Von Thomas Seiler

Heiligkreuzsteinach. Im Mai 2015 schloss der "Goldene Pflug" im Ortsteil Eiterbach endgültig seine Pforten. Bis dahin gehörte das mit einem Michelin-Stern ausgezeichnete, traditionsreiche Restaurant zu den besten seiner Zunft – und das mit Strahlkraft weit über die Region hinaus. Für diese Güte sorgte nämlich Joachim Heß als Gastronom viele Jahre lang zusammen mit seinem Bruder Christian. Diesen gehobenen Anspruch führt der Küchenmeister seitdem in der Heidelberger "Herrenmühle" weiter, während Bruder Christian Heß in Neckargemünd den Kochlöffel schwingt. Anfang des Jahres verkaufte Heß nun unwiderruflich die knapp 4000 Quadratmeter, auf denen auch der "Pflug" stand, an das Waltruper Unternehmen Jägu Wohnbau. Das will nun auf dem Gelände vier Doppelhäuser und ein Haus mit drei Einheiten erstellen.

"Ich bin sehr glücklich, dass elf Familien dann ein neues Domizil finden." So schwärmte Bürgermeisterin Sieglinde Pfahl in der Gemeinderatssitzung von den vielen "konstruktiven Gesprächen" sowohl mit dem bei der Sitzung anwesenden Architekten Dietmar Glup vom Sinsheimer Architektenbüro Sternemann und Glup als auch mit den ebenfalls teilnehmenden Vertretern des Investors.

Denn die Anwesenheit von Glup erwies sich als notwendig, da der Gemeinderat über die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans für dieses Areal zu beraten hatte. Ebenso musste das Gremium den Planentwurf billigen und den Beschluss fassen, dass die Behörden und Träger öffentlicher Belange zu diesem im "beschleunigten Verfahren" durchgeführten Plan gehört werden.

Glup begrüßte dabei den Ansatz des Investors zum kostengünstigen Bauen und lobte die "gefällige Lösung" genauso wie Peter Schäfer (SPD). Jener erachtete es als dringend notwendig, jungen Familien eine Perspektive zu geben. Er hielt die Reduktion von 14 auf elf Wohneinheiten genauso für gelungen wie die Möglichkeit, die Stützmauer zur Ortsstraße zu terrassieren. Ähnlich bewerteten auch Johannes Fink (Freie Liste Heiligkreuzsteinach) und Karl-Heinz Ehrhard (CDU) vor dem einstimmig gefassten Plazet dieses "ausgewogene" Vorhaben.

Der Architekt von Jägu Wohnbau, Jakob Spenst, erläuterte zuvor im Beisein der Vertreter jener Projektgesellschaft – Peter Ujjobbagy und Thorsten Wettermann – die Gesamtplanung des Wohnquartiers "Goldener Pflug", das sich zwischen der Ortsstraße und dem Hungerberg befindet. Die dreigeschossigen Haushälften besitzen 141 Quadratmeter zum Wohnen und insgesamt knapp 171 Quadratmeter Nutzfläche. Hinzu gesellt sich noch eine etwa acht Quadratmeter große Terrasse, die sich zu einer größeren Grünfläche zur Ortsstraße hin öffnet.

"Laut Beschluss fallen jetzt bei dieser stufig gehaltenen Böschung 20 bis 50 Quadratmeter an Freifläche weg", betonte Spenst und verwies darauf, dass diese Doppelhäuser in ganz Deutschland "bereits über tausendmal gebaut" wurden. Daher verfüge man über "hochspezialisierte Handwerker und Bauunternehmer", die das gesamte Paket mit mindestens vier Zimmern in den beiden Obergeschossen insbesondere auf "junge Familien" zuschneiden.

Weiter gehören dazu jeweils Einzelgaragen mit einem Stellplatz davor sowie eine Pelletheizung für die Gesamtanlage. "Möglich wäre auch eine Unterkellerung", meinte Spenst auf Nachfrage aus dem Gemeinderat. Das würde aber den Kaufpreis genauso verteuern wie jetzt schon bei den Endhäusern. Eine Kaufsumme wollte er allerdings nicht nennen. Aber man beschäftige sich seit geraumer Zeit mit der Region Heidelberg und Mannheim. Daher gelte es, parallel zu einem bereits laufenden Projekt in Schriesheim den Zuzug in die ländliche Region schmackhaft zu machen und aus seiner Sicht die Wohnhäuser kostengünstig anzubieten.

Nach Auskunft des Gebietsleiters der Deutschen Immobilien-Beratungsgesellschaft, Jens Fischer, der die Domizile vertreiben wird, beginnen die Kaufpreise bei rund 390.000 Euro. Je nachdem, was der Käufer zusätzlich wolle, steige natürlich die Summe, meinte Ujjobbagy von Jägu Wohnbau gegenüber der RNZ. Den Baubeginn für dieses Projekt avisierte er im Spätjahr, wenn "alle noch offenen Punkte bis dahin dann erledigt sind".