Heiligkreuzsteinach. (bmi) Weitläufig und reizvoll ist der Wald rund um Heiligkreuzsteinach mit seinen Teilorten. Gerade Mountainbiker kommen auf den teils sehr anspruchsvollen und waghalsigen Pfaden – sogenannten "Single Trails" – auf ihre Kosten. Unfälle gehören da dazu. Ein Mountainbiker ist am Sonntag um kurz vor 14 Uhr gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Wie die Feuerwehr berichtet, war der Mann alleine unterwegs.

"Er ist auf die Schulter gefallen und hat uns per Handyanruf seinen ungefähren Standort grob erklären können", berichtete Feuerwehrkommandant Florian Koessler auf RNZ-Nachfrage. Irgendwo hieß in dem Fall im Wald über dem Hungerberg im Ortsteil Eiterbach. Weil aber der genaue Unfallort trotz Handyortung unklar blieb, teilten sich die Einsatzkräfte auf: Die eine Hälfte fuhr über Eiterbach an, die andere machte sich über die Heddesbacher Straße in Richtung Eichköpfel auf. "Einige unserer Kameraden sind auch begeisterte Mountainbiker, das war bei der Suche natürlich ein großer Vorteil", so Koessler. Die Wehr versorgte den Verletzten bis zum Eintreffen des Notarztes und transportierte ihn per Vakuum-Matratze rund 150 Meter aus dem unwegsamen Gelände zum Rettungswagen. Mit Verdacht auf einen Schlüsselbeinbruch wurde der Radler in eine Klinik gebracht.