Kampf gegen die Pandemie getan.