Heiligkreuzsteinach-Lampenhain. (luw) Vor einem Jahr rollte die mit großen Hoffnungen verbundene Impfkampagne in Deutschland an – und im Seniorenheim "Haus am Brunnen" gehörten die Bewohner zu den ersten, die Besuch vom mobilen Impfteam des Rhein-Neckar-Kreises erhielten: Am 31. Dezember 2020 wurden gut 60 Mitarbeiter und Bewohner gegen Covid-19 geimpft. Seither sei hier keine Infektion mehr aufgetreten, sagte nun der Geschäftsführende Heimleiter Ralf Steigleder im RNZ-Gespräch.

"Sowohl Mitarbeiter als auch Bewohner sind komplett verschont geblieben", so Steigleder. In der Einrichtung wohnen derzeit etwa 38 Menschen, für deren Wohl knapp 40 Angestellte arbeiten. Für beide Gruppen betrage die Impfquote rund 90 Prozent, sagt der Heimleiter.

Angesichts der Erstimpfung vor einem Jahr hätte den heute geltenden Empfehlungen zufolge der "Booster-Piks" spätestens im Juli erfolgen müssen. Doch da war die Auffrischungsimpfung hierzulande noch kaum ein Thema. So erhielten die "Letzten" laut Steigleder erst in diesem Dezember ihre dritte Spritze: "Das haben die jeweiligen Hausärzte der Bewohner im Rahmen ihrer Visite übernommen." Man habe sich damit gegen einen erneuten Besuch eines Impfteams des Rhein-Neckar-Kreises entschieden, was aber im Nachhinein betrachtet "eventuell besser gewesen wäre", so Steigleder.

Denn aufgrund der "Ressourcenprobleme" der Hausärzte habe sich diese schrittweise Auffrischungsimpfung für die Bewohner etwas in die Länge gezogen. Andererseits meint er mit Blick auf diese eher späte dritte Impfung: "Wer weiß, wofür es gut ist?" Schließlich würde womöglich jetzt schon eine vierte Impfung anstehen, wenn man "pünktlich" geboostert hätte. Jedenfalls sei für ihn als Heimleiter ein vierter Piks noch kein Thema gewesen, und vonseiten der Behörden gebe es diesbezüglich bisher keine Information: "Wir haben uns damit noch nicht beschäftigt."

Natürlich habe die Impfung allgemein für Erleichterung in der Einrichtung gesorgt, sagt Steigleder. "Aber größere Feste ohne Einschränkungen waren auch im Sommer nicht möglich." Eine vollständige "Durchmischung" der Bewohner versuche man weiter zu vermeiden. "Auch unsere Besucherregeln sind immer am Maximum", fügt er hinzu. Schließlich sei immer "ein bisschen Angst" mit dabei: "Ich persönlich bin umso stärker wegen der Omikron-Variante besorgt", bekennt der Heimleiter. So gelte ungeachtet der inzwischen dritten Impfung: "Wir sind nach wie vor vorsichtig."