Heidelberg/Eppelheim. (cm) Am kommenden Sonntag, 9. Dezember, wird es ernst: Zum Wechsel auf den Winterfahrplan fahren zwischen Heidelberg und Eppelheim wieder Straßenbahnen. Bisher machten die Bahnen der Linie 22 im Pfaffengrund vor der neuen Brücke über die Autobahn kehrt, ab dort war ein Busersatzverkehr nach Eppelheim eingerichtet. Damit ist am Sonntag Schluss.

Doch die Rückkehr der Straßenbahn ist nicht die einzige Neuerung: Die Bahnen der Linie 22 fahren dann in Heidelberg auch nicht mehr über die Czernybrücke, sondern über den neuen Abschnitt durch die Bahnstadt und die Montpellierbrücke. Damit am Sonntag alles reibungslos klappt, wird die neue Strecke in der Bahnstadt und über die Brücke über die Autobahn mit mehreren Fahrten am Tag auf Herz und Nieren getestet. Zusätzlich werden die Straßenbahnfahrer geschult. Die RNZ war bei einer Testfahrt dabei.