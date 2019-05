Das Gebiet "Am Karlsbrunnen" ist für die Gemeinde eine Investition in die Zukunft. Foto: tri

Von Jutta Trilsbach

Mauer. In der familienfreundlichen Kommune sind in diesem Jahr Investitionen in Höhe von insgesamt rund 3,4 Millionen Euro geplant. Die größten Brocken stellen der Erwerb von Grundstücken "Am Karlsbrunnen" sowie die Erschließungskosten dieses einen Hektar großen Neubaugebietes in Verlängerung der Silberbergstraße dar. Die Verwaltung hat die Vorhaben in den Plan-Entwürfen für den Haushalt 2019 eingestellt. Bürgermeister John Ehret kommentierte in der jüngsten Gemeinderatssitzung: "Der Verkauf der 20 gemeindeeigenen Bauplätze wird uns notwendige Finanzmittel in die Kassen spülen!"

Der Haushaltsplan wurde auch in der Elsenztalgemeinde zum ersten Mal nach den Richtlinien des neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens in Ergebnis- und Finanzhaushalt sowie Vermögensrechnung erstellt und ist in drei Teilhaushalte gegliedert. In einer Klausurtagung konnte oder besser gesagt musste sich der Gemeinderat mit der neuen Haushaltsstruktur zunächst intensiv beschäftigen. Bürgermeister Ehret präsentierte nun den Fraktionen ein dickes Zahlenwerk zum eifrigen Durcharbeiten, denn schon am morgigen Mittwoch, also noch vor der Kommunalwahl, sollen die amtierenden Bürgervertreter in einer öffentlichen Gemeinderatssitzung darüber beraten und beschließen.

John Ehret erklärte: "Wir müssen jede Investition intensiv hinterfragen, aber es gibt jedoch Ausgaben, die wir in Mauer tätigen müssen!" Kämmerin Monika Czemmel konnte jedenfalls positive Zahlen im Ergebnishaushalt 2019 prognostizieren: Den Erträgen von 8,4 Millionen Euro stehen Aufwendungen von 7,7 Millionen Euro gegenüber, sodass im Gesamtergebnis 731.000 Euro erwirtschaftet werden können.

Czemmel: "Das wird ein gutes Ergebnis, das natürlich auch von der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung in der Bundesrepublik abhängt, denn zurzeit sprudeln die Steuereinnahmen." Eine Neukreditaufnahme ist nicht geplant, sondern weiterer Schuldenabbau.

Auf der Ausgabenseite stehen im Planhaushalt als größte Brocken: Erwerb von Grundstücken im Baugebiet "Am Karlsbrunnen" in Höhe von rund einer Million Euro, Erschließungskosten "Karlsbrunnen" 750.000 Euro, weiterer Grundstücksankauf 400.000 Euro, Sanierung der Sport- und Kulturhalle 300.000 Euro, Breitbandversorgung 240.000 Euro sowie Straßen- und Kanalsanierung der Lilienstraße 296.000 Euro.

Der Eigenbetrieb Wasserwerk weist im Erfolgsplanentwurf 400.000 Euro und im Vermögensplan 1,4 Millionen Euro auf. Czemmel: "Auch im Wasserwerk haben wir keine Kreditneuaufnahme geplant." Das Gremium nahm die Planentwürfe lediglich zur Kenntnis, die Fraktionen geben ihre Stellungnahmen in der nächsten Sitzung ab.

In einer geheimen Abstimmung, die auf Antrag von SPD-Sprecher Heiko Braun statt eines Votums per Handzeichen durchgesetzt wurde, entschied sich der Gemeinderat mit großer Mehrheit dafür, die Vermarktung der 20 gemeindeeigenen Bauplätze "Am Karlsbrunnen" an die ortsansässige Firma Elsenztal-Immobilien zu vergeben. Insgesamt wurden drei Angebote von regionalen Unternehmen eingeholt, zwei davon legten ein Angebot zu gleichen Provisionsbedingungen vor.

"Die Vermarktung und der Verkauf ist sehr zeitintensiv und daher wollen wir den ,Full Service’ eines Dienstleisters in Anspruch nehmen, so wie das auch in der ,Hüttenklinge’ schon gehandhabt wurde", argumentierte Ehret. Nach derzeitigem Stand könnte ab Juli 2019 mit der Vermarktung und dem Verkauf der Grundstücke begonnen und notarielle Verträge geschlossen werden.