Eppelheim. (sg) Mit frischem Schwung, spitzbübischem Charme und altbekannter Qualität ist der Heidelberger "Hard Chor" endlich wieder zurück auf der Bühne. Lange mussten die Sänger aufgrund der Corona-Zwangspause schweigen. Doch jetzt dürfen sie sich wieder singend auf den Bühnen der Region austoben und mit ihrer besonderen Mischung aus exzellentem A-cappella-Gesang und humorvollen Geschichten für beste Unterhaltung sorgen.

"Wir sind wieder da, der Heidelberger ,Hard Chor’ lebt", vermeldete Chorleiter Bernhard Bentgens am Samstagabend voller Erleichterung beim ersten Auftritt seiner Gruppe seit Pandemieausbruch im Kultursaal der Rudolf-Wild-Halle. Die Wiedersehensfreude beim zahlreich erschienenen Publikum war groß, jene beim Chorleiter und seiner singenden Männerschar noch größer. "Eppelheim, Ihr seid die Ersten!", schluchzte er theatralisch ins Mikrofon und schaffte es erfolgreich, Tränen der Rührung zu unterdrücken. Er wolle und werde heute Abend nicht weinen, weil seine Mutter im Publikum säße, so Bentgens.

Seit über 30 Jahren mischen die singenden Herren mit ihrem Dirigenten die deutsche Kleinkunst- und A-cappella-Szene auf. Nach der langen Bühnenabstinenz hatte der "Hard Chor" das mitgebracht, was er als exquisiter Männerchor zu bieten hat: ausgezeichneten Gesang und beste Unterhaltung. Diese besondere Mischung gab es in ausreichender Dosierung im Programm "Wann willst du leben, wenn nicht jetzt?". Das gleichnamige Lied aus Bentgens Feder samt heiterem Blick auf Fragen des Lebens gab es zur Einstimmung vorweg.

Danach zündete das A-capella-Ensemble die erste von vielen köstlichen Unterhaltungsraketen mit einer genialen Interpretation des Rocksongs "Don’t stop me now" von Queen. Später folgten Ohrwürmer wie "Radar Love" der Gruppe Golden Earring, "She’s always a woman to me" von Billy Joel und der italienische Stimmungsaufheller von Domenico Modugno "Nel blu dipinto di blu", besser bekannt unter dem Refrain "Volare". Herrlich und zum Tränenlachen waren die "Polnische Hitparadenfassung" des bekannten Tony Marshall-Hits "Schöne Maid, hast du heut‘ für mich Zeit" und das Lied "Schüttel den Speck".

Die Geschichten und Beiträge einzelner Ensemblemitglieder zwischen den mit viel sängerischer Virtuosität vorgetragenen Beiträgen waren ebenso herrlich. Die Lebens- und Leidensgeschichten wurden mit einer guten Portion Schauspieltalent dargeboten. So etwa jene darüber, mit welcher Masche man früher Mädchen zum Tanzen einlud: "Her, isch hab ä Moped drauße schdehe, willsch mit mir danze?" Dass die Pandemie vieles verändert habe, auch das Tanzengehen, wurde angesprochen.

Doch mit Bewegung im Allgemeinen und Tanzen im Besonderen, vor allem in der Form von Online-Tanzkursen im heimischen Wohnzimmer ohne Fluchtmöglichkeit, hatten die "Hard Chor"-Männer ohnehin nicht viel am Hut. Mehr Choreografie in ihre Programme einbauen, mit Tanzschritten für mehr Bewegung auf der Bühne sorgen – diese bereits an sie herangetragenen Wünsche kamen für sie nicht in Frage: "Wir sind Männer – wir können nicht tanzen, aber darüber reden und singen!" Lieber blieben die Herren ihrem Markenzeichen "bewegungslos im Halbkreis" treu und fühlten sich wohl dabei.

Köstlich war der Versuch, das Gedicht "In einem kühlen Grunde" von Joseph von Eichendorff vorzutragen, bei dem der hörbar aus der Schweiz stammende Sänger völlig den Faden verlor. Letztlich pfiff er auf die Lyrik und kreierte aus den bekannten Zeilen den Satz "In einer coolen Runde". Beim zum Gedicht passenden Lied bewiesen die in Schwarz gekleideten Männer, dass sie auch Volksliedgut exzellent darbieten können. Zudem gab es einen Song über "Maulende Rentner", die jeder, der im Ausland Heimweh hat, als "Gruß von zu Haus’" verstehen darf. Das international besetzte Ensemble, dem auch ein Holländer, Österreicher, Italiener und ein Engländer angehören, nahm sich gerne auch selbst auf die Schippe und bereicherte dadurch den rundum gelungenen, musikalisch hochklassigen Konzertabend.