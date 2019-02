Von Benjamin Miltner

Bammental. Das nennt man wohl eine Punktlandung: Mit dem Klingeln seines Handyweckers beendete Bürgermeister Holger Karl seinen Vortrag zum vom Gemeinderat einstimmig beschlossenen Haushaltsplan 2019. Penibel genau hielt der Perfektionist an der Spitze der Verwaltung damit die vorgegebene Redezeit bei der Sitzung des Gremiums ein. Seine Botschaft: rundum positiv. "Bammental ist eine dynamische, attraktive und am Markt erfolgreiche Kommune", stellte der im Vorjahr wiedergewählte Rathauschef zufrieden fest. Betreuungs- und Bildungsangebote, Infrastruktur, Sozialwesen und das Miteinander in der Gemeinde sieht er auf einem hohen Niveau.

Und Karl untermauerte seine These mit Zahlen: So sei die Rücklage der Elsenztalgemeinde Ende 2018 auf über sieben Millionen Euro und damit "den höchsten Stand aller Zeiten" gestiegen, der Schuldenstand im Kernhaushalt mit unter einer Million Euro so niedrig wie seit Jahrzehnten nicht mehr. "Im Saldo ist Bammental selbst unter Einbeziehung des Eigenbetriebe erstmals schuldenfrei", betonte Karl stolz.

Den Haushaltsplan 2019 in doppischer Form hat der Gemeinderat in Bammental ebenso verabschiedet wie den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Wasserversorgung (siehe Artikel oben). Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt bei 515 Euro. In der folgenden Übersicht sind die wichtigsten Zahlen aufgeführt. Alle Angaben in Millionen Euro. bmi Ergebnishaushalt Ordentliche Erträge 15,2 Ordentliche Aufwendungen 14,8 Gesamtergebnis 0,4 Wichtigste Einnahmen: Steuereinnahmen gesamt 7,0 Grund- und Gewerbesteuer 2,3 Einkommens-/Umsatzsteuer 4,4 Zuweisungen und Zuschüsse gesamt 5,6 Kommunaler Finanzausgleich 3,3 Zuschuss Kinderbetreuung 1,2 Zuschüsse Sanierung Schulzentrum 1,0 Entgelte öffentl. Einrichtungen 1,8 Wichtigste Aufwendungen: Transferaufwendungen 5,0 davon Kreisumlage 2,3 Personalkosten 3,9 Sach- und Dienstleistungen 2,3 Sonstige ordentliche Aufwendungen 2,9 Abschreibungen 0,7 Finanzhaushalt Überschuss aus Ergebnishaushalt 1,1 Finanzierungsbedarf aus Invest. -4,0 Finanzierungsbedarf insgesamt -2,9 Liquide Mittel zu Jahresbeginn 7,0 Investitionen Wichtigste Ausgaben: Sanierung Gymnasium 1,5 Sanierung Kreisstraße K 4160 1,2 Neubau Kita 1,0 Kanalisation 0,5 Erwerb von Grundstücken 0,7 Kreditaufnahme 1,0 Eigenbetrieb Wasserversorgung Gesamtvolumen 1,2 Erfolgsplan Erträge 0,7 Aufwendungen 0,7 Vermögensplan Einnahmen 0,3 Ausgaben 0,5 Verlust -0,2 Schulden Kernhaushalt 0,9 Eigenbetrieb Wasserversorgung 2,4 Gesamtverschuldung 3,3

Die Gemeinde gehöre nun auch nicht mehr zu den sogenannten finanzschwachen Kommunen. Dies sei ein Meilenstein, so der Bürgermeister. Die dadurch wegfallenden Zuschussmöglichkeiten werden durch steigende Einnahmen beim Finanzausgleich kompensiert. Neben der weiterhin guten wirtschaftlichen Gesamtlage habe auch der "ausgewogen und verantwortlich" handelnde Gemeinderat die Weichen für die aktuelle Hochlage gestellt.

Für 2019 stellte Karl vier Millionen-Projekte heraus: zum einen den Neubau einer Kindertageseinrichtung im Sportzentrum und die Modernisierung der Feuerwehr samt Digitalfunk, neuem Fahrzeug und Standort für ein neues Feuerwehrhaus. Zum anderen die Sanierung des Gymnasiums sowie der Ortsdurchfahrt, der Kreisstraße K 4160, und im Anschluss der Elsenzbrücke.

Die großen Investitionen sorgen dafür, dass der Haushalt 2019 ein Defizit von rund zwei Millionen Euro aufweist, wie Kämmerin Eva-Maria Rother aufzeigte. "Aufgrund der sehr guten Liquiditätslage kann dies fast ohne Kredite finanziert werden - noch." Denn angesichts der zahlreichen im Gemeindeentwicklungskonzept stehenden Projekte werden laut Rother spätestens ab 2021 höhere Kreditaufnahmen fällig. Auch in Bammental ist also nicht alles rosarot, wie die mahnenden Fraktionssprecher (siehe Artikel unten) , aber auch der Blick auf den Eigenbetrieb Wasserwerk zeigen. Das Wasserwerk sei zwar laut Karl "neben dem Schwimmbad der Profiteur des nicht enden wollenden Sommers" und habe 2018 finanziell besser abgeschlossen als erwartet. Für 2019 sind aber rund 170.000 Euro Verlust geplant.

Und viele weitere Schulungstage für die Kämmerei. Denn auch wenn der Haushalt 2019 der erste in doppischer Form ist: Er ist nur ein Zwischenschritt. "Der Umstellungsprozess ist noch lange nicht abgeschlossen", betont Rother. Das Mammutprojekt läuft - so ganz nebenher - weiter.