Heiligkreuzsteinach. (pol/lyd) Seit Donnerstagabend, den 04. November, wird der 25-jährige Markus K. vermisst, nachdem er nicht wie gewohnt zu seiner Wohnanschrift zurückgekehrt war, teilt die Polizei mit.

Die Überprüfungen der Umgebung seiner Wohnanschrift sowie seiner möglichen Hinwendungsorte verliefen bislang ohne Ergebnis. Markus K. wurde am Freitagmorgen gegen 8.30 Uhr in Heidelberg in der Straße Im Breitspiel zuletzt von einer Zeugin gesehen, entfernte sich aber dann in unbekannte Richtung.

Markus K. wird wie folgt beschrieben:

25 Jahre alt

etwa 180cm groß

normale bis kräftige Statur

braune kurze Haare

Dreitagebart

er trug eine braune Lederjacke mit Lammfellkragen

er trägt eventuell eine Brille

Da nicht auszuschließen ist, dass sich Markus K. in einer hilflosen Lage befindet, sucht die Kriminalpolizei Heidelberg dringend Zeugen, die Markus K. nach seinem Verschwinden gesehen haben oder Angaben über dessen Aufenthaltsort machen können und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.