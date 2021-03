Von Alexander Werschak

Nußloch. Die nahe Zukunft sieht noch einigermaßen rosig aus. Doch am Horizont der mittelfristigen Finanzplanung ziehen dunkle Wolken herauf. Wenn es denn so kommt: Die Vergangenheit in Nußloch hat gelehrt, dass Rechnungsergebnisse stets nennenswert besser ausfallen als der ursprüngliche Haushaltsplan. So dürfte es auch mit dem nicht ausgeglichenen Etat für 2021 sein – Corona hin oder her. Einstimmig wurde der kommunale Haushalt samt Wirtschaftsplan des Wasserwerks vom Gemeinderat dann auch verabschiedet.

Finanziell bedeutsame Baumaßnahmen und Investitionen, die für Nußloch im Jahr 2021 vorgesehen sind, in Millionen Euro: Generalsanierung Festhalle: 1,600 Mio Straßen "Ortsmitte III": 1,200 Mio Kanäle "Ortsmitte III": 0,800 Mio Wasser "Ortsmitte III": 0,467 Mio Max-Berk-Straße m. Kanal: 0,750 Mio Kegelbahnen Olympiahalle: 0,330 Mio Leitungsnetz Massengasse: 0,260 Mio Niederzonenbehälter: 0,180 Mio St. Josef-Kiga (Zuschuss): 0,215 Mio Hangsicherung Bortkelter: 0,200 Mio Breitbandinfrastruktur: 0,150 Mio LED-Straßenbeleuchtung: 0,125 Mio Planung Schillerschule: 0,100 Mio

Die aktuelle Pandemie und das Leid, das sie über die Menschen gebracht hat, war schon das bestimmende Thema in den Ausführungen von Bürgermeister Joachim Förster gewesen. Die enormen Herausforderungen, die für eine öffentliche Verwaltung damit einhergingen, und die Nußloch als gesamte Gemeinde dank des unermüdlichen Einsatzes vieler Helfer gut gemeistert habe. Hervorzuheben sei auch, dass man "recht schnell und unbürokratisch Themen auf den Weg bringen konnte, um diejenigen zu unterstützen, die von der Pandemie hart und unvorbereitet wirtschaftlich getroffen wurden".

Dessen ungeachtet schritt die Kommune auf ihrem eingeschlagenen Weg entschlossen voran. Sie arbeitete und arbeitet weiter daran, den aufgelaufenen Sanierungsstau zu beheben – gerade auch mit dem Ziel, den Unterhaltungsaufwand dauerhaft zu senken und damit die Ausgabenseite im Ergebnishaushalt zu entlasten. Dazu gehören ein ganzes Bündel an Investitionsvorhaben, unter denen das Hauptaugenmerk auf dem Sanierungsgebiet "Ortsmitte III" und dem Komplex aus Schillerschule und Festhalle liegt. Zudem will die Kommune das Gemeindeentwicklungs- wie das Verkehrskonzept finalisieren, nachdem 2020 bereits das Klimaschutzkonzept fertiggestellt wurde.

Da hilft es, dass die monetären Ergebnisse gemeinhin erfreulicher ausfallen als prognostiziert, und die Kommune über ein sattes Finanzpolster verfügt. So konnten 2019, im letzten kameralen Jahr, der Rücklage 2,4 Millionen Euro zugeführt werden, statt dieser knapp 5,7 Millionen Euro zu entnehmen. Hauptgründe hierfür waren deutlich verbesserte Gewerbesteuereinnahmen von 5,5 Millionen Euro sowie aufgeschobene Baumaßnahmen. Für 2020 wird gleichsam damit gerechnet, dass am Ende über sechs Millionen Euro mehr in der Kasse verblieben sind als gedacht. Zudem wurden zwischenzeitig 900.000 Euro für die "Ortsmitte III" und ein 2,5 Millionen Euro üppiger Zuschuss zur Sanierung der Nußlocher Festhalle zugesagt; für die Schillerschule erhofft sich das Rathaus ebenfalls öffentliche Fördermittel.

"In Folge der Corona-Pandemie haben sich die Rahmenbedingungen für alle Lebens- und Wirtschaftsbereiche drastisch verändert – dies hat tiefe Spuren im Haushaltsentwurf 2021 hinterlassen", so Kämmerin Susanne Einsele mit Blick auf den erstmals nicht ausgeglichenen Etat. Denn dieser weist einen Fehlbetrag von beinahe 1,9 Millionen Euro bei ordentlichen Aufwendungen von 26,5 Millionen Euro auf. Ohne die Zuschüsse würde das ein Abschmelzen des Finanzmittelbestandes um 8,2 Millionen Euro auf rund die Hälfte seines vorherigen Volumens bedeuten.

An Ausgaben für investive Maßnahmen sind an die 8,9 Millionen Euro vorgesehen. Die Transferleistungen machen 15 Millionen Euro aus. So fallen für Kreis-, Finanzausgleichs- und Gewerbesteuerumlage etwa acht Millionen Euro an. Im Gegenzug sind auch acht Millionen Euro an Zuweisungen eingeplant. Das Gesamtsteueraufkommen wird auf 13,2 Millionen Euro taxiert – über die Hälfte davon bestimmt der Einkommensteueranteil. Die Personalkosten steigen auch durch beabsichtigte Neueinstellungen moderat auf 5,1 Millionen Euro.

Das Szenario für den übelsten Fall der mittelfristigen Finanzplanung lautete, dass bis 2024 Kreditaufnahmen von fast 18,8 Millionen Euro erforderlich sein könnten. Davon dürften sich aber schon nach bisherigem Stand über zehn Millionen Euro abziehen lassen. Doch wie formulierte Kämmerin Einsele so passend: "Knackpunkt der kommenden Haushalte sind und bleiben die Ersatzdeckungsmittel, das heißt Einnahmen im investiven Bereich zur Finanzierung der Investitionen. Hier gilt es für Gemeinderat und Verwaltungsspitze Wege zu finden, damit die Gemeinde Nußloch auch in Zukunft handlungsfähig bleibt."