Mauer. (tri) Bevor der Haushalt einstimmig vom Kommunalparlament verabschiedet wurde, ergriffen die Fraktionssprecher das Wort. Dabei wurde deutlich: Das größte Projekt in diesem Jahr, die Sanierung der Sport- und Kulturhalle, treibt alle um.

Rainer Drös will keinen Flächenfraß. Foto: tri

> Rainer Drös (CDU) wertete die Sanierung der Sport- und Kulturhalle als zukunftsweisend und als finanziellen Kraftakt für die Gemeinde. Auf der Erledigungsliste führte er auch an: Sanierungsmaßnahmen und Neuausstattungen in der Grundschule, Straßen- und Kanalsanierungen sowie den Erwerb von Grundstücken für die Bereitstellung von Wohnraum und Anschlussunterbringungen von Flüchtlingen, Investitionen für die Freiwillige Feuerwehr und der Erweiterung des Stelen-Bereichs auf dem Friedhof. Gleichzeitig lautete der Appell der Christdemokraten: "Wir sind der Meinung, dass der Flächenverbrauch auf unserer Gemarkung ein Ende haben muss." Die zunehmende Flächenversiegelung und der damit einhergehende Verlust von natürlichen oder naturnahen Flächen müsse gestoppt werden. "Es sollte im Gemeinderat künftig keine Mehrheiten mehr für einen weiteren Flächenfraß geben!" Auch auf den laufenden Bürgermeister-Wahlkampf ging Drös ein: "Die Fraktion wünscht sich einen fairen und mit Sachorientierung geführten Wahlkampf, dies schließt Auseinandersetzungen über unterschiedliche Auffassungen und Schwerpunktsetzungen nicht aus, aber auf persönliche Verunglimpfungen sollte verzichtet werden."

Joachim Frühauf freut der Schuldenabbau. Foto: tri

> Joachim Frühauf (Unabhängig für Mauer) bezeichnete die Investition in die Erschließung des Neubaugebietes "Am Karlsbrunnen", in dem die Gemeinde ihre Grundstücke in kürzester Zeit verkaufen konnte, als richtige Entscheidung. Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer sei im Haushalt eine der wichtigsten Einnahmequellen und sichere im Dorf eine Infrastruktur auf hohem Niveau. "Der Hallenausbau kommt ebenfalls in Gang und wir sind zuversichtlich, dass nach allen Diskussionen, ob Sanierung oder Neubau, nun endlich konkrete Maßnahmen getroffen wurden", betonte Frühauf. Er hoffe aber, dass der geplante Kostenrahmen eingehalten werden kann. "Die Vorschläge unserer Fraktion – zwei Überdachungen an den Bushaltestellen ,Dorf’ und ,Übersee’ sowie der Ausbau des Feldweges an der Unterführung zu einem behindertengerechten Verbindungsweg von Übersee ins Wiesental – wurden im Haushalt berücksichtigt", freute sich Frühauf. Er wertete die Reduzierung der Pro-Kopf-Verschuldung von 438 auf 418 Euro im Haushalt 2020 als Erfolg einer soliden Haushaltsplanung durch Kämmerin Monika Czemmel und Bürgermeister John Ehret.

Heiko Braun sieht mehr Nachwuchs. Foto: tri

> Heiko Braun (SPD) ging ebenso auf eine nachhaltige, attraktive Sanierung der Sport- und Kulturhalle mit Erhalt des Schwimmbades ein. "Wenn wir das alles noch klimafreundlich hinbekommen, haben wir damit eine Säule für die kulturelle Entwicklung der Gemeinde für mindestens 30 Jahre geschaffen!" Braun sprach die Sicherheit der Bürger unter anderem mit der Entschärfung der Verkehrssituation am Bahnhof an, die Neuanschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges und in Sachen Verkehrsberuhigung in der Kirchenstraße sei die Gemeinde bereits aktiv. Erfreulich seien weiterhin ökologische Maßnahmen, die umgesetzt würden. Als Beispiel nannte er die Blühwiesen. Was Braun zu bedenken gab: "Der Bedarf an Kindergarten- und Schulplätzen wird sich durch die Neubaugebiete weiter erhöhen." Mit 50 Geburten im Jahr 2017 bewege man sich an der Grenze zu einer dritten Grundschulklasse. "Daher gilt es, diese Aspekte frühzeitig in der Planung zu berücksichtigen", sagte Braun. Auch sprach er die Modernisierung der Medieninfrastruktur in der Schule an. Für die gute Zusammenarbeit mit der Verwaltung in den letzten acht Jahren dankte Braun. "Wir würden uns freuen, die gute Arbeit in der gleichen Zusammensetzung weiterzuführen."

Gabriele Fleig wünscht ein Leerstandskataster. Foto: tri

> Gabriele Fleig (Grüne) betonte: "Für uns stehen die Aspekte der Nachhaltigkeit und des bürgerfreundlichen, sozialen Miteinanders im Fokus." Die Gemeinde solle Wohnraum für sozial schwächere Personengruppen im Auge behalten. "Wir wünschen uns ein Leerstandskataster für Wohnräume und innerörtliche Baulücken", so Fleig. Denn: "Wir sehen die Ausweisung weiterer, neuer Baugebiete kritisch." Die Grünen-Rätin sprach außerdem eine infrastrukturelle Verbesserung der Norbert-Preiß-Schule an: Die in die Jahre gekommenen Gebäude hätten für eine familienfreundliche Kommune eine Aufwertung verdient. Die Frage, ob die Sport- und Kulturhalle saniert oder neu gebaut werde, habe die Grünen sehr beschäftigt. Da keine vergleichenden Daten erhoben worden seien, also zu Lebenszykluskosten oder zukünftiger Betriebskosten, hätte ihre Fraktion in der Gemeinderatssitzung im November 2019 gegen die Vorlage zur Sanierung gestimmt. "Für uns wäre ein Neubau auf dem Platz des alten Hauptschulhofes sinnvoller gewesen, vor allem nach energetischen Standards und gleichzeitiger Nutzung des alten Hallenbades." Fleig lobte die Haushaltsführung der Gemeindeverwaltung, die pragmatisch, sparsam und übersichtlich sei. In Zeiten des Klimawandels appellierte sie an die Enkeltauglichkeit jedes ausgegebenen Euros.