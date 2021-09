Neckarsteinach. (iz) Noch nie hat eine Haushaltsgenehmigung so viele Probleme bereitet wie die aktuelle. Das Jahr ist schon fast zu zwei Drittel vorüber und noch immer hat die Vierburgenstadt keinen gültigen Haushalt. Auch der jüngste Anlauf scheiterte, sodass die Stadt weiter keine größeren Projekte angehen darf.

Dabei war schon am 1. März die erste Fassung des umfangreichen Zahlenwerks von der Stadtverordnetenversammlung mit knapper Mehrheit verabschiedet worden. Doch die zuständige Behörde, die Kommunalaufsicht in Heppenheim, hatte die Genehmigung verweigert – dies aber erst drei Monate später, also Anfang Juni, der Stadt mitgeteilt. Als Grund für die Ablehnung nannte die Behörde das damalige hohe Defizit von mehr als 600.000 Euro und die nicht ausreichende mittelfristige Finanzplanung bis zum Jahr 2024. Gefordert wurde die Aufstellung eines komplett neuen Haushalts, der auch vom städtischen Finanzchef Harry Hack erarbeitet und den Stadtverordneten am 26. Juli dann zur Verabschiedung vorgelegt wurde.

Obwohl Hack in dieser Fassung das Defizit nahezu um die Hälfte reduzieren konnte, genügte den Fraktionen von FWG und Grünen der darin gezeigte "Sparwillen der Verwaltung" noch nicht, und sie beantragten weitere Einsparungen. Also musste Hack den Haushaltsplan ändern, um die Sparmaßnahmen einzuarbeiten. Das Defizit konnte dadurch noch einmal auf knapp 150.000 Euro reduziert werden. Diese neue Fassung wurde am 4. August dann von der Stadtverordnetenversammlung verabschiedet und der Kommunalaufsicht erneut vorgelegt.

Doch wer geglaubt hatte, dass damit nun alles erledigt sei, wurde enttäuscht. Schon 14 Tage später wurde die Stadt telefonisch von der Kommunalaufsicht darüber informiert, dass die neue Haushaltssatzung "redaktionelle Fehler" enthalte, die "bei einem gemeinsamen Gespräch erörtert werden sollen".

Dieses Gespräch, zu dem Bürgermeister Herold Pfeifer und Finanzleiter Hack nach Heppenheim fuhren, fand am 24. August im dortigen Landratsamt statt. Von der Kommunalaufsicht waren die Leiterin, Katharina Berendt, sowie zwei weitere Mitarbeiter anwesend. Dort kam zunächst die von Hack öffentlich geäußerte "Kritik an der Kommunalaufsicht" zur Sprache, über die die RNZ berichtet hatte, und für die sich jetzt Bürgermeister Pfeifer und Hack entschuldigten. Anschließend wurden die "redaktionellen Fehler" des Haushaltsplans besprochen, die circa 20 Punkte des Plans betreffen.

Diese geforderten Änderungen hat der Finanzleiter nun abermals eingearbeitet und sie sollen nun in einer kurzfristig einberufenen Sondersitzung des Haupt- und Finanzausschusses am Freitag, 10. September, noch einmal beraten und am 20. September in einer Stadtverordnetenversammlung verabschiedet werden.