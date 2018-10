Von Christoph Moll

Eppelheim/Heidelberg. Gut, dass es die Zeitumstellung noch gibt. Dank des Beginns der Winterzeit hatten die Arbeiter auf der Brückenbaustelle zwischen Eppelheim und dem Heidelberger Pfaffengrund nämlich in der Nacht auf den gestrigen Sonntag eine Stunde mehr Zeit. Pünktlich um 22 Uhr wurde die Autobahn 5 am Samstag zwischen dem Heidelberger Kreuz und der Anschlussstelle Heidelberg/Schwetzingen voll gesperrt. Ab dann war 25 Stunden Zeit, denn am Sonntag um 22 Uhr sollte die A5 wieder frei sein.

"Wir hätten die zusätzliche Stunde aber nicht gebraucht", sagt Projektleiter Paul Ritze von der Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV), die die Straßenbahnbrücke im Auftrag des Landes sowie der Städte Heidelberg und Eppelheim neu baut. Denn die Arbeiten gingen schneller voran als geplant.

Diese Röhre unter der Brückenrampe verkürzt die Wege für die Eppelheimer.

Es war - nach dem Abriss der über 80 Jahre alten Brücke vor einem Jahr und dem Einheben der 22 Stahlträger für die neue Brücke im Sommer - die dritte Sperrung der Autobahn für das Megaprojekt. Und ziemlich sicher die letzte. Der Neubau der Brücke befindet sich unübersehbar auf der Zielgeraden. Inzwischen gibt es auch einen Termin, wann die erste planmäßige Straßenbahn über die neue Brücke fahren soll: am 8. Dezember. Das ist der Tag der Fahrplanumstellung. Und auf diesen Tag sind alle Arbeiten ausgerichtet, wie Ritze erklärt. Ob dann auch schon Autos auf die Brücke dürfen, ist noch unklar. Bereits Ende November fahren Straßenbahnen im Testbetrieb.

In der Nacht auf Sonntag begannen bereits die Aufräumarbeiten. So wurden unter der Brücke Traggerüste herausgehoben, die den Oberbau abstützten. Nun liegt die Brücke mit ihrem gesamten Gewicht auf den Pfeilern. Die Traggerüste konnten nur bei einer Vollsperrung der Autobahn entfernt werden. Diese war auch notwendig für das Abmontieren der sogenannten Kappenschalen, die für das Betonieren des Oberbaus notwendig waren. Der Beton benötigte übrigens 28 Tage, bis er seine volle Festigkeit erreicht hatte, erklärt Ritze. Am Sonntagnachmittag gab es eine erste Überprüfung durch Behörden. "Bis auf Ausbesserungsarbeiten von kleinen Beschädigungen ist die Brücke nun fertig", so der Projektleiter.

Projektleiter Paul Ritze von der RNV.

Nicht aber der Oberbau. Hier muss noch asphaltiert und gepflastert werden, wobei die Arbeiten auf Heidelberger Seite etwas weiter fortgeschritten sind. Seit zwei Wochen stehen Masten, sodass nun die Oberleitung installiert wird. Wenn die Straßenbahn fährt, müssen noch Geländer installiert, die Lärmschutzwände an der Autobahn verlängert und die Böschungen hergestellt werden. Darüber hinaus muss die A5 im Bereich der Brücke erneuert werden, was bei Verkehr möglich ist. Unter der Brückenrampe auf Eppelheimer Seite muss noch die Röhre für Radfahrer fertiggestellt werden und ein Graffiti von einem "Enzo" wird wohl auch entfernt.

Die Arbeiten für die neue zweigleisige Straßenbahnbrücke hatten im Herbst 2017 begonnen. Sie sollten eigentlich im Oktober beendet sein, doch unter anderem der Fund von Weltkriegs-Granaten hatte für Verzögerungen gesorgt.