Von Christoph Moll

Neckargemünd/Heidelberg."Der Verkehrsversuch B37 mit der Einrichtung eines Radangebotes zeigt positive Zwischenergebnisse für die Weiterführung des Verkehrsversuchs." Zu diesem Fazit kommt die für das Vorhaben zuständige Stadt Heidelberg vor der Sitzung des Ausschusses für Klimaschutz, Umwelt und Mobilität am morgigen Mittwoch, 16. Februar. Dieser wird sich knapp ein Jahr nach der Einrichtung der Radspur auf der Bundesstraße B37 zwischen Neckargemünd und dem Heidelberger Stadtteil Schlierbach mit Zwischenergebnissen beschäftigen.

Bekanntlich wurde im vergangenen Frühjahr eine der vier B37-Fahrspuren für Radfahrer reserviert und mit Betonelementen abgetrennt. Mit dem auf zwei Jahre ausgelegten und von der Hochschule Karlsruhe wissenschaftlich begleiteten Verkehrsversuch soll geklärt werden, ob die Abwicklung des motorisierten Verkehrs durch die Verminderung der Fahrstreifen zu Behinderungen und Verkehrsverlagerungen auf Ausweichrouten führt und ob mit dem Angebot höhere Nutzerzahlen von Radfahrenden erreicht werden. "Hintergrund ist, dass nach derzeit gültigem Recht die Einziehung eines Fahrstreifens auf einer Bundesstraße nicht möglich ist und nur über einen Verkehrsversuch legitimiert werden kann", heißt es. Das erste Fazit ist nun positiv: "Die Anzahl der Radfahrenden ist deutlich gestiegen", heißt es außerdem in den Sitzungsunterlagen für die Stadträte. "Zunahmen des motorisierten Verkehrs an potenziellen Ausweichrouten sind nicht zu beobachten, was auch auf die pandemiebedingten verkehrlichen Anpassungen zurückzuführen sein könnte."

Eine Erhebung des motorisierten Verkehrs wurde 2019 vor der Einrichtung der Radspur und danach im vergangenen Jahr mit Zählungen und Kennzeichenverfolgung an mehreren Erhebungsstellen an relevanten Straßen durchgeführt. "Als Zwischenergebnis kann festgehalten werden, dass insgesamt ein Rückgang der Verkehrsstärken von im Mittel 17 Prozent zu erkennen ist", heißt es. "Dieser Rückgang ist auf die generell reduzierte Mobilität aufgrund der Corona-Einschränkungen zurückzuführen."

Der Durchgangsverkehr auf der B37 sei sowohl in der morgendlichen als auch abendlichen Zählzeit von jeweils etwa zweieinhalb Stunden zurückgegangen. Dem stünden Verlagerungen zwischen 23 und 122 Fahrzeugen auf die Ausweichrouten L 534 zwischen Kleingemünd und Ziegelhausen und L 600 über Bammental, Gaiberg und Leimen entgegen. "Bezogen auf die Verkehrsstärken insgesamt sind diese Verlagerungen jedoch kaum wahrnehmbar und gegenüber den Einflüssen der Pandemie deutlich geringer", merkt die Stadt Heidelberg aber an.

Die Erhebung des Radverkehrs wurde ebenfalls vor und nach der Einrichtung der Radspur mit Radargeräten durchgeführt. "Die Anzahl der Radfahrenden hat sich dabei seit der Eröffnung des Versuchs vervielfacht", lautet das Fazit. Gezählt wurde jeweils von Mai bis August. Während 2019 in diesem Zeitraum im Schnitt täglich 76 Radfahrende von Neckargemünd in Richtung Heidelberg gezählt wurden, seien es im August 2021 im Mittel etwa 300 gewesen. Einen Durchschnittswert für alle erfassten Monate im vergangenen Jahr gibt es nicht, sodass es an der Vergleichbarkeit zu 2019 mangelt. Die Fortsetzung der Erfassung sei ab März 2022 vorgesehen.

Und wie geht es nun weiter? Der Verkehrsversuch werde bis Frühsommer 2023 fortgesetzt. "Die Verwaltung bereitet derzeit die Grundlagen inklusive der finanziellen Auswirkungen für die Entscheidung der weiteren Vorgehensweise nach Beendigung des Verkehrsversuchs vor und wird darüber zu gegebenem Zeitpunkt die politischen Gremien einbeziehen", heißt es.

Außerdem teilt die Stadt mit, dass die Planung eines "Radangebots" entlang der L534 zwischen Ziegelhausen und Kleingemünd in Zusammenarbeit mit dem Regierungspräsidium Karlsruhe inzwischen konkretisiert sei. Und zwar insoweit, dass auch auf der Nordseite des Neckars die bauliche Herstellung eines Angebotes für Radfahrende nur mit der kostenintensiven Herstellung eines "Abwassersammlers" möglich werde. Die Kostenschätzung des Projektes liege bei 6,5 Millionen Euro. "Die Verwaltung wird daher die Fortsetzung dieser Planung zurückstellen und in die Überlegungen zur weiteren Vorgehensweise der Radführung im Neckartal insgesamt einbeziehen", heißt es. Unabhängig davon werde in Zusammenarbeit mit dem Rhein-Neckar-Kreis geprüft, über eine Markierungslösung provisorisch den Straßenraum zwischen Ziegelhausen und Kleingemünd neu aufzuteilen, sodass die Situation für Radfahrende bereits in der bestehenden baulichen Situation verkehrssicherer werde.