Von Thomas Seiler

Heiligkreuzsteinach. Der Tagesordnungspunkt "Baugesuche, Bauanfragen" wird in der Gemeinderatssitzung der Odenwaldkommune im Prinzip immer relativ schnell abgehandelt. Doch diesmal verbarg sich Sprengstoff dahinter. Bürgermeisterin Sieglinde Pfahl teilte hier die Verlängerung der Kiesabbaugenehmigung auf zwei Flurstücken in der Gemarkung Lampenhain mit. Die Neckargeracher Firma HLT stellte nämlich beim Amt für Landwirtschaft und Naturschutz des Rhein-Neckar-Kreises den Antrag, weitere fünf Jahre dort zu wirken. Dabei handelt es sich nicht um eine Erweiterung der Kiesgrube, sondern um den Restabbau "bis zu der bereits genehmigten und noch nicht abgebauten Kiesmenge von 30.000 Kubikmetern", erklärte die Rathauschefin dem Gemeinderat.

Dass später bei der Zustimmung die gesamte SPD-Fraktion das Ansinnen ablehnte, besitzt aber eine entsprechende Vorgeschichte. Vor elf Jahren zoffte man sich hier heftig im Gemeinderat, als das Unternehmen um Erlaubnis bat, in drei Abschnitten dort maximal 30.000 Kubikmeter Felskies abzubauen. Dabei sollten die ausgebeuteten Teile mit dem zwischengelagerten Deckmaterial und geeignetem Bodenmaterial verfüllt und das Areal anschließend reaktiviert werden. Neue Arbeitsplätze sowie Gewerbesteuereinnahmen, die im Falle der Zustimmung der Gemeinde winkten, dienten damals als Hauptargumente für die knappe Zustimmung. Der Rhein-Neckar-Kreis genehmigte dann im September 2009 den Kiesabbau, limitierte dies allerdings bis Ende 2018 mit der Option, ein Jahr später die geforderte Rekultivierung abzuschließen.

"Wir konnten keinen Nutzen für die Bürger und für die Gemeinde ableiten, da die negativen Seiten doch deutlich überwogen", machte SPD-Gemeinderat Peter Schäfer aus seinem Herzen keine Mördergrube. Dies versuchte die Bürgermeisterin zu relativieren, indem sie nochmals auf die jüngste Vergangenheit mit einigen Vor-Ort-Terminen einging.

Dabei konnte sogar "die Naturschutzbeauftragte keine Verstöße gegen den in dem einstigen Genehmigungsbescheid festgelegten Auflagen erkennen". Sehen konnte man aber laut Pfahl, "dass der Kiesabbau noch nicht in der genehmigten Menge erfolgt sei". Ferner habe man entgegen der Befürchtungen des Gemeinderats keine Abholzung für eine Erweiterung auf dieser Fläche festgestellt, betonte sie. Sämtliche offene Fragen beantwortete zusätzlich der Geschäftsführer des Unternehmens, Christopher Lauber, wobei man auch nach Pfahl feststellte, dass "die Firma Gewerbesteueranteile an die Gemeinde entrichtet".

All das überzeugten Peter Schäfer und die SPD-Fraktion bei ihrer Ablehnung nicht. Für ihn und viele Mitbürger erweise sich "die Gegend um die Felsenkiesgrube nur als Baustelle oder Müllhalde". Und das "nicht nur mitten im Landschaftsschutzgebiet, sondern auch direkt an einem der meist begangenen Wanderwege Heiligkreuzsteinachs". Deshalb müsse nach zehn Jahren "damit Schluss sein" und die geschützte Natur sowie die betroffenen Anwohner und Erholungssuchenden sollten "wieder zu ihrem Recht kommen".

Auch wenn die letzte Entscheidung beim Landratsamt liegt, waren neben der Fraktion der Freien Liste Heiligkreuzsteinach (FLH) auch die CDU jedoch anderer Ansicht als die SPD-Kollegen. Deren Sprecher Karl-Heinz Ehrhard beugte sich insbesondere der positiven Haltung der Naturschutzbeauftragten. Gerade jene Sichtweise stieß in der Bürgerfragestunde auf Widerspruch. Pfahl untermauerte dabei nochmals den "korrekten Ablauf" und die "genaue Überprüfung" durch die Fachleute.