Von Alexander Werschak

Nußloch. Spektakuläre Ziele, unspektakuläre Zahlen: So lassen sich der Etat 2022, der jetzt vom Gemeinderat einhellig verabschiedet wurde, und die weitere Finanzplanung in Nußloch umreißen (siehe unten). Auch Bürgermeister Joachim Förster sprach von einem Übergangsjahr mit einem eher unspektakulären Haushalt. Denn im üblichen Tagesgeschäft der Kommune kündigen sich 2022 bereits die Großprojekte der kommenden Jahre an: die weitere Generalsanierung der Festhalle, der Umbau der Schillerschule, das angestrebte Gesundheitszentrum in der Massengasse 91 sowie die fortlaufende Ertüchtigung von Straßen und Kanälen.

Für Letzteres sind im Sanierungsgebiet "Ortsmitte III" 2,3 Millionen Euro vom aktuellen Etat eingeplant. 800.000 Euro fließen in die Sanierung der Festhalle; mit 200.000 und 150.000 Euro stehen erste Ausgaben und Ingenieurskosten für Schillerschule und Massengasse 91 in den Büchern. Ein asphaltierter Lagerplatz für die kommunalen Werkstätten, die Kegelbahnen in der Olympiahalle, die Hangsicherung an der Bortkelter und die Brücke in der Max-Berk-Straße dürften zusammen gegen 900.000 Euro beanspruchen. Das augenfälligste Vorhaben 2022 sind die Lüftungsanlage und die Aufstockung der Lindenschule für über eine Million Euro.

Über eine Million Euro aus dem Etat sollen in diesem Jahr in die aufzustockende Lindenschule fließen. Foto: Alex

Mittelfristig könnten Nußlochs ambitionierte Projekte einen Kreditbedarf von 11,7 Millionen Euro aufwerfen, rechnete Kämmerin Susanne Einsele vor. Ersatzdeckungsmittel tun auf Dauer Not. Doch hat die Gemeinde allen Grund darauf zu hoffen, dass für die mächtigen Vorhaben ebenso kräftige Zuschüsse sprudeln. Und sie ist ohnehin in ihrer Finanzplanung stets sehr bedächtig. Demgemäß warb der Kommune oberste Kassenhüterin auch für das Investitionsprogramm, "weil es gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten die Aufgabe der öffentlichen Hand ist, sich antizyklisch zu verhalten".

Schwierig sind die Zeiten allzumal – und davon bleibt Nußloch nicht verschont. Dürfte das Jahr 2020 noch mit einem Plus von etwa vier Millionen Euro abschließen, geht die Gemeinde für 2021 von einem Defizit aus. Grund hierfür sind vor allem die Gewerbesteuern, die auf ein historisches Tief von 1,3 Millionen Euro eingebrochen sind. Fürs laufende Jahr schätzt die Gemeinde die kommunale Unternehmenssteuer auf drei Millionen Euro. Krisenwirtschaft in den Zeiten der Corona-Pandemie.

Sorgen bereiten andererseits die sich hochschraubenden Preise, die insbesondere Unterhalt und Bausektor treffen. Denn mit beinahe 7,3 Millionen Euro hat sich Nußloch auf seinen vielen Baustellen einiges vorgenommen – mittelgroßes Vieh macht eben auch Mist. Entsprechend taxiert die Kämmerei den Finanzmittelbedarf auf fast 6,8 Millionen Euro. An liquiden Eigenmitteln dürften damit Ende des Jahres noch knapp 8,2 Millionen Euro übrig sein. Und noch etwas fuchst die Kassenwächterin, dass nämlich auch 2022 der Gesamtergebnishaushalt wegen ordentlicher Aufwendungen von 27,5 Millionen Euro einen negativen Saldo vorsieht – nach den neusten Zahlen indes von nur etwa einer halben Million Euro.

800.000 Euro sind für die Sanierung der Festhalle eingeplant. Foto: Alex

Zurück zum Rathauschef: Der nutzte seine Ausführungen gleichsam zu einer Nachbetrachtung. Auf die kommunalen Konzepte etwa, die nunmehr fixiert und Fundament wie Leitschnur künftigen Haushalts-Handelns sein sollen. Förster streifte die "Ortsmitte III", die Max-Berk-Straße, die Festhalle, die Schulen und Kindergärten, die angestoßenen Wohnbauprojekte in Allming 6 und 8 sowie in der Kaiserstraße 16, ferner die Gastronomie-Immobilie in der Sinsheimer Straße 24.

Warum? Weil dem Verwaltungschef wichtig war, die rege Tätigkeit ins rechte Licht zu rücken: "Ich glaube, sagen zu müssen, dass wir in den letzten dreieinhalb Jahren wohl schon nahezu jede Liegenschaft hier behandeln mussten, da beinahe überall etwas zu tun ist." Über Jahre hinweg habe man es versäumt, durch kleinere und günstigere Maßnahmen die Infrastruktur zu erhalten. "Und wenn in großem Stil saniert wurde, dann hat man am Thema vorbeisaniert." Es sei daher keineswegs so, betonte Förster, dass die Verwaltung in eine Instandsetzung nach der anderen hineinstolpere. Und ja: "Dies alles kostet Geld und leider auch in gewissen Teilen sehr viel Geld."

Die Bürger von Nußloch haben das jedoch in den letzten Jahren nicht durch Steuererhöhungen zu spüren bekommen. Daran wird sich 2022 nichts ändern. Eines allerdings ließ aufhorchen: Nicht nur, dass der Rathauschef prognostizierte, die Anpassung der Bodenrichtwerte werde die Grundsteuern steigen lassen. Er nahm bereits die Grundsteuer C für unbebaute, aber baureife Flurstücke ins Visier, die Ende Oktober vom baden-württembergischen Ministerrat für 2025 beschlossen wurde. Förster: "Ich möchte schon jetzt appellieren, dass wir hier als Gemeinde hoch einsteigen sollten – auch um dem Ziel der Innenentwicklung aufgrund unseres Gemeindeentwicklungskonzepts nachzukommen."

Einzelhandel, Wohnen und Klimaschutz

Diese Themen sprachen die Räte in ihren Haushaltsreden an

Nußloch. (axe) Im zweiten Corona-Winter war nur der Sitzungsort ein anderer: Diesmal saßen die Gemeinderäte zur abschließenden Haushaltsberatung in zwei langen Reihen im Feuerwehrhaus. Doch die Sorgen wegen der Pandemie waren geblieben – alle vier Fraktionen stiegen denn auch mit dem alles bestimmenden C-Thema in ihre Etatreden ein.

> Rouven Röser (CDU) befand angesichts der aktuellen Situation, dass Präsenzsitzungen durch nichts zu ersetzen seien. Gerade wenn es wie im abgelaufenen Jahr auch einmal etwas kräftiger zugehe. In diesem habe das Gremium mit Gemeindeentwicklungs- und Mobilitätskonzept sowie dem Leitbild "Klimastabiler, naturnaher Wald" vieles in Schriftform finalisiert. Gegen einen Automatismus bei der Umsetzung des Gemeindekonzepts verwahrte er sich dabei ebenso, wie er die Entscheidungsfreiheit der Bürger in Sachen Mobilität herausstrich. Mit dem Forst-Leitbild wiederum sei man zu einem sehr guten Ergebnis gekommen. Der andere Themenschwerpunkt am Ort sowie in Rösers Etatrede waren Bebauungspläne und -vorhaben. Der eingeleitete Plan für das Quartier "Südlich der katholischen Kirche", mutmaßte er, werde wohl noch schwerer zu etablieren sein als jener an der "Bortkelter". Mit Blick auf den Einzelhandelsstandort "Nord" mahnte er Sachlichkeit, bei der Massengasse 91 meldete er Zweifel hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit an. Und in monetärer Hinsicht einen etwas restriktiveren Kurs, um auch künftig Entscheidungen aufgrund sachlicher Überzeugungen treffen zu können und nicht unter finanziellem Druck.

> Uwe Kleinert (Grüne) sprach zunächst die wachsende Spaltung der Gesellschaft und die schwindende Wertschätzung der demokratischen Institutionen an. Es gelte, einerseits Vertrauen zurückzugewinnen und andererseits klare Kante zu zeigen. Trotz der Unwägbarkeiten insbesondere bei der Gewerbesteuer wäre es falsch, jetzt im investiven Bereich den Rotstift anzusetzen – nachgerade in puncto Klimaschutz und Klimaanpassung. Durch die erfolgte Umstellung auf Ökostrom erziele die Gemeinde eine jährliche Kohlendioxid-Ersparnis von 471 Tonnen, was 3,3 Millionen Fahrzeugkilometern entspreche. Ein ausdrückliches Lob erhielt vom Grünen auch der neue Klimamanager Erik Lang. Als wichtige Zukunftsaufgabe bezeichnete es Kleinert, den Ortskern attraktiver zu machen. Daher haderte er auch damit, dass man sich im Rat mehrheitlich nicht dazu hatte durchringen können, die Sinsheimer Straße 22 zu kaufen. Ebenso geißelte er die Wohnbedingungen in Allming 6 und 8 – hier hätte man schneller handeln müssen.

> Ralf Baumeister (FDP/BfN) hatte vor dem Hintergrund der unsicheren Zeiten einen akzeptablen Haushaltsplan ausgemacht, obschon die Einnahmenseite nicht mehr so erfreulich und das Gewerbesteueraufkommen desaströs ausfalle. Gewerbetreibende müssten gehalten und gestärkt werden – wie etwa durch den Garagenpark in der Lichtenau, der aus Partikularinteressen und falschen ökologischen Vorstellungen heraus abgelehnt worden sei. Ohnehin sei gerade im Klimabereich nichts schlimmer als blinder Aktionismus, so der Liberale. In Hinblick auf die Zukunft betonte Baumeister die generelle Bedeutung der Bildung und entsprechender Angebote am Ort. Und er trat einmal mehr für den Einzelhandelsstandort "Nord" ein – sowie dessen Gegnern entschieden entgegen, deren Methoden er als populistisch und wenig demokratisch brandmarkte. Angesichts des finanziell dünner werdenden Eises müssten Wege zur Kostensenkung gefunden und eine Zeit der Konsolidierung und Strukturierung eingeläutet werden.

> Michael Molitor (SPD) empfahl, die Wirtschaftsförderung aktiver anzugehen. Schließlich hätten schon zuverlässige Gewerbesteuerzahler Nußloch verlassen, weil die Gemeinde keine Erweiterungsflächen offerieren konnte. Und die finanzielle Situation der Kommune sei nicht mehr so stabil wie zuvor. Auf die kommunalen Konzepte bezogen machte er deutlich, dass es nun darum gehe, diese mit Leben zu füllen. Ein Konzept gebe aber keine Lösungen für Probleme vor, sondern zeige lediglich Handlungsfelder auf. Nicht zum ersten Mal pochte Molitor während seiner Ausführungen auf erschwingliche Wohnungen, besonders für Ältere. Die Hildastraße böte hier weitere Möglichkeiten. In den Plänen für die Massengasse 91 erkannte er genauso eine Chance wie im Einzelhandelsstandort "Nord", sofern dieser mit neuem Wohnraum verknüpft werde. Mehr noch: Sollte das Vorhaben in seiner jetzigen Form scheitern, werde die SPD einen Antrag auf Wohnbebauung stellen.