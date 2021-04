Von Thomas Seiler

Heiligkreuzsteinach. Ein Defizit von 383.800 Euro weist der Gesamtergebnishaushalt auf. So fand Werner Fischer als Geschäftsführer des Gemeindeverwaltungsverbands Schönau (GVV) beim Darstellen des 2021er Etats für den Erholungsort nur einen Umstand positiv: "Wir können dieses Defizit durch Rücklagen ausgleichen, die wir aus den Ergebnissen der Jahre 2018 bis 2020 erwirtschaften konnten".

Auch wenn Fischer den Haushalt für "solide finanziert" hielt sowie die Darlehensaufnahme von 700.000 Euro sowie die Verringerung der Liquidität um 489.900 Euro für anstehende Investitionen "absolut vertretbar" erachtete: Er will den Schuldenstand weiterhin abbauen. Denn jener erreicht laut Planung zum Jahresende immerhin eine Höhe von rund 1,436 Millionen oder eine Pro-Kopf-Verschuldung von 543 Euro.

GVV-Geschäftsführer Werner Fischer. Foto: Alex

Deshalb sehnte Fischer auch in den kommenden Jahren wiederum einen positiven Zahlungsmittelüberschuss im Finanzhaushalt herbei, also einen gut gefütterten "Cash Flow", der ihm anno 2021 mit einem Minus von 120.800 Euro verwehrt blieb. "Das Plus von 528.000 Euro im Jahr 2024 muss man allerdings mit Fragezeichen versehen", warnte er vor zu großer Euphorie. Denn weiterhin drückten aus seiner Sicht die Einnahmeausfälle durch die Corona-Pandemie, die obendrein kaum Prognosen zu Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen zulasse.

Bürgermeisterin Sieglinde Pfahl. Foto: Alex

Bei den Auszahlungen aus laufender Verwaltung standen die Personalausgaben in Höhe von knapp zwei Millionen Euro an der Spitze, nicht zuletzt gefolgt von der veranschlagten Kinderbetreuung von über einer Million Euro, für die man nach Abzug der Kindergartengebühren und Landeszuweisungen aus der Sicht Fischers noch rund 350.000 Euro selbst aufbringen müsse. "Das ist jedoch eine unerlässliche Investition für die Zukunft", bemerkte Bürgermeisterin Sieglinde Pfahl später.

Wie Fischer auch legte die Bürgermeisterin bei dem "ambitionierten" Investitionsvolumen von 2,135 Millionen Euro Wert auf die "Sicherung unserer Trinkwasserversorgung". Deshalb plane man einen größeren, etwa 450.000 Euro verschlingenden Hochbehälter im Steinwald und eine neue Wasserleitung im Heddesbacher Weg. Die Verbindungsleitung zum Hochbehälter "Schmiedacker" und die Neufassung der Altwiesenquelle, also die Versorgung durch eigene Quellen, garantiere nach Ansicht der Rathauschefin daher auch zukünftig das benötigte Nass, das in Stoßzeiten zusätzlich der Zweckverband Gruppenwasserversorgung Eichelberg auffängt. "Durch diese zwei Standbeine ist die Wasserversorgung jederzeit gesichert", meinte Pfahl.

Um eine "Verbesserung der Einwohnerzahlen zu erreichen", werde ebenfalls die Sanierung der Straßen wie des Kaltenbrunnenwegs in Eiterbach vorangetrieben, der Ausbau des schnellen Internets sowie die Erschließung von Bauflächen. Digitale Verbesserungen stehen in der Grundschule an, auch die Anschaffung eines elektrobetriebenen Bürgerautos für den Ortsverkehr und nicht zuletzt die Anschaffung eines mittleren Löschfahrzeugs für die Feuerwehr, berichtete Pfahl weiter.

Hinzu gesellen sich alternative Bestattungsformen, für die die Gemeinde 20.000 Euro einsetze, ebenfalls viele Verbesserungen bei den Spielgeräten und weitere 45.000 Euro für den Austausch von Schachtdeckeln, die Straßenbeleuchtung und einen Wasseranschluss auf dem Festplatz. "Wir müssen jedoch sparsam und zurückhaltend agieren", erkannte die Bürgermeisterin genauso wie Fischer keinen Grund zum Übermut bei der Finanzierung der Investitionen, wobei sich die Liquidität zum Jahresbeginn noch bei 1,4 Millionen Euro befinde.

Trotz aller von Fischer durch die Krise vermuteten Schwankungen trat Pfahl am Ende dafür ein, "die vorhandene Infrastruktur zu erhalten und zu verbessern", die Herausforderungen "gemeinsam anzunehmen" und das zum Wohle eines "lebens- und liebenswerten Ortes". Daher zeigte sie sich froh über die Ansiedlung eines Nahversorgers im Zentrum des Dorfes oder die "große Welle der Hilfsbereitschaft" beim Bewältigen der Corona-Pandemie.

Auch wenn die Sparkasse ihre Filiale schloss und Pfahl die vorgetragene Mindestanforderung für einen Geldautomaten und einen Kontoauszugsdrucker "bisher als gescheitert" betrachtete: Sie hoffte dennoch "auf eine Einbindung bei den Verhandlungen, wie die künftige Nutzung der Immobilie aussehen könnte".