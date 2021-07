Neckarsteinach. (iz) Über sechs Monate des Jahres sind verstrichen und die Vierburgenstadt hat noch keinen handlungsfähigen Haushalt. Auch in einer Sondersitzung der Stadtverordneten konnte das neu aufgestellte Zahlenwerk nicht verabschiedet werden. Der ursprünglich schon am 1. März von der Stadtverordnetenversammlung genehmigte erste Haushalt war von der Kommunalaufsicht nicht genehmigt worden.

Aber der Reihe nach: Die FWG- und die Grünen-Fraktion hatten schon den ersten Entwurf des Haushalts abgelehnt – vor allem wegen des hohen Defizits von mehr als 600.000 Euro und dem "nicht erkennbaren Sparwillen der Verwaltung". Damals gab es kurz vor der Kommunalwahl noch andere Mehrheitsverhältnisse, sodass der Haushalt mit den Stimmen von SPD, CDU sowie einer Grünen-Stadtverordneten genehmigt werden konnte.

Nach der Ablehnung durch die Kommunalaufsicht wurde von Finanzleiter Harry Hack ein neuer Haushalt aufgestellt, der mehrfach beraten und jetzt verabschiedet werden sollte. Nicolas Lennartz-Bock (FWG) stellte gleich fest, dass sich der neue Haushalt kaum von seinem Vorgänger unterscheide. Das Defizit sei zwar um circa die Hälfte gesunken, "Aber es ist noch da", so Bock. Die Verwaltung habe bei der Neueinbringung wieder "keinerlei Sparwillen gezeigt und lediglich durch Umschichtungen vom Ergebnis- in den Investitionshaushalt einen vermeintlich genehmigungsfähigen Haushalt präsentiert". Er verstehe nicht, wieso "einige Teile dieses Gremiums diesen Haushalt ohne große Änderungen durchwinken wollten".

Anschließend stellte er der Versammlung die von der FWG gewünschten Änderungen vor. Das waren zunächst eine Reihe von Sperrvermerken im Investitionshaushalt. Diese bedeuten, dass diese Summen nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden dürfen und nicht für andere Vorhaben. Für die jeweilige Freigabe muss die Stadtverordnetenversammlung ihre Bewilligung geben. Zu diesen Sperrvermerken gehören unter anderem allein 400.000 Euro für die Kanalsanierung in der Friedrich-Ebert-Straße, 200.000 Euro für die Druckleitung Grein und 50.000 Euro für diverse Baukosten.

Darüber hinaus schlug Bock aber auch direkte Streichungen im Ergebnishaushalt vor, von denen vor allem die Forderung, die Sach- und Dienstleistungen um zehn Prozent zu kürzen, erheblichen Aufruhr – besonders bei der Verwaltung – hervorrief. Alle Sparvorschläge fanden jedoch in einer erstaunlichen Allianz die Mehrheit von zehn FWG- und Grünen-Stimmen gegen sieben Stimmen von SPD und CDU, sind also beschlossen. Mehrheitlich abgelehnt wurden alle deutlich niedrigeren Sparforderungen von Silke Jooß (Grüne).

Die gesamte Diskussion löste heftige Reaktionen aus. Ralf Kern (SPD) warf der FWG vor, die Änderungswünsche nicht vorher bekannt gegeben zu haben, damit man sich hätte vorbereiten können. Und Marcus Augsburger (SPD) wies darauf hin, dass man den ersten defizitären Haushalt mit den Rücklagen hätte ausgleichen können. Alle verschobenen Maßnahmen würden nun den Haushalt im nächsten Jahr belasten, der dann bestimmt nicht mehr ausgeglichen werden könnte. Auch Bürgermeister Herold Pfeifer und sein Stellvertreter Wolfgang Sponer (SPD) zeigten sich genervt und beklagten das scheinbar mangelnde Vertrauen der Stadtverordneten in die Verwaltung.

Dass nach zweieinhalb Stunden erregter Diskussion keine Abstimmung über den Haushalt stattfinden konnte, lag daran, dass sich Harry Hack außerstande sah, die Änderungen noch am gleichen Abend in den Haushaltsplan einzuarbeiten. So legte Stadtverordnetenvorsteherin Eva Schückler für den 4. August eine weitere Sondersitzung fest.