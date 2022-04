Von Christoph Moll

Neckargemünd. Vor der am Ende einstimmigen Verabschiedung des aktuellen Haushalts im Gemeinderat hat ein Krisengespräch zwischen Vertretern der Stadt und des Landratsamtes in Heidelberg stattgefunden. Der Grund: Die Stadt am Neckar produziert in diesem Jahr voraussichtlich tiefrote Zahlen. Im Haushalt klafft ein 3,5 Millionen Euro großes Loch. Schlechte Zahlen sind in der Stadt am Neckar nichts Ungewöhnliches – diese Dimension dann doch.

Und so berichtete der städtische Finanzchef Daniel Möhrle dem Gemeinderat von der "Besprechung zur Haushaltssituation" mit dem Kommunalrechtsamt, an der auch Bürgermeister Frank Volk teilnahm. Die Behörde muss den Haushalt genehmigen. "Das Kommunalrechtsamt hat zum einen wohlwollend zur Kenntnis genommen, dass wir die Situation erkannt haben und mit einer Haushaltsstrukturkommission tätig geworden sind", so Möhrle. Auf der Einnahmenseite seien bereits Verbesserungen erreicht worden. Nun sei gefordert worden, dass auch bei den Ausgaben konsequent gehandelt werde. Im Fokus würden die sogenannten freiwilligen Leistungen stehen – also nicht etwa die Kinderbetreuung, sondern zum Beispiel Bücherei, Musikschule und Freibad.

"Das Kommunalrechtsamt hat für diesen Haushalt Genehmigungsbereitschaft signalisiert", beruhigte der Kämmerer die Stadträte. "Unsere Initiative wurde gewürdigt." Bürgermeister Volk betonte, dass die Stadt auf die Behörde zugegangen sei. "Es war ein gutes, aber eindringliches Gespräch", sagte er. Das Kommunalrechtsamt habe den Finger mahnend erhoben – "zu Recht", wie Volk betonte. "Wir kennen die Situation und die Schwachstellen des Haushalts." Bereits bei der Einbringung des Etats hatte Volk betont: "Für Wünsche und Prestigeprojekte ist keinerlei Raum, und es geht nicht darum, die To-do-Liste zu erweitern, sondern im Rahmen der Steuerungsfunktion gezielt auf das absolut Unabdingbare zu selektieren."

Der Haushalt weist im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 36,7 und Aufwendungen von 40,3 Millionen ein Defizit von rund 3,5 Millionen Euro auf. Wobei man wissen muss, dass in den Aufwendungen auch sogenannte kalkulatorische Kosten enthalten sind – das sind etwa Abschreibungen auf Gebäude und Straßen. Dennoch ist die Stadt verpflichtet, diesen Wertverlust auch zu erwirtschaften – was sie nicht einmal ansatzweise schafft.

Im Finanzhaushalt geht es dann um die tatsächlichen Ein- und Auszahlungen. Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit liegen bei 36,1, die Auszahlungen bei 36,6 Millionen Euro – hier fehlen also rund 500.000 Euro. Hierin sind aber noch nicht die Investitionen enthalten. Diese sollen in diesem Jahr 3,8 Millionen Euro betragen und zum Beispiel den voraussichtlich etwa 800.000 Euro teuren Kauf des Martin-Luther-Hauses von der evangelischen Kirchengemeinde beinhalten. Es sind in diesem Bereich aber auch Einnahmen von 1,1 Millionen Euro geplant – unter anderem durch den Verkauf der Griechischen Weinstube für rund 800.000 Euro, sodass das Defizit hier bei "nur" 2,7 Millionen Euro liegt. Zusammen mit dem Fehlbetrag aus dem laufenden Geschäft braucht die Stadt also 3,3 Millionen Euro. Zudem muss sie noch rund 800.000 Euro aus Krediten tilgen. Geplant sind deshalb ein 2,5-Millionen-Euro-Kredit und ein etwa 1,6 Millionen Euro tiefer Griff in die Rücklage.

Bereits im vergangenen Jahr hatte die Stadt die Hebesätze für die Grund- und die Gewerbesteuer erhöht. Diese sind Teil der Haushaltssatzung und blieben nun unverändert. Die Hebesätze betragen für land- und forstwirtschaftlichen Grundstücke (Grundsteuer A) 320 Prozent, für bebaute und bebaubare Grundstücke (Grundsteuer B) 400 Prozent sowie bei der Gewerbesteuer 360 Prozent.

Neckargemünd. (cm) Diese Anträge brachten die Fraktionen im Gemeinderat zum Haushalt (siehe weitere Artikel) ein:

> Grüne: Die Fraktion brachte gleich drei Anträge ein – so den Austausch von Boilern gegen Durchlauferhitzer. "Boiler halten Wasser auf einer Mindesttemperatur, sodass immer wieder aufgeheizt werden muss", erklärte Hermino Katzenstein. Dies sei nicht sinnvoll, wenn warmes Wasser – wie etwa in Schulen – nicht rund um die Uhr benötigt werde. Durchlauferhitzer würden warmes Wasser nur erzeugen, wenn es gebraucht wird. Ein Exemplar koste nur wenige 100 Euro. Katzenstein forderte 10.000 Euro im Haushalt für den Austausch in städtischen Gebäuden als Beitrag zum Klimaschutz. Die Grünen beantragten außerdem 20.000 Euro für einen sogenannten Fußverkehrscheck, bei dem Fußwege unter die Lupe genommen werden. Die Stadt sollte den Check auch ohne Förderung durch das Land durchführen. Beim Radverkehr forderte Katzenstein eine Erhöhung der Mittel von 40.000 auf 80.000 Euro. "Wir müssen auch hier noch einige Gänge hochschalten", meinte er.

Petra Groesser (Grüne) gab zu bedenken, dass die Stromrechnungen der Stadt immens steigen. Mit einfachen Mitteln Strom zu sparen, sei zum Wohle des Haushalts. "Wir blähen den Haushalt nicht auf", betonte sie. Denn als Gegenfinanzierung schlugen die Grünen die Streichung von Mitteln für Carports, eine Dachabsturzsicherung an der Münzenbachhalle und einen Zaun beim Campingplatz vor.

Jürgen Rehberger (Freie Wähler) meinte, dass alle drei Anträge "sinnvoll und wünschenswert" seien, der Spielraum im Haushalt sei aber sehr eng. Im Austausch der Boiler sah er Aktionismus und einen Schnellschuss. Beim Fußverkehrscheck sah er einen großen Aufwand für die Stadt, die Mittel für den Radverkehr hielt er für ausreichend. Winfried Schimpf (SPD) forderte eine Überprüfung, welche Boiler ausgetauscht werden sollten, sprach sich aber für die Mittel aus. Den Fußverkehrscheck wollte er nur bei einer Förderung und beim Radverkehr sah er die eingeplanten 40.000 Euro lediglich als Orientierung.

Bürgermeister Frank Volk hielt für den Austausch der Boiler keine zusätzlichen Haushaltsmittel für nötig. Er verstehe den Antrag als Auftrag, sich um das Thema zu kümmern. Beim Fußverkehr wollte Volk erst abwarten, ob dieser gefördert werde, und beim Radverkehr stünden dieses Jahr Maßnahmen im Fokus, die nicht die Stadt zahlen müsse. Die Grünen-Vorschläge zur Gegenfinanzierung hielt der Rathauschef ebenso wie Rehberger für nicht vertretbar. Auch Jens Hertel (SPD) sprach sich dagegen aus. Bei den Boilern plädierte er für einen Austausch im Rahmen von Gebäudesanierungen. Giuseppe Fritsch (fraktionslos) meinte, dass der Austausch von Boilern "Peanuts" in einem 40-Millionen-Euro-Haushalt seien: "Wir sollten das angehen, was wichtig ist."

"Wir wollen alle Klimaschutz, aber jetzt bauen wir lieber Überdachungen für Carports und Zäune", kritisierte Nele Welter (Grüne) die Haltung ihrer Kollegen. Volk hielt dagegen, dass die Carports für Elektroautos gedacht seien, die nicht im Regen stehen sollten: "Das ist auch Klimaschutz." Das Votum ergab, dass 10.000 Euro für die Durchlauferhitzer aufgenommen werden. Zwölf Räte von Grünen und CDU waren dafür, sieben dagegen bei drei Enthaltungen. Mehrheitlich abgelehnt wurden die Mittel für den Fußverkehrscheck und den Radverkehr mit jeweils zwölf zu zehn beziehungsweise neun Stimmen.

> CDU: "Wir haben uns eher an kleineren Projekten und Summen orientiert", sagte Maximilian Bernauer. So habe man bereits mit der Forderung nach 6000 Euro für ein Ratsinformationssystem Erfolg gehabt und auch eine neue Lautsprecheranlage für den Friedhof sei mit 3000 bis 5000 Euro schon im Haushalt eingeplant. Man wünsche sich außerdem die Beleuchtung des "Neckargemünd"-Schriftzugs am Neckarlauer. Volk schlug eine Finanzierung über die Lore-Kirchhofer-Stiftung vor. Abgestimmt wurde über die Anträge deshalb nicht mehr.

> Waldhilsbach/SPD: Ortsvorsteherin Lilliane Linier beantragte für den Ortschaftsrat und die SPD-Fraktion eine Rampe für die Barrierefreiheit von Schule und Mehrzweckhalle. "An beiden Orten spielt sich ein Großteil des öffentlichen Lebens im Ort ab", begründete sie. Gehbehinderte wie Senioren mit Rollatoren könnten Feste und Veranstaltungen nicht besuchen. Eine Rampe mag in Zeiten knapper Kassen "Luxus" sein, aber: "Stillstand ist Rückschritt." Ein Kind im Rollstuhl könne derzeit nicht die Grundschule besuchen. "Das geht gar nicht", fand Linier. "Eine Familie ist deshalb schon weggezogen." Einer Stadt wie Neckargemünd stünde Barrierefreiheit auch in den Ortsteilen gut zu Gesicht. Katzenstein verwies auf Förderprogramme, Volk wollte eine Untersuchung vor Ort.