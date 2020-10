Heiligkreuzsteinach. (luw) Autofahrer Richtung Norden müssen sich in den nächsten Monaten auf Umwege einstellen: Die Landesstraße L535 zwischen Heiligkreuzsteinach und Unter-Abtsteinach wird ab Montag, 12. Oktober, für mindestens sechs Monate voll gesperrt – allerdings nur montags bis freitags zwischen 8.30 und 17 Uhr. Die zuständige Behörde "Hessen Mobil" erklärte auf RNZ-Nachfrage, dass "voraussichtlich bis Ende Mai" auf dem hessischen Abschnitt der Strecke Arbeiten zur "Felssicherung" stattfinden. Demnach drohen seit einiger Zeit Steine von Felswänden auf die Straße zu fallen. Ein Überblick über die wichtigsten Fragen und Antworten:

Was geschieht bei den Arbeiten? "Die Baumaßnahme beinhaltet vier Netzabschnitte, die in insgesamt drei Bauabschnitten abgewickelt werden", sagt Dunja Fioriti von "Hessen Mobil". Demnach werden die Abschnitte zunächst von Bewuchs geräumt, wobei "Bäume und Buschwerk" stark zurückgeschnitten werden und die Felshänge "händisch von Steinen und Totholz" befreit werden. Danach werden die Felsböschungen mit Drahtgeflechten gesichert. "Dafür werden Bohrlöcher rund fünf Meter tief in den Fels gebohrt und mit Ankern versehen", so Fioriti. Anschließend soll das Drahtgeflecht über den Hang gespannt und mit den Ankern verbunden werden. Die Arbeiten kosten rund 510.000 Euro und werden vom Land Hessen getragen.

Was macht die Arbeiten so umfangreich, dass man mit sechs bis acht Monaten Bauzeit rechnet? Durch die Menge der jeweils etwa fünf Meter tiefen Bohrlöcher komme insgesamt eine in Stein zu bohrende Tiefe von rund drei Kilometern zusammen, erklärt Fioriti. "Das Bohren der Löcher benötigt viel Zeit, da hier behutsam vorgegangen werden muss." Zudem werde die Straße "aus verkehrlichen Gründen" nur jeweils von 8.30 bis 17 Uhr voll gesperrt. Das "tägliche Abbauen der Vollsperrung sowie die Räumung der Straße" müsse einberechnet werden. Zudem sei aufgrund der Jahreszeit ein "zeitlicher Puffer" einkalkuliert: "Bei Frost sind Arbeiten an der Felshangsicherung nur bedingt möglich", so Fioriti.

Wo verlaufen die Umleitungen? Von Heiligkreuzsteinach folgt die empfohlene Umleitung laut "Hessen Mobil" der L535 in Richtung Schönau, weiter auf der L536 über Wilhelmsfeld auf die L596 und über die Kreisstraßen K4124 und K4125 nach Gorxheimertal. Von dort geht es auf der L3257 nach Unter-Abtsteinach.