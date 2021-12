Heiligkreuzsteinach. (pol/mare) Auf der Landesstraße L535 hat sich am Samstagabend ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem zwei Menschen verletzt wurden. Das teilt die Polizei mit.

Kurz nach 21.30 Uhr wurde demnach ein Verkehrsunfall im Bereich der L535 gemeldet. Nach ersten Ermittlungen der Beamten vor Ort hatte der Fahrer eines silbernen Mitsubishi aus Richtung Unter-Abtsteinach in Richtung Schönau kommend im Kurvenbereich kurz vor der Einmündung Lampenhain aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, war von der Fahrbahn abgekommen und hatte sich überschlagen.

Dabei erlitt der 34-jährige Mitfahrer eine Kopfplatzwunde und diverse Prellungen und wurde nach Erstversorgung vom Rettungsdienst an der Unfallstelle zur weiteren Behandlung in eine Klinik eingeliefert.

Der Fahrer hatte sich noch vor Eintreffen der ersten Streifenbesatzung unerlaubt zu Fuß von der Unfallstelle entfernt. Später fand die Polizei den 42-jährigen Fahrer nach intensiven Suchmaßnahmen unverletzt an zu Hause. Eine Zeugin beobachtete den Fahrer, wie dieser aus dem verunfallten Auto ausstieg und in den Wald flüchtete. Da aufgrund des erheblich beschädigten Fahrzeugs und der Verletzungen des Beifahrers, nicht auszuschließen war, dass sich der Fahrer in einer medizinischen Notlage befand, wurden gemeinsam mit Mantrailerhunden des DRK und THW sowie einer Drohne des ASB das umliegende Waldgebiet abgesucht. Nachdem der Flüchtige schließlich gegen 4 Uhr in seiner Wohnung in Gorxheimertal gefunden wurde, konnten die Suchmaßnahmen eingestellt werden.

Ein Atemalkoholtest bei dem Mann ergab zu diesem Zeitpunkt noch einen Wert von 1,02 Promille. Ihm wurde auf dem Polizeirevier Weinheim eine Blutprobe entnommen. Das stark beschädigte Auto musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Führerschein des 42-Jährigen wurde beschlagnahmt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die L535 voll gesperrt werden. Die örtliche Feuerwehr unterstützte die Bergungsmaßnahmen.

Am Fahrzeug des Verursachers, das vom Abschleppdienst geborgen wurde, entstand Totalschaden in Höhe von rund 2000 Euro. Das Polizeirevier Neckargemünd hat vor Ort die Ermittlungen aufgenommen.

Update: Sonntag, 26. Dezember 2021, 14.04 Uhr