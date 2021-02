Von Agnieszka Dorn

Gaiberg. Trotz Corona-Krise fiel das Jahr 2020 in finanzieller Hinsicht positiver aus als gedacht. Das sagte Kämmerin Tanja Edinger bei der zurückliegenden Sitzung des Gemeinderats im Alten Schulhaus. Der Grund: Einige Maßnahmen wurden nicht realisiert oder noch nicht abgerechnet. Bei der Sitzung ging es um den Haushaltsplan 2021, der einstimmig beschlossen wurde.

Zu diesem Anlass gab Edinger einen Rückblick auf das Finanzjahr 2020: "Der Ausbruch der Pandemie stellte uns plötzlich vor neue gesellschaftspolitische und wirtschaftliche Fragen sowie Herausforderungen", sagte Edinger. Mit den Herausforderungen sei man in den vergangenen Monaten besonnen und klar umgegangen. Zum Haushaltsjahr 2020 berichtete sie Folgendes: Nicht gebraucht wurde die geplante Kreditaufnahme von 2,4 Millionen Euro zur Finanzierung geplanter Investitionen. Und auch die veranschlagte negative Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Jahres in Höhe von rund 550.000 Euro musste nicht komplett in Anspruch genommen werden. Der Schuldenstand lag 2020 bei rund 128.000 Euro; pro Einwohner sind das 53 Euro. Der Schuldenstand im Eigenbetrieb Wasserversorgung lag bei rund 310.000 Euro, pro Kopf also 131 Euro. Auch in den Jahren 2021 und 2022 seien keine Kreditaufnahmen geplant.

Die anstehenden Investitionen hatte Bürgermeisterin Petra Müller-Vogel im Blick: Über allem steht die Sanierung des Rathauses, die rund drei Millionen Euro kosten soll und in den nächsten Wochen angegangen wird. Die Gemeinde rechnet hier mit Zuschüssen in Höhe von rund 1,5 Millionen Euro. Weiterhin soll in den nächsten Wochen die Sanierung der Kanal- und Wasserleitung in der Hauptstraße beginnen. Zudem stehen Planungen zum Umbau oder Neubau des Gemeindekindergartens an, weiterhin die Entwicklung des geplanten Gewerbegebiets und somit die Sicherung der Nahversorgung. Und natürlich soll das Neubaugebiet "Oberer Kittel/Wüstes Stück" fertiggestellt werden.

Müller-Vogel begann ihre Haushaltsrede mit einem Zitat des ehemaligen amerikanischen Präsidenten John F. Kennedy: "Die Chinesen verwenden zwei Pinselstriche, um das Wort Krise zu schreiben. Ein Pinselstrich steht für die Gefahr, der andere für Gelegenheit. Seien Sie sich in einer Krise der Gefahr bewusst – aber erkennen Sie die Gelegenheit". Das Virus halte die Gesellschaft mit gesundheitlichen, wirtschaftlichen und auch finanziellen Konsequenzen fest in Bann, so Müller-Vogel. Dennoch seien im Laufe der Geschichte in einer Krise häufig die Weichen für eine positive Entwicklung gestellt worden. Die Rathauschefin plädierte dafür, die Krise als Chance zu sehen – und zu nutzen.

Aufgrund der Corona-Pandemie sei die Erstellung des Haushaltsplans 2021 äußerst schwierig gewesen, sagte Rechnungsamtleiterin Tanja Edinger. Verlässliche Vorhersagen und wesentliche Planungen seien schwierig und teilweise auch unmöglich. Vor allem betreffe das die Berechnung der Steuereinnahmen. Im Ergebnishaushalt stehen den ordentlichen Erträgen von rund 4,9 Millionen ordentliche Aufwendungen von rund 5,1 Millionen Euro gegenüber. Die Gemeinde rechnet somit mit einem Defizit von rund 172.000 Euro. An den großen Stellschrauben wie Steuereinkommen, Personalkosten, Finanzausgleich und Einkommenssteueranteilen könne man unwesentlich bis überhaupt nicht drehen, sagte Edinger. Die wichtigsten Erträge – fast 61 Prozent des Ergebnishaushaltes – kommen vom Land. Zurückgegangen ist die größte Position, nämlich die Einkommenssteueranteile, um 240.000 Euro. Mit rund 1,6 Millionen Euro bilden sie aber nach wie vor den stärksten Einkommensposten. Die übrigen setzen sich aus Steuern, Gebühren und Beiträgen zusammen.

Fast ein Drittel der Aufwendungen gehen indes an das Land, darunter die Kreisumlage in einer Höhe von rund 750.000 Euro oder die Finanzausgleichsumlage von rund 640.000 Euro. Die Personalaufwendungen sind nach den Umlagen die größte Ausgabe. Sie sind um 200.000 Euro gestiegen und liegen bei rund 1,7 Millionen Euro. Weitere ordentliche Aufwendungen liegen bei 420.000 Euro und umfassen unter anderem Planungskosten, Bürobedarf oder Versicherungsbeiträge. Rund 5,4 Millionen Euro sind für Investitionen geplant, darunter die Rathaussanierung, die Sanierung des Kanalnetzes, Sanierungsplanungen für den Kindergarten und Planungskosten für den Neubau des Feuerwehrhauses. Im Gegenzug rechnet die Gemeinde durch den Verkauf von Bauplätzen des Neubaugebiets "Oberer Kittel/Wüstes Stück" mit Einnahmen in Höhe von rund 9,7 Millionen Euro. Davon gehen rund 2,9 Millionen an Erschließungskosten ab. Am Ende des Jahres rechnet man mit einem Schuldenstand von rund 83.700 Euro.