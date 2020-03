Von Agnieszka Dorn

Schönau. Die gute Nachricht vorneweg: Durch das gute finanzielle Ergebnis der vergangenen Jahre lässt sich das Defizit in diesem Jahr ausgleichen. Das sagte Werner Fischer, Geschäftsführer des Gemeindeverwaltungsverbands Schönau, in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Dort stand die Verabschiedung des Haushalts 2020 auf der Tagesordnung.

Nach Angaben von Werner Fischer rechnet man mit ordentlichen Erträgen in Höhe von rund 9,5 Millionen und ordentlichen Aufwendungen von rund 9,8 Millionen Euro. Das ergibt ein Minus von rund 316.000 Euro. Ein Defizit in Höhe von rund 450.000 Euro gibt es auch bei Auflösungen von Zuschüssen: Diese betragen rund 435.000 Euro, während sich die in den Aufwendungen enthaltenden Abschreibungen auf rund 885.000 Euro belaufen. Auf 2021 stimmte Fischer die Räte auch schon einmal ein, denn auch da werde das Ergebnis negativ ausfallen, sagte Fischer. Ab 2022 rechnet man aber wieder mit einem positiven Ergebnis. Die Schulden belaufen sich zum Jahresende auf rund 2,5 Millionen Euro, pro Kopf gerechnet sind dies rund 560 Euro. Geplant ist ein Kredit von rund 550.000 Euro.

Rund 3,4 Millionen Euro sollen in Investitionen fließen. Die wichtigsten davon listete Fischer auch gleich auf. Der größte Batzen läuft in die Sanierung des Awo-Gebäudes. Diese kostet die Stadt rund 1,5 Millionen Euro, die Arbeiten haben bereits begonnen. Rund 800.000 Euro sind für die Generalsanierung der Grundschule in Altneudorf eingeplant, die Gesamtkosten belaufen sich hierfür auf rund 1,1 Millionen Euro. Für Straßensanierungen werden rund 240.000 Euro bereitgestellt und rund 190.000 Euro für das Projekt "Digitale Zukunftskommune". Rund 100.000 Euro soll die Straßenbeleuchtung in Lindenbach kosten und rund 50.000 Euro fließen in die Breitbandversorgung. Weiterhin sind 50.000 Euro für die Digitalisierung der Carl-Freudenberg-Schule vorgesehen und am Feuerwehrgebäude sind 100.000 Euro für Rolltore und andere Umbaumaßnahmen eingeplant.

Die Personalausgaben schlagen in diesem Jahr mit rund 1,4 Millionen Euro zu Buche und sind damit um rund 153.000 Euro höher als im vergangenen Jahr. Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden sind rund 500.000 Euro veranschlagt. Und die Zuweisung für Kinderbetreuung macht rund 1,6 Millionen Euro aus.

Und dann halten auch noch das Land und der Rhein-Neckar-Kreis die Hand auf: Rund 1,4 Millionen muss Schönau in die Finanzausgleichs- und rund 1,7 Millionen Euro in die Kreisumlage stecken. Das Land gibt aber auch: Zuweisungen für die Kinderbetreuung gibt es in Höhe von rund 780.000 Euro, rund 2,4 Millionen Euro werden durch Einkommenssteueranteile ins Stadtsäckel gespült, die Schlüsselzuweisungen bringen rund 1,7 Millionen Euro in die Kasse. Bei der Gewerbesteuer sind rund 1,8 Millionen eingeplant; sie ist somit die wichtigste Einnahmequelle der Stadt.

Was bringt sonst noch Geld? 625.000 Euro kommt durch die Grundsteuer, 187.000 Euro beträgt der Anteil an der Umsatzsteuer und rund 759.000 Euro bringen Gebühren, etwa für den Kindergarten oder den Postillion. "Wir erwirtschaften unseren Ressourcenverbrauch in diesem Jahr leider nicht und der Zahlungsmittelüberschuss ist mit 97.800 Euro völlig unzureichend, aber sehr stark durch die Systematik Finanzausgleich beeinflusst", sagte Werner Fischer zum Schluss. Auch die Investitionskosten seien sehr ambitioniert. Dennoch sei die Finanzierung solide und die geplante Darlehensaufnahme vertretbar.

Einhellig gaben die Gemeinderäte grünes Licht für den Haushaltsplan 2020.