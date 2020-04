Spechbach. (mgs) Auch von den aktuellen Einschränkungen aufgrund der Coronakrise ließ sich der Gemeinderat nicht abhalten, eine öffentliche Sitzung zu veranstalten. Diese ging mit gebührendem Abstand und mit eingeschränkter Tagesordnung in der Turnhalle über die Bühne. Der wichtigste Tagesordnungspunkt war die Verabschiedung des Haushalts 2020, wofür eine Öffentlichkeit notwendig war. Besucher blieben der Sitzung dennoch fern. Kämmerer Markus Zappe fasste sich entsprechend kurz, denn in der Klausurtagung im Februar hatte der Gemeinderat bereits ausführlich über die Zahlen für das Haushaltsjahr 2020 beraten.

Mit Erträgen von rund 3,7 Millionen Euro und Auszahlungen in Höhe von rund 3,4 Millionen Euro ergibt sich ein Überschuss von rund 300.000 Euro. Für Investitionen sind rund 2,4 Millionen Euro eingestellt. Zuschüsse und Förderungen eingerechnet, müsste die Gemeinde rund 780.000 Euro aufbringen, etwa mittels Krediten. Der Höchstbetrag für Kassenkredite wird mit 735.000 Euro festgesetzt. Die Grundsteuer A wird mit 330 Prozent und die Grundsteuer B wird ebenso wie die Gewerbesteuer mit 340 Prozent festgesetzt. Einstimmig beschloss der Gemeinderat den Haushalt.

Entgegen früheren Sitzungen gab es vonseiten der Fraktionen keine Kommentare zum Zahlenwerk. Nur Annette Lumpp (Freie Wählervereinigung) trug ihre Bedenken zu den im Haushalt gebundenen Mitteln vor, da doch die Corona-Pandemie wirtschaftliche Auswirkungen auch auf die Gemeinde haben werde. Was Bürgermeister Guntram Zimmermann und Kämmerer Zappe davon halten und wie sie darauf zu reagieren gedenken, wollten sie in der Sitzung nicht weiter vertiefen. Ihre angespannten Mienen waren Hinweis genug auf die anstehenden Herausforderungen, die Handlungsfähigkeit der Gemeinde auch in Zukunft zu gewährleisten.

Die Räte stimmten für die Behandlung weiterer Punkte im Umlaufverfahren. Über dringliche Angelegenheiten wird künftig ebenfalls im digitalen Umlaufverfahren entschieden werden.