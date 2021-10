Heiligkreuzsteinach. (bmi) "Ist das der Anfang von Vandalismus oder sind das noch sogenannte Kinderstreiche?" Diese Frage wirft das Vorstandsteam des VfL Heiligkreuzsteinach auf. Es meint damit eine Serie von Sachbeschädigung und Verunreinigung, die sich in den vergangenen Wochen auf dem Sportgelände an der Steinach abgespielt haben. Zerrissene Netze, zerstörte Mülleimer und Hinterlassenschaften eines offenbar geselligen Abends sorgen für Unmut. Und für Konsequenzen: "Wir werden unser Sportgelände künftig mit Videokameras überwachen", kündigt der Vereinsvorstand in einer Mitteilung an.

Angefangen hat der Ärger vor einiger Zeit auf dem Kleinspielfeld, wie Karl-Heinz Ehrhard auf RNZ-Nachfrage berichtet: Netze hinter dem Tor, die dem Abfangen von Bällen dienten, seien offenbar von Kindern und Jugendlichen immer wieder als Klettergerüst verwendet und so zerrissen worden, erklärt der Erste Vorsitzende des Vereins. Kürzlich waren es dann zwei am Geländer des Sportplatzes befestigte Mülleimer, die "mutwillig aus den Befestigungen gerissen oder getreten" wurden, wie es in der Mitteilung heißt. "Höhepunkt" in der vergangenen Woche war dann "die Verunreinigung auf der Treppe an der Garage und dem Vorplatz", wo Papier, Kartonagen und Getränkedosen einfach auf dem Boden entsorgt wurden.

"Das mögen vielleicht alles nur dumme Jugendstreiche sein", mutmaßt Ehrhard. "Dennoch sind es aber auch Sachbeschädigungen, die wir nicht länger hinnehmen und tatenlos zusehen, sondern ihnen entgegentreten wollen." So werden Vorstands- und weitere Vereinsmitglieder künftig verstärkt Kontrollen am Sportgelände durchführen. Bislang habe man von weiteren Schritten abgesehen, wie Ehrhard betont. "Sollten wir Personen ermitteln, die Zerstörungen vornehmen oder das Sportgelände verunreinigen, behalten wir uns vor, Strafanzeige zu stellen und ein Hausverbot auszusprechen", heißt es in der Vereinsmitteilung.

"Wir lassen zudem gerade Hinweisschilder für eine Videoüberwachung fertigen", berichtet Ehrhard, der auch stellvertretender Bürgermeister der Gemeinde ist. Die Kameras sollen vornehmlich das Geschehen am und um den Bolzplatz überwachen, "wo eben diese Randale stattgefunden haben". Dies solle keine Gängelung oder ähnliches sein. Im Gegenteil: "Wir sind um jedes Kind und jeden Jugendlichen froh, der oder die dort spielen. Sie sind unsere Zukunft." Das Sportgelände solle auf gar keinen Fall dicht gemacht werden, sondern vielmehr öffentlich belassen werden.

Daher endet die Mitteilung des Vereins mit einem Appell: "Behandelt die Anlage mit dem nötigen Respekt und helft mit, dass uns das Sportgelände noch lange in einem bestmöglichen Zustand erhalten bleibt."