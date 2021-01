Von Sabrina Lehr und Lukas Werthenbach

Region Heidelberg. Aufgrund der Pandemie müssen die allermeisten Menschen in diesem Jahr auf einen Besuch der Weisen aus dem Morgenland verzichten, die auch als Heilige Drei Könige Caspar, Melchior und Balthasar bekannt sind. Die RNZ hat bei katholischen Kirchengemeinden rund um Heidelberg nachgefragt, wie der Segen der Sternsinger nun in und an die Häuser kommt:

> In der katholischen Kirche in Dossenheim liegen ab dem heutigen Samstag sogenannte Segenspäckchen aus, die ohne Treffen mehrerer Haushalte jeweils von Familien mit Kindern gestaltet wurden. Darin enthalten sind geweihte Kreide, Weihrauch und Kohle, ein Segensaufkleber und ein Segensgebet. Weihrauch und Kohle aus dem Päckchen können auf einem Metallteller entzündet und der "wohltuende Duft" genossen werden. Mit der eigens geweihten Kreide darf jeder seinen Segen "20*C+M+B+21" an die eigene Haustür oder deren Rahmen schreiben. Alternativ gibt es auch Aufkleber mit dieser Aufschrift. Das C+M+B wird dabei entweder als die Anfangsbuchstaben der Namen der drei Heiligen verstanden oder aber als Segensbitte: "Christus Mansionem Benedicat", was so viel bedeutet wie "Christus segne dieses Haus". Kann aber der selbst geschriebene Segensspruch oder der Aufkleber den Segen durch leibhaftig vorbeikommende Sternsinger ersetzen? Ja, sagt Pfarrer Ronny Baier: "Da jeder Mensch segnen darf und kann, ist die Qualität des Segens nicht schlechter, wenn die Bewohner des Hauses oder der Wohnung ihn selbst anbringen."

Einige wenige Dossenheimer bekommen sogar Besuch von den Sternsingern, erklärt Pfarrgemeinderätin Dorothee Kuhn: "Wir haben noch vor dem Lockdown im Vorbereitungsteam virtuell besprochen, was man machen könnte." Daraus sei eine Sternsinger-Aktion nach dem Motto "Auf Abstand" entstanden, wobei man sich für einen Besuch anmelden konnte. "Dafür haben wir die Genehmigung, zu einigen Haushalten kommen unsere Sternsinger also unter Beachtung aller Corona-Regeln."

Ein Segen zum Aufkleben: „Christus segne dieses Haus“ bedeutet der Spruch „Christus Mansionem Benedicat“, für den die drei Buchstaben stehen. Teilweise werden diese auch als Initialen von Caspar, Melchior und Balthasar gedeutet. Foto: Alex

> In der katholischen Kirchengemeinde Eppelheim haben sich die Verantwortlichen um den Mesner und Sternsinger-Verantwortlichen der Christkönigskirche eine Frage gestellt: "Wie können wir den traditionellen Segen zu den Leuten bringen?", erklärt Bernd Hönig. Die Antwort der Eppelheimer Katholiken ist ähnlich wie in Dossenheim eine "Segenstüte". Diese enthält neben dem bundesweit einheitlichen Aufkleber einen von Pastoralreferentin Judith Schmitt-Helfferich verfassten Segenstext sowie eine Information über die bundesweite Sternsinger-Aktion. Die Tütchen liegen vom 6. bis zum 10. Januar zum Mitnehmen in Christkönigs- und Josephskirche aus. "Falls jemand selbst nicht hinkommen kann, dürfen auch Nachbarn oder Bekannte ein weiteres Tütchen mitnehmen", so Hönig.

4000 Aufkleber hat die Gemeinde auf Lager; ebenso wie einen Plan, der den Segen mit den Aufklebern zu den Türen und Häusern transportieren soll. "Normalerweise werden die drei Weisen gesegnet und überbringen den Segen", erklärt Hönig. "Weil das in diesem Jahr nicht geht, werden die Aufkleber selbst im Gottesdienst am 6. Januar gesegnet." Ein gleichwertiger Ersatz zum persönlichen Besuch der Sternsinger sei das zwar nicht, dennoch freuten sich die Bürger, dass die Kirchengemeinde eine kreative Alternative ersonnen hat.

> In der Seelsorgeeinheit Leimen-Nußloch-Sandhausen gibt es gleich mehrere Varianten. "Eine Idee ist, die Segensaufkleber zu segnen", berichtet Pfarrer Arul Lourdu. Das geschieht am morgigen Sonntag, 3. Januar, in der Herz-Jesu-Kirche. Wahlweise können die Gemeindemitglieder sie nach dem Gottesdienst mitnehmen oder bis zum 6. Januar in der Kirche abholen. Diese – so betont Lourdu – steht den Gläubigen nämlich auch während der Krise offen. Wer bereits im vergangenen Jahr Besuch von den Sternsingern erhalten hat, bekommt den Aufkleber ganz automatisch in den Briefkasten. Auch in der Gemeinde St. Aegidius in St. Ilgen gibt es Sternsinger-Post.

Die Aufkleber indes sind ein Novum: "Normalerweise schreiben die Kinder den Segen mit gesegneter Kreide an die Tür, aber das ist diesmal nicht möglich", so Lourdu. Auf die Frage, ob der Segen so die gleiche Wirkung entfalte, antwortet der Pfarrer schelmisch mit einer Fabel: "In der katholischen Kirche sollen Männer im Gottesdienst ja keine Kopfbedeckung tragen. Einmal saß aber bei einem Pfarrer ein Junge mit Mütze im Gottesdienst. Danach ging der Pfarrer zu ihm und wies ihn auf den Fehler hin. Der Junge entgegnete: ,Wenn dein Segen stark genug ist, schafft er es auch durch die Mütze.’"

In den Gemeinden St. Bartholomäus Sandhausen, St. Laurentius Nußloch und St. Peter Gauangelloch sind die Sternsinger sogar auf Wunsch teilweise persönlich unterwegs und überbringen die Aufkleber – im Rahmen des Pandemie-bedingt Möglichen. "Dann bleiben die Kinder vor dem Haus, halten Abstand und singen natürlich nicht", so Lourdu.

Kohle und Weihrauch sind in den Dossenheimer Segenspäckchen enthalten. Foto: Alex

> In den Kirchen der Seelsorgeeinheit Neckar-Elsenz werden ebenfalls gesegnete Kreide und Aufkleber zum Mitnehmen angeboten. Pfarrer Tibor Szeles berichtet, dass in einigen Gemeinden bereits Kreide im Rahmen von Gottesdiensten gesegnet wurde – so etwa in Bammental und Mückenloch. In Meckesheim will Szeles am heutigen Samstag im Rahmen einer Eucharistie-Feier Kreide segnen. "Die Leute dürfen auch eigene Kreide mitbringen", sagt der Pfarrer, alles laufe nach den gängigen Hygieneregeln ab: "Beim Segnen muss ich die Kreide ja nicht berühren." So ständen in diesem Jahr einige Gottesdienste im Zeichen der Heiligen Drei: "Wir haben auch vor, dass ein bis zwei Sternsinger in der entsprechenden Kleidung als Messdiener dabei sind." Interessierte erinnert Szeles daran, dass der Besuch vieler Gottesdienste in der Seelsorgeeinheit nur nach Anmeldung möglich ist.

Was mögliche Einbußen beim Sammeln von Spenden für karitative Zwecke gegenüber der Vergangenheit angeht, ist der Pfarrer übrigens optimistisch: "Wir haben schon auch aus vorherigen Aktionen das Gefühl, dass es nicht viel weniger wird. Wer spenden will, findet auch den Weg; und auch wer einen Segen haben will, findet den Weg." So meint auch Szeles, dass "es der liebe Gott nicht so streng sieht", wenn der Segen diesmal an den meisten Haustüren nicht durch die Sternsinger persönlich angebracht wird.