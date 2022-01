Von Agnieszka Dorn

Gaiberg. Ausgaben für Investitionen von rund 1,1 Millionen Euro sind in Gaiberg im Jahr 2019 getätigt worden. Insbesondere seien dies finanzielle Mittel für Baumaßnahmen für den neuen Ortsmittelpunkt, das Gewerbegebiet "Mäuerlesäcker/Fritzenäcker", das Baugebiet "Oberer Kittel/Wüstes Stück", die Feuerwehrgarage und die Weihnachtsbeleuchtung gewesen, sagte Kämmerin Tanja Edinger in der zurückliegenden öffentlichen Sitzung des Gemeinderats im Alten Schulhaus. Es ging um den Jahresabschluss 2019 mit Rechenschaftsbericht. Den Ausgaben gegenüber stehen Einzahlungen in Höhe von rund 204.000 Euro, überwiegend Zuweisungen und Zuschüsse.

Die Jahresrechnung 2019 schließe positiver als geplant ab, sagte Bürgermeisterin Petra Müller-Vogel. Der Schuldenstand der Gemeinde sank Ende 2019 auf rund 171.800 Euro, führte Edinger weiter aus. Bei einer Bevölkerungszahl von 2398 Einwohnern ergibt sich daraus ohne Eigenbetrieb eine Pro-Kopf-Verschuldung von 71,65 Euro. Mit Eigenbetrieb beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung 211,76 Euro. Der geplante Kredit von zwei Millionen Euro musste nicht aufgenommen werden. Aufgrund der ausgeführten und geplanten Investitionen werden die Schulden in den nächsten Jahren in Gaiberg aber steigen.

In der Ergebnisrechnung 2019 betragen die ordentlichen Erträge rund 4,9 Millionen Euro, dem stehen ordentliche Aufwendungen von rund 4,8 Millionen Euro gegenüber. Das ergibt ein Plus von rund 72.000 Euro. In der Finanzrechnung stehen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rund 4,7 Millionen Euro Auszahlungen von rund 4,5 Millionen Euro gegenüber. Somit beträgt der Überschuss rund 216.400 Euro. Der Gesamtbetrag in der Bilanz auf der Aktiv- und Passivseite beträgt jeweils rund 17,9 Millionen Euro.

"Die Erträge aus der Gewerbesteuer belaufen sich auf rund 9000 Euro mehr und haben ebenfalls einen kleinen Beitrag zum insgesamt positiven Gesamtergebnis beigetragen", so Edinger. Geplant waren hier 150.000 Euro, letztendlich waren es 158.600 Euro. Der Gemeindeanteil bei der Einkommenssteuer lag bei rund 1,8 Millionen Euro und somit rund 6500 Euro höher als geplant. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sei stabil und liege bei rund 24.000 Euro, so Edinger. Einen ebenfalls maßgeblichen Anteil am positiven Gesamtergebnis haben die Schlüsselzuweisungen vom Land, die kommunale Investitionspauschale und die Erträge aus dem Familienausgleich mit rund 1,1 Millionen Euro.

"Die finanziell bedeutendsten Maßnahmen waren der Ortsmittelpunkt, das Baugebiet ,Oberer Kittel/Wüstes Stück’ und das Gewerbegebiet ,Mäuerlesäcker/ Fritzenäcker’", sagte Edinger. Den größten Batzen mit rund 890.000 Euro bildete die Sanierung und Neugestaltung des Ortsmittelpunkts. Rund 90.000 Euro flossen in die Erschließung des Baugebiets "Oberer Kittel/Wüstes Stück". Für den Erwerb und die Erschließung des Gewerbegebiets "Mäuerlesäcker/Fritzenäcker" wurden rund 56.000 Euro ausgegeben. Rund 26.000 Euro machte die Feuerwehrgarage aus und rund 44.000 Euro ein neuer Transporter für den Bauhof. Etwa 6700 Euro kostete die Planung für die Sanierung des Rathauses im Jahr 2019. Auf der Einnahmenseite verzeichnete man einen Zuschuss aus dem Landessanierungsprogramm für den Erwerb des Gebäudes in der Hauptstraße 46 von rund 200.600 Euro. Rund 1,4 Millionen Euro machten die Personal- und Versorgungsaufwendungen aus; sie lagen mit rund 17.700 Euro über dem Plan.

Übrigens: In Gaiberg sind rund 200 Hunde gemeldet, die Jahressteuer betrug 2019 pro Tier 80 Euro. Insgesamt spülte die Hundesteuer der Gemeinde also rund 17.100 Euro ins Säckel. Einstimmig gaben die Gemeinderäte schließlich grünes Licht für die Jahresrechnung 2019 samt Rechenschaftsbericht.