Von Anna Haasemann-Dunka

Neckargemünd. Celina Uhrig von der Stadtverwaltung verteilte an das Publikum blaue Klatschpappen mit dem Aufdruck "Neckargemünd". So sollte ordentlich Beifall-Lärm am Sonntagmittag die teilnehmenden Sportler des 15. Heidelberger Rollstuhl-Marathon begleiten. Vor dem Rathaus in der Bahnhofstraße war wie vor zwei Jahren die Sprintercup-Wertung aufgebaut, die die Zeit der schnellsten Teilnehmer per elektronischer Chipmessung ermittelte. Hier startete kurz vor 13 Uhr auch das Einsteigerrennen über zehn Kilometer mit sechs gemeldeten Teilnehmern, darunter zwei von der Stephen-Hawking-Schule Neckargemünd im Alter zwischen 16 und 18 Jahren.

Arno Scholz war kundiger Moderator. Foto: Alex

Gut 100 Schaulustige hatten sich vor dem Rathaus eingefunden, um mit aufmunternden Zurufen und viel positivem Lärm die Sportler in ihren Liege-, Renn- oder Anklemmbikes und ihren Rennrollstühlen zu Höchstleistungen anzuspornen. Ein kleines mobiles Café überbrückte unter anderem mit Eiscafé und Muffins das Warten auf die Athleten der vier Rennen, die durch Neckargemünd führten.

Bürgermeister Frank Volk freute sich sichtlich über die gute Stimmung vor Ort. Er lobte das Engagement der Freiwilligen. Die LG Neckargemünd stellte die Streckenposten auf der Friedensbrücke bei der Ein- und Ausfahrt, denn hier war besondere Vorsicht für die Sportler geboten. Wer zu schnell in die 90-Grad-Kurven einbog, den könnte es leicht hinaustragen. Strohballen als Auffangschutz säumten an diesen Stellen die Strecke.

Fahnen schwenkend und mit Trillerpfeifen ausgestattet machten die Streckenposten auf die Gefahr aufmerksam. Auch THW, Feuerwehr, DRK, DLRG beteiligten sich an der Streckensicherung. Der städtische Bauhof war ebenfalls rund um die logistische Vorbereitung der Veranstaltung eingebunden und natürlich war auch die Polizei vor Ort.

Der Mann vor dem Rathaus, der glänzend die Rennen kommentierte, war Arno Scholz von der LG. Er wusste nicht nur über die Geschichte des Heidelberger Rollstuhlmarathons Bescheid, der erstmals 1989 - also vor 30 Jahren - stattfand. Nein, Scholz kannte sich auch in der Vita der teilnehmenden Sportlerinnen und Sportler aus. Heiße Favoriten auf den Sieg mit den schnellsten Zeiten waren in diesem Jahr der Holländer Jetze Plat und auch Lokalmatador Torsten Purschke aus Waibstadt, der 2015 das Rennen gewann, war einiges zu zutrauen.

16 Minuten lief das um 11 Uhr in Heidelberg gestartete Rennen, als die ersten in ihren Liege-/Renn-Bikes vorbeizischten. Mit über 50 Kilometern pro Stunde. Also so schnell, dass man kaum die Startnummern erkennen konnte. Erstmals brandete Beifall auf. Eine sechsköpfige Gruppe lag zu diesem Zeitpunkt schon gut 500 Meter vor den nächsten Sportlern.

Arno Scholz war sich aber sicher: "Die Nummer Eins ist an der Spitze." Jetze Plat wurde seiner Favoritenrolle gerecht. Er sollte am Ende nach dem zweiten Durchlauf der 22 km langen Rundstrecke zwischen Heidelberg und Neckargemünd als Sieger über die Ziellinie gehen. Eine Weltbestzeit auf der Marathon-Distanz von 42,195 Kilometern erreichte der Däne Michael Jørgensen mit Zeitmessung in Höhe der Firma SAS am Haarlass in Ziegelhausen. Warum das möglich ist, verriet Arno Scholz: Die Strecke des Heidelberger Rollstuhl-Marathons gilt als Hochgeschwindigkeitsstrecke, da hier nur vier Kurven mit gedrosselter Geschwindigkeit durchfahren werden müssen.

Nach dem Marathon mit großem Teilnehmerfeld rollten die Inliner durch Neckargemünd. Sie hatten nur eine Runde à 22 Kilometer zu absolvierten. Dann folgten die jungen, motivierten Teilnehmer des Einsteigerrennens. Erstmals gingen in einer Fahrt ohne Wertung auch E-Biker in einem weiteren Rennen an den Start.