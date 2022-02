Jetzt im Februar soll es losgehen: Das Gymnasium am Schulzentrum wird bei laufendem Betrieb um einen Anbau erweitert. Foto: Alex

Von Benjamin Miltner

Bammental. Irgendwie steht der Anbau des Gymnasiums unter keinem guten Stern. Zumindest, was die Vergabe der dafür nötigen Arbeiten angeht. Denn die wollte der Gemeinderat eigentlich bereits im vergangenen Juli beschließen – ehe die Ausschreibung im letzten Moment komplett zurückgezogen wurde. In der Januarsitzung stand der Gymnasiumanbau nun erneut auf der Tagesordnung der Bürgervertreter – und diesmal wurde die Sitzung Corona-bedingt abgesagt. Also weiter Stillstand bei der Erweiterung des Gymnasiums?

Diesmal nicht. Als "zeitkritische" Entscheidung traf das Gremium hierzu einen Beschluss im schriftlichen Umlaufverfahren, wie Bürgermeister Holger Karl erklärte. Insgesamt acht Gewerke mit einem Auftragsvolumen von knapp zwei Millionen Euro wurden vergeben. "Die Entscheidung ist einstimmig gefallen", berichtete der mittlerweile von Corona genesene Bürgermeister, der seit dieser Woche wieder im Rathaus präsent ist. "Wichtig ist, dass sich die Firmen nun entsprechend vorbereiten können, damit wir dann reibungslos mit dem Anbau starten können."

Im Frühjahr hätte die Erweiterung des Gymnasiums eigentlich schon fertig sein sollen. Doch die allseits bekannten Lieferengpässe und die daraus resultierenden Kostensteigerungen im Baugewerbe erreichten im Sommer auch das Elsenztal: Weil bei zwei Gewerken gar keine Angebote eingingen und bei zwei weiteren potenziellen Auftragsvergaben Mehrkosten im sechsstelligen Bereich gegenüber der Berechnung drohten, schlussfolgerte Bauamtsleiter Oliver Busch damals: "Die Aufhebung der Ausschreibung ist alternativlos."

Hintergrund Der Gemeinderat vergab die Aufträge zum Erweiterungsbau des Gymnasiums wie folgt: > Rohbau: 677.000 Euro, Firma Altenbach, Heidelberg. [+] Lesen Sie mehr Der Gemeinderat vergab die Aufträge zum Erweiterungsbau des Gymnasiums wie folgt: > Rohbau: 677.000 Euro, Firma Altenbach, Heidelberg. > Gerüstarbeiten: 19.000 Euro, Cochemer Gerüstbau, Schauren. > Fassade und Sonnenschutz: 560.000 Euro, Pabst Metallbau, Bammental. > Trockenbau: 89.000 Euro, Lehmann, Offenbach. > Elektroarbeiten: 442.000 Euro, Gembe, Meckesheim. > Wärmeversorgungsanlagen: 86.000 Euro, Carl-Olaf Krieger, Haßmersheim. > Lufttechnische Anlagen: 19.000 Euro, Janssen, Heidelberg. > Sanitäranlagen: 94.000 Euro, Janssen, Heidelberg. > Gesamt: 1.986.000 Euro.

Bei der zweiten Runde lief es nun besser. Zumindest gab es für alle acht Gewerke Angebote – in zwei Fällen nur von einer Firma, bei den übrigen eine Auswahl von zwei bis vier Unternehmen. Die Aufträge sind nun also größtenteils erteilt für den Anbau, der das bestehende Hauptgebäude in östlicher Richtung verlängert.

Haben sich das Warten und die Neuvergabe gelohnt? Jein. "Die Preise sind vergleichbar mit vergangenem Sommer, die Steigerungen bei Fassade und Rohbau gegenüber der Planung geblieben", berichtet Bauamtsleiter Oliver Busch auf RNZ-Nachfrage. In Anbetracht der Widrigkeiten auf dem Bausektor und der dort vorherrschenden Kostenentwicklung sei dies aber zu vertreten. Für den Bauamtsleiter viel wichtiger: "Wir konnten diesmal alle Leistungen vergeben und können sofort loslegen."

Auf drei Geschossen entstehen insgesamt gut 700 Quadratmeter Nutzfläche – Platz für neue Klassen-, Kunst-und Fachräume, einen Besprechungsraum sowie eine Erweiterung des Lehrerzimmers. Auch weitere Aufenthaltsflächen und ein "Multifunktionsflur mit Aula-Situation" sollen entstehen – und das alles parallel und mit nur geringfügigen Beeinträchtigungen des Schulbetriebs.

Schon im Februar sollen die vorbereitenden Maßnahmen beginnen, die Baustelle eingerichtet und das bestehende Gebäude entsprechend abgeschottet werden. Die Fertigstellung ist für Oktober 2023 geplant. "Der Zeitplan ist eng geschnürt", erklärt Busch. Am Schluss werden die Gebäude dann etagenweise zusammengeführt. "So sind immer nur zwei statt sechs Klassenzimmer im alten Gebäude nicht nutzbar", erklärt der Bauamtsleiter. Dies koste zwar mehr Zeit, sei aber aufgrund der beengten Raumsituation des Gymnasiums alternativlos.

Zwar seien mit den nun vergebenen acht Gewerken laut Busch "die dicksten Brocken" schon mal weg. Den ursprünglich angepeilten Kostenrahmen mit maximal 2,2 Millionen Euro werde man aber nicht einhalten können. Vom Land gebe es eine vorzeitige Baufreigabe, ein Förderzuschuss in Höhe von mindestens 30 Prozent der Kosten sei wahrscheinlich. Der finale Bescheid liege aber noch nicht vor.